Mario Kart Tour ເພື່ອຢຸດການປ່ອຍເນື້ອຫາໃຫມ່, ແຕ່ເກມຈະຍັງຄົງມີຢູ່

Mario Kart Tour, ເກມແຂ່ງລົດມືຖືຍອດນິຍົມ, ມີກຳນົດທີ່ຈະຢຸດການປ່ອຍເນື້ອຫາໃໝ່ຕາມການປະກາດໃນເກມທີ່ລົງໃນ Reddit. ຫຼັງຈາກວັນທີ 4 ເດືອນຕຸລາ, ຈະບໍ່ມີຫຼັກສູດໃຫມ່, ຄົນຂັບລົດ, karts, gliders, ຫຼືຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມເຂົ້າໄປໃນເກມ. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ອາດຈະນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດລົງໃນຖານຜູ້ນ, ເກມຈະຍັງມີໃຫ້ດາວໂຫລດແລະຫຼິ້ນ.
ຄວາມສໍາເລັດຂອງ Mario Kart Tour ແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ, ຍ້ອນວ່າມັນໄດ້ນໍາເອົາລາຍໄດ້ເກືອບ 300 ລ້ານໂດລາ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຫົວຂໍ້ມືຖືທີ່ມີກໍາໄລຫລາຍທີ່ສຸດທີສອງຂອງ Nintendo, ລື່ນກາຍ Fire Emblem Heroes ເທົ່ານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເກມຍັງໄດ້ປະເຊີນກັບການຂັດແຍ້ງ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດການສ້າງລາຍໄດ້ຂອງມັນ. ລັກສະນະທີ່ຂັດແຍ້ງກັນຢ່າງຫນຶ່ງແມ່ນການລວມເອົາ "ທໍ່ Spotlight," ເຊິ່ງສະເຫນີກ່ອງ loot ທີ່ມີຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ. ນີ້ນໍາໄປສູ່ການວິພາກວິຈານຈາກ gamers, ແລະທໍ່ໄດ້ຖືກໂຍກຍ້າຍອອກຕໍ່ມາ.
ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າເປັນຫຍັງ Nintendo ໄດ້ຕັດສິນໃຈຢຸດການພັດທະນາເນື້ອຫາໃຫມ່ສໍາລັບ Mario Kart Tour. ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ມີການຖະແຫຼງຢ່າງເປັນທາງການອອກມາ, ມັນບໍ່ເປັນເລື່ອງແປກທີ່ເກມທີ່ຈະຫມົດການສະຫນອງເນື້ອຫາໃຫມ່ຂອງພວກເຂົາໃນທີ່ສຸດ. Nintendo ຍັງສືບຕໍ່ປ່ອຍເນື້ອຫາໃຫມ່ສໍາລັບເກມມືຖືອື່ນໆຂອງຕົນເຊັ່ນ Animal Crossing: Pocket Camp, Super Mario Run, ແລະ Fire Emblem Heroes. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດໄດ້ຮ່ວມມືກັບຍັກໃຫຍ່ໂທລະສັບມືຖື DeNA ເພື່ອພັດທະນາເກມໂທລະສັບສະຫຼາດໃຫມ່ແລະປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ເຖິງແມ່ນວ່າການຂາດເນື້ອຫາໃຫມ່ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນບາງຄົນທໍ້ຖອຍໃຈ, ມັນຍັງຄົງເປັນທີ່ຈະຕ້ອງເບິ່ງວ່າຊຸມຊົນ Mario Kart Tour ຈະມີປະຕິກິລິຍາແນວໃດແລະວ່າເກມຈະສືບຕໍ່ພັດທະນາເຖິງວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງໃນທິດທາງນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Eurogamer
– Kotaku