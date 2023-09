ລາຍງານຜູ້ສືບທອດ Nintendo Switch ເປີດເຜີຍຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການປິດປະຕູທີ່ Gamescom 2023

ອີງຕາມການລາຍງານຈາກ Eurogamer, ຜູ້ສືບທອດຂອງ Nintendo Switch console ໄດ້ສະແດງຢູ່ໃນຫລັງປິດປະຕູເປີດເຜີຍໃນ Gamescom 2023. ເຖິງແມ່ນວ່າ Eurogamer ບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະທົດລອງໃຊ້ມັນເອງ, ມັນເຊື່ອວ່າຜູ້ພັດທະນາຄູ່ຮ່ວມງານຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ຖືກມອບໃຫ້. glimpse ຂອງ console ໃນບາງຮູບແບບ.

ຫນຶ່ງໃນຈຸດເດັ່ນຂອງການສາທິດແມ່ນ "suped up" ສະບັບຂອງ The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອສະແດງຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດຂອງ Switch 2 ທີ່ມີຂ່າວລື. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການສາທິດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຖືກກ່າວຫານີ້. ເປີດເຜີຍໃນເວລານີ້.

ວິທີການນີ້ຂອງການນໍາໃຊ້ສະບັບປັບປຸງຂອງເກມທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນປະສິດທິພາບການປັບປຸງແມ່ນ reminiscent ຂອງຍຸດທະສາດ Sony Interactive Entertainment ນໍາໄປສູ່ການເປີດຕົວຂອງ PlayStation 5, ບ່ອນທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນເວລາໂຫຼດໄວຂຶ້ນໃນ Marvel's Spider-Man ໃນ PlayStation 4.

ເຖິງວ່າຈະມີຂ່າວລືກ່ຽວກັບຜູ້ສືບທອດ Nintendo Switch, ບໍລິສັດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຢືນຢັນຢ່າງເປັນທາງການຫຼືລັກສະນະທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ມັນອາດຈະແນະນໍາ, ເຊັ່ນ: ການປັບປຸງການປະຕິບັດ, ຄວາມລະອຽດ 4K, ຫຼືຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນດ້ານຫລັງ. ບົດລາຍງານອຸດສາຫະກໍາແນະນໍາວ່າ Nintendo ກໍາລັງກະກຽມສໍາລັບການເປີດເຜີຍສາທາລະນະທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໃນປີ 2024, ແຕ່ສໍາລັບໃນປັດຈຸບັນ, ນີ້ຍັງຄົງເປັນການຄາດເດົາ.

ເຖິງແມ່ນວ່າການສົນທະນາກ່ຽວກັບ Nintendo Switch ມັກຈະຫມຸນຮອບຄອນໂຊນເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດຂອງວົງຈອນຊີວິດປົກກະຕິ, Nintendo ຍັງສືບຕໍ່ປະສົບຄວາມສໍາເລັດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກັບ Switch. ອີງ​ຕາມ​ການ Nintendo ຂອງ​ປະ​ທານ Doug Bowser ຂອງ​ອາ​ເມລິ​ກາ​, ຄວາມ​ສໍາ​ເລັດ​ນີ້​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ອອກ​ແບບ​ປະ​ສົມ​ທີ່​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລັກ​ຂອງ console ແລະ​ສາຍ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂອງ​ເກມ​ທີ່​ນິ​ຍົມ​.

ເນື່ອງຈາກຄວາມສໍາເລັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Nintendo Switch ແລະຫົວຂໍ້ທີ່ຈະມາເຖິງໃນການພັດທະນາ, ເຊັ່ນ Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, ແລະເກມ Princess Peach ທີ່ບໍ່ມີຊື່, ຍັງມີຫຼາຍທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີສ່ວນຮ່ວມກັບ Switch ຕົ້ນສະບັບ. .

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອຫົວຂໍ້ເຫຼົ່ານີ້ຖືກປ່ອຍອອກມາ, ອະນາຄົດຂອງ console ກາຍເປັນຄວາມບໍ່ແນ່ນອນ. ໃນຂະນະທີ່ການປະຊຸມແບບປິດລັບທີ່ຖືກກ່າວຫາຢູ່ທີ່ Gamescom 2023 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Nintendo ກໍາລັງວາງແຜນການປ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້, ຄໍາຖາມຍັງຄົງຢູ່ກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ Nintendo console ຕໍ່ໄປຈະປະກອບແລະວ່າມັນຈະເຮັດໃຫ້ຮູບລັກສະນະໃນປີ 2024. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ຄາດວ່າຈະມີຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ຈະອອກມາ, ໃຫ້ຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນກວ່າກ່ຽວກັບແຜນການຂອງ Nintendo ສໍາລັບອະນາຄົດ.

ນິຍາມ:

1. Eurogamer – ເປັນເວັບໄຊທ໌ວາລະສານວິດີໂອເກມຍອດນິຍົມທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການຄຸ້ມຄອງໃນຄວາມເລິກ ແລະການວິເຄາະຂອງອຸດສາຫະກໍາເກມ.

2. Gamescom – ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ວິ​ດີ​ໂອ​ເກມ​ປະ​ຈໍາ​ປີ​ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ​, ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ນໍາ​ສະ​ເຫນີ​ແລະ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຂອງ​ເກມ​ແລະ​ເຄື່ອງ​consoles​.

3. PlayStation 5 – ຄອນໂຊເກມລ່າສຸດທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍ Sony Interactive Entertainment, ສະເຫນີຮູບພາບທີ່ປັບປຸງ, ປະສິດທິພາບໄວຂຶ້ນ, ແລະຄຸນສົມບັດໃຫມ່ເມື່ອທຽບກັບລຸ້ນກ່ອນ, PlayStation 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – ເປັນເກມຜະຈົນໄພຜະຈົນໄພທີ່ພັດທະນາ ແລະຈັດພິມໂດຍ Nintendo, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນເລື່ອງການສຳຫຼວດໂລກແບບເປີດ ແລະ ກົນໄກການຫຼິ້ນເກມທີ່ສ້າງສັນ.

5. Marvel's Spider-Man – ເປັນເກມຊຸບເປີຮີໂຣຍອດນິຍົມທີ່ພັດທະນາໂດຍ Insomniac Games ແລະຈັດພິມໂດຍ Sony Interactive Entertainment, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດຂອງ PlayStation 5 ດ້ວຍເວລາໂຫຼດທີ່ດີຂຶ້ນ.

6. ຄວາມລະອຽດ 4K – ຄວາມລະອຽດຈໍສະແດງຜົນປະມານ 3840×2160 ພິກເຊລ, ໃຫ້ລາຍລະອຽດແລະຄວາມຊັດເຈນທີ່ສູງກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ກັບຄວາມລະອຽດຕໍ່າກວ່າ.

7. ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນດ້ານຫຼັງ – ຄວາມສາມາດຂອງຄອນໂຊເກມໃນການຫຼິ້ນເກມຈາກລຸ້ນກ່ອນ ຫຼືເວທີ.

8. Doug Bowser - ປະທານ Nintendo ຂອງອາເມລິກາ, ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງການດໍາເນີນການຂອງບໍລິສັດໃນຕະຫຼາດອາເມລິກາເຫນືອ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- Eurogamer (https://www.eurogamer.net/)