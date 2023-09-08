Trek Domane AL Gen 4: The Endurance Bike ທີ່ມີການເກັບກູ້ຢາງເພີ່ມຂຶ້ນ

Trek Domane AL Gen 4 ໃໝ່ແມ່ນລົດຖີບຖະໜົນທີ່ມີຄວາມອົດທົນທີ່ດຶງເອົາແຮງບັນດານໃຈຈາກການຂີ່ off-road. ມັນສະຫນອງການເກັບກູ້ຢາງທີ່ກວ້າງຂວາງ, ການຕິດຕັ້ງຖົງທໍ່ເທິງ, ແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ Universal Derailleur Hanger (UDH). Trek ອ້າງວ່າລົດຖີບຖະຫນົນອາລູມິນຽມໃຫມ່ "ເກີນຈຸດລາຄາຂອງມັນ" ໃນແງ່ຂອງຄວາມສະດວກສະບາຍ, ການປະຕິບັດແລະການຫຼຸດຜ່ອນນ້ໍາຫນັກ. ມັນແມ່ນເຄິ່ງປອນອ່ອນກວ່າລຸ້ນກ່ອນຂອງມັນແລະປະຕິບັດຕາມບາດກ້າວຂອງອາລູມິນຽມ Trek Émonda ALR 5 ທີ່ເປີດຕົວເມື່ອໄວໆມານີ້, ຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນມູນຄ່າສູງ.
Domane ໃໝ່ມາໃນສາມສະເປັກ, ລາຄາຕັ້ງແຕ່ £1,125/$1,200 ຫາ £2,150/$2,000. ມັນສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍແລະຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຫຼາຍກວ່າ Domane AL Disc ທີ່ຜ່ານມາ, ຍ້ອນການເກັບກູ້ຂອງມັນສໍາລັບຢາງ 700x38mm. ການເກັບກູ້ຢາງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນນີ້ເຮັດໃຫ້ລົດຖີບມີຄວາມສາມາດໃນພື້ນທີ່ຕ່າງໆ, ຈາກທາງປູໄປຫາຫີນປູນ.
Trek ຍັງໄດ້ຕິດຕັ້ງ Domane AL Gen 4 ດ້ວຍຕົວຍຶດສໍາລັບຖົງທໍ່ເທິງ, ຊັ້ນວາງ, ແລະກອງຂີ້ຕົມ. ຄຸນສົມບັດນີ້ເຮັດໃຫ້ລົດຖີບເໝາະກັບທຸກຢ່າງຕັ້ງແຕ່ການເດີນທາງໃນມື້ເຮັດວຽກຈົນຮອດການຂີ່ເປັນກຸ່ມໃນທ້າຍອາທິດ. Domane ໃໝ່ ສະເໜີການຫັນປ່ຽນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງຈາກທາງຍ່າງໄປສູ່ການຂີ່ຫີນປູນ, ສອດຄ່ອງກັບຄວາມນິຍົມຂອງລົດຖີບກ້ອນຫີນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ການອອກແບບລົດຖີບຖະໜົນ.
ດ້ວຍການປັບປຸງການເກັບກູ້ຢາງ ແລະອຸປະກອນເສີມຂອງມັນ, Trek Domane AL Gen 4 ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍແລະຄວາມຄ່ອງແຄ້ວສໍາລັບຜູ້ຂັບຂີ່ທີ່ມີຄວາມອົດທົນທີ່ຊອກຫາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ຕ່າງໆໂດຍບໍ່ມີການປະນີປະນອມປະສິດທິພາບ. ລົດຖີບທີ່ມີຄວາມອົດທົນນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທັງການເດີນທາງປະຈໍາວັນແລະການຂີ່ເປັນກຸ່ມທີ່ພັກຜ່ອນ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນທາງເລືອກທີ່ຫນ້າສົນໃຈສໍາລັບຜູ້ຂີ່ລົດຖີບທີ່ຊອກຫາລົດຖີບຖະຫນົນທີ່ສາມາດຮັບມືກັບຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງການຂີ່ແລະສິ່ງທ້າທາຍ.
ນິຍາມ:
– ລົດຖີບຖະໜົນ Endurance: ເປັນປະເພດລົດຖີບຖະໜົນທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຂີ່ທາງໄກ, ມີລັກສະນະເນັ້ນໃສ່ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ.
– ລ້າງຢາງລົດ: ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງກອບແລະຢາງ, ກໍານົດຂະຫນາດຂອງຢາງທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ກັບລົດຖີບໄດ້.
– Universal Derailleur Hanger (UDH): ອົງປະກອບທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ derailleur ກັບກອບລົດຖີບແລະອະນຸຍາດໃຫ້ສໍາລັບການປັບແລະເຂົ້າກັນໄດ້ກັບລະບົບ drivetrain ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
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