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Starfield ສາມາດບັນລຸ 60FPS ໃນ Xbox Series X ໄດ້ບໍ? ການ​ທົດ​ສອບ Foundry ດິ​ຈິ​ຕອນ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຫວັງ​!

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
Starfield ສາມາດບັນລຸ 60FPS ໃນ Xbox Series X ໄດ້ບໍ? ການ​ທົດ​ສອບ Foundry ດິ​ຈິ​ຕອນ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຫວັງ​!

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກໂນໂລຢີຂອງ Digital Foundry ໄດ້ດໍາເນີນການທົດສອບເພື່ອກໍານົດວ່າ Starfield, ເກມທີ່ຄາດວ່າຈະສູງຈາກ Bethesda, ສາມາດແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວ 60 ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີ (FPS) ໃນ Xbox Series X. ໃນຂະນະທີ່ຄໍາຕອບບໍ່ກົງໄປກົງມາ, ຜົນໄດ້ຮັບກໍ່ໃຫ້ຄວາມຫວັງສໍາລັບ ຜູ້ນ.

Digital Foundry ໄດ້ໃຊ້ AMD 4800S Desktop Kit, ເຊິ່ງກົງກັບ GPU ຂອງ Xbox Series X ຢ່າງໃກ້ຊິດ, ເພື່ອແລ່ນ Starfield ໃນການຕັ້ງຄ່າທີ່ທຽບເທົ່າກັບລຸ້ນ Xbox Series X. ຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ຫຼຸດຄວາມລະອຽດລົງເປັນ 1440p, ກົງກັບລຸ້ນ Xbox Series S, ແລະສຳຫຼວດເກມຢ່າງລະອຽດເພື່ອປະເມີນອັດຕາເຟຣມ.

ທີມງານພົບວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເວລາ, ເກມແລ່ນເກີນ 40 FPS. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າໂຫມດ 40 FPS ທີ່ມີການຕັ້ງຄ່າ GPU ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼື tweaks ໃນການປັບຂະຫນາດແບບເຄື່ອນໄຫວສາມາດເປັນທາງເລືອກທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ​ແມ່ນ​ໂໝດ​ອັດ​ຕາ​ການ​ໂຫຼດ​ຂໍ້​ມູນ​ຕົວ​ປ່ຽນ (VRR), ເຊິ່ງ​ຈະ​ປົດ​ລັອກ​ອັດ​ຕາ​ເຟມ​ສຳ​ລັບ​ຜູ້​ຫຼິ້ນ​ທີ່​ມີ​ຈໍ​ສະ​ແດງ​ຜົນ​ທີ່​ຮອງ​ຮັບ VRR.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການບັນລຸ 60 FPS ທີ່ສອດຄ່ອງຕະຫຼອດເກມທັງຫມົດເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບ Starfield. Digital Foundry ສະຫຼຸບວ່າຮູບແບບການປະຕິບັດ 60 FPS ທີ່ອຸທິດຕົນເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມີໂອກາດສະເຫມີທີ່ Bethesda ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ນແປກໃຈກັບການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນອະນາຄົດ.

ທ່ານຕ້ອງການເບິ່ງຮູບແບບການປະຕິບັດ 40 FPS ສໍາລັບ Starfield ໃນ Xbox Series X ບໍ? ແບ່ງປັນຄວາມຄິດຂອງທ່ານຂ້າງລຸ່ມນີ້!

ນິຍາມ:
– FPS: ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີ, ການວັດແທກອັດຕາການໂຫຼດຂໍ້ມູນຄືນໃໝ່ ຫຼືອັດຕາເຟຣມຂອງເກມ ຫຼືວິດີໂອ. ມັນຊີ້ບອກເຖິງຈຳນວນເຟຣມແຕ່ລະອັນທີ່ສະແດງຕໍ່ວິນາທີ.
– GPU: ໜ່ວຍປະມວນຜົນກຣາບຟິກ, ວົງຈອນເອເລັກໂຕຣນິກພິເສດທີ່ຈັດການ ແລະສະແດງຮູບພາບ, ວິດີໂອ ແລະອະນິເມຊັນ.
– VRR: Variable Refresh Rate, ເທັກໂນໂລຢີການສະແດງຜົນທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ອັດຕາການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນຂອງຫນ້າຈໍສາມາດປັບຕົວແບບໄດນາມິກກັບອັດຕາເຟຣມຂອງເນື້ອຫາທີ່ຖືກສະແດງ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Digital Foundry, "ສາມາດ Starfield ແລ່ນຢູ່ທີ່ 60fps ໃນ Xbox Series X ໄດ້ບໍ?", Pure Xbox.

By Mampho Brescia

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