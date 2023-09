Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS ຕອນນີ້ມີຢູ່ໃນຄອນໂຊນແລ້ວ

ຕອນນີ້ນັກຫຼິ້ນເກມຄອນໂຊນສາມາດປະສົບກັບຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ໜ້າຢ້ານຂອງ Night At the Gates of Hell, ພັດທະນາໂດຍ Puppet Combo ແລະ Black Eyed Priest. ປ່ອຍອອກມາເມື່ອກ່ອນໜ້ານີ້ໃນ PC, the game is now available on PlayStation 4, PlayStation 5, and the Nintendo Switch.

ແຮງບັນດານໃຈຈາກຮູບເງົາ zombie ຂອງອິຕາລີໂດຍ Lucio Fulci ແລະ Bruno Mattei, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ gore ຂອງຍຸກ PS1 ແລະບັນຍາກາດຂອງ neon disco, Night At the Gates of Hell is a Survival Horror FPS that immerses players in a post-apocalyptic world.

ຕົວລະຄອນເອກ, David, ເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ງຽບສະຫງົບ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ສູນເສຍຄູ່ສົມລົດຂອງລາວແລະອາໄສຢູ່ໃນຫ້ອງແຖວແຄມທະເລຂອງລາວ. ທັນທີທັນໃດ, ການລະບາດຂອງຜີດິບໄດ້ຮຸກຮານເມືອງຂອງລາວ, ບັງຄັບໃຫ້ດາວິດປະຖິ້ມຊີວິດປົກກະຕິຂອງລາວແລະຈັບອາວຸດຕໍ່ຕ້ານຝູງຄົນທີ່ບໍ່ຕາຍ.

ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດແລະໃນທີ່ສຸດການເປີດເຜີຍຄວາມຈິງທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງ apocalypse, ຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງແກ້ໄຂປິດສະ, ຂູດຊັບພະຍາກອນ, ແລະນໍາໃຊ້ອາວຸດຕ່າງໆເພື່ອກໍາຈັດ zombies ຍຸດທະສາດ. ຄືກັນກັບການເຮັດວຽກຂອງ Fulci, ວິທີດຽວທີ່ຈະເອົາ monsters ເຫຼົ່ານີ້ລົງແມ່ນດ້ວຍການຍິງທີ່ຊັດເຈນໃສ່ຫົວ.

ເກມສະຫນອງປະສົບການທີ່ຫນ້າສົງໄສແລະຮຸນແຮງໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນທ່ອງໄປຫາເມືອງທີ່ຖືກທໍາລາຍ, ພົບກັບຜູ້ລອດຊີວິດອື່ນໆຕາມທາງ. ການ​ຮ່ວມ​ມື​ແລະ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ທີມ​ແມ່ນ​ສໍາ​ຄັນ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ກ້າ​ຫານ​ຫນີ​.

ຖ້າທ່ານເປັນນັກຫຼິ້ນເກມ PC, Night At the Gates of Hell ຍັງມີຢູ່ໃນ Steam ເພື່ອຄວາມເພີດເພີນໃນການຫຼິ້ນເກມຂອງທ່ານ.

ທີ່ມາ: Puppet Combo, Black Eyed Priest

ນິຍາມ:

– Survival Horror FPS: ປະເພດວິດີໂອເກມທີ່ລວມເອົາອົງປະກອບຂອງຄວາມຢ້ານການຢູ່ລອດ ແລະນັກຍິງຄົນທຳອິດ, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນຕ້ອງນຳທາງຜ່ານສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ ອັນຕະລາຍໃນຂະນະທີ່ຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູ.

– Lucio Fulci: ຜູ້ອໍານວຍການຮູບເງົາຊາວອິຕາລີທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການເຮັດວຽກຂອງລາວໃນປະເພດ horror, ໂດຍສະເພາະຮູບເງົາ zombie.

– Bruno Mattei: ຜູ້​ກຳ​ກັບ​ຮູບ​ເງົາ​ຊາວ​ອີ​ຕາ​ລີ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ຂອງ​ຕົນ​ໃນ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຮູບ​ເງົາ Italian, ລວມ​ທັງ​ຮູບ​ເງົາ zombie.