ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ Apple ອາດຈະເປີດຕົວ iPad ລຸ້ນ ໃໝ່ ຈົນກ່ວາ 2024

ອີງຕາມນັກວິເຄາະຂອງ Apple ທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້, ທ່ານ Ming-Chi Kuo, ປະຈຸບັນ Apple ອາດຈະບໍ່ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະເປີດຕົວ iPad ລຸ້ນ ໃໝ່ ຈົນກ່ວາ 2024. ຂ່າວນີ້ເກີດຂື້ນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ Apple ຈະເປີດຕົວ iPhone 15 ແລະ Apple Watch Series 9 ລຸ້ນ ໃໝ່.
ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, Kuo ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າຈະບໍ່ມີ MacBooks ໃຫມ່ຈົນກ່ວາປີຫນ້າ. ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນຂອງການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນ iMac ທີ່ເປັນໄປໄດ້, ມັນເບິ່ງຄືວ່າ Apple ຈະບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນຮາດແວໃຫມ່ຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຈະປະກາດສໍາລັບສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງປີ.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຄາດວ່າ Apple ຈະຈັດງານໃນເດືອນຕຸລາເພື່ອນໍາສະເຫນີຮອບທໍາອິດຂອງ M3 Apple Silicon Macs ແລະ iPad Air ທີ່ຖືກປັບປຸງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ທັງ Kuo ແລະ Mark Gurman ຂອງ Bloomberg ໄດ້ລາຍງານວ່າເຫດການນີ້ອາດຈະອອກຈາກຕາຕະລາງ. ດຽວນີ້ Macs ລຸ້ນ ໃໝ່ ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນພາກຮຽນ spring 2024 ແທນທີ່ຈະເປັນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ 2023.
ກ່ອນໜ້ານີ້ Gurman ໄດ້ກ່າວເຖິງການອັບເດດ iPad Air ແມ່ນຍັງຕິດຕາມຢູ່, ແຕ່ຄຳເຫັນຫຼ້າສຸດຂອງ Kuo ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສົງໄສກ່ຽວກັບເວລາຂອງການປ່ອຍຕົວນີ້ເຊັ່ນກັນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເບິ່ງຄືວ່າ Apple ສຸມໃສ່ການອອກຮາດແວຢູ່ໃນ iPhone 15 ແລະ Apple Watch Series 9 ລຸ້ນ ໃໝ່. ການອັບເດດ iPad Pro ຈະຕ້ອງລໍຖ້າເຖິງປີ 2024, ແລະການປ່ອຍທີ່ຄາດໄວ້ອື່ນໆອາດຈະຖືກເລື່ອນອອກໄປເຊັ່ນກັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Ming-Chi Kuo (Twitter: @mingchikuo)
- Bloomberg