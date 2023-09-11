ການໂຈມຕີໃຫມ່ 'WiKI-Eve' ອະນຸຍາດໃຫ້ລັກລະຫັດຜ່ານຕົວເລກຜ່ານສັນຍານ WiFi

ທີມນັກວິໄຈມະຫາວິທະຍາໄລໃນຈີນ ແລະສິງກະໂປ ໄດ້ຄົ້ນພົບການໂຈມຕີແບບໃໝ່ທີ່ເອີ້ນວ່າ “WiKI-Eve” ທີ່ສາມາດຂັດຂວາງການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ cleartext ຂອງໂທລະສັບສະມາດໂຟນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ router WiFi ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະຫັກການກົດປຸ່ມຕົວເລກແຕ່ລະບຸກຄົນດ້ວຍອັດຕາຄວາມຖືກຕ້ອງເຖິງ 90%. ການໂຈມຕີນີ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄຸນສົມບັດທີ່ເອີ້ນວ່າ BFI (beamforming feedback information) ທີ່ນໍາສະເຫນີໃນ WiFi 5 (802.11ac) ໃນປີ 2013. BFI ອະນຸຍາດໃຫ້ອຸປະກອນສົ່ງຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຕໍາແຫນ່ງຂອງພວກເຂົາໄປຫາ routers ສໍາລັບທິດທາງສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນນີ້ປະກອບດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ລະອຽດອ່ອນໃນຮູບແບບ cleartext, ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຂັດຂວາງແລະນໍາໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ.
ການໂຈມຕີ WiKI-Eve ແມ່ນການໂຈມຕີແບບສົດໆທີ່ຂັດຂວາງສັນຍານ WiFi ໃນລະຫວ່າງການປ້ອນລະຫັດຜ່ານໃນໂທລະສັບສະຫຼາດ. ຜູ້ໂຈມຕີຕ້ອງລະບຸເປົ້າໝາຍທໍາອິດໂດຍໃຊ້ຕົວຊີ້ບອກຕົວຕົນ ເຊັ່ນ: ທີ່ຢູ່ MAC. ການກະກຽມກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະການຈະລາຈອນເຄືອຂ່າຍແລະພຶດຕິກໍາຂອງຜູ້ໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງເປົ້າຫມາຍກັບການຈະລາຈອນດິຈິຕອນຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອເປົ້າໝາຍຖືກລະບຸ, ຜູ້ໂຈມຕີຈະຈັບຊຸດເວລາ BFI ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນລະຫວ່າງການປ້ອນລະຫັດຜ່ານໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງມືຕິດຕາມການຈະລາຈອນເຊັ່ນ Wireshark.
ແຕ່ລະຄັ້ງທີ່ເປົ້າໝາຍກົດປຸ່ມ, ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດສັນຍານ WiFi ທີ່ແຕກຕ່າງອອກມາ ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງເສົາອາກາດ WiFi ຢູ່ທາງຫຼັງໜ້າຈໍ. ຜູ້ໂຈມຕີຈະບັນທຶກສັນຍານເຫຼົ່ານີ້ ແລະໃຊ້ເຕັກນິກການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກທີ່ເອີ້ນວ່າ “1-D Convolutional Neural Network” ເພື່ອວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ຈັບໄດ້ ແລະຮັບຮູ້ການກົດແປ້ນພິມຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຮູບແບບການພິມ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງໃຊ້ WiKI-Eve ກັບຮູບແບບໂທລະສັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມພິມລະຫັດຜ່ານຕ່າງໆພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ WiKI-Eve ສາມາດພິສູດລະຫັດຜ່ານຈໍານວນຫົກຕົວເລກທີ່ມີອັດຕາຄວາມສໍາເລັດ 85% ໃນພາຍໃຕ້ການພະຍາຍາມຮ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຜູ້ໂຈມຕີແລະຈຸດເຂົ້າເຖິງມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ອັດຕາຜົນສໍາເລັດ. ການເພີ່ມໄລຍະຫ່າງຈາກ 1m ຫາ 10m ເຮັດໃຫ້ການຄາດເດົາສົບຜົນສໍາເລັດຫຼຸດລົງ 23%.
ນອກຈາກນັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ທົດສອບການໂຈມຕີລະຫັດຜ່ານ WeChat Pay ແລະພົບວ່າ WiKI-Eve ຫັກລະຫັດຜ່ານຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນອັດຕາ 65.8%. ຮູບແບບດັ່ງກ່າວໄດ້ຄາດຄະເນລະຫັດຜ່ານທີ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງພາຍໃນ 5 ການຄາດເດົາສູງສຸດຂອງມັນໃນຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງການທົດສອບ.
ການໂຈມຕີນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຈຳເປັນຂອງມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນຈຸດເຂົ້າເຖິງ WiFi ແລະແອັບສະມາດໂຟນ. ການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ລວມມີການສຸ່ມແປ້ນພິມ, ການເຂົ້າລະຫັດການຈາລະຈອນຂໍ້ມູນ, ການລົບກວນສັນຍານ, ການຂັດຂືນ CSI, ການຂູດຊ່ອງ WiFi ແລະມາດຕະການປ້ອງກັນອື່ນໆ.
ທີ່ມາ: arxiv.org