Santa Cruz ນຳສະເໜີ Heckler SL: eMTB ນ້ຳໜັກເບົາ ພ້ອມດ້ວຍການເດີນທາງ 150mm

Santa Cruz ໄດ້ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດລົດຖີບພູເຂົາໄຟຟ້າທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາດ້ວຍການເປີດຕົວ Heckler SL. ລົດຖີບໃໝ່ນີ້ມີການເດີນທາງລໍ້ຫຼັງ 150 ມມ ແລະຖືກອອກແບບເພື່ອຮັບມືກັບພູທັງໝົດ. ມັນໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍມໍເຕີ Fazua's Ride 60 ແລະແບດເຕີຣີ້ 430Wh ປະສົມປະສານ, ສະຫນອງການເພີ່ມພູ. Heckler SL ແມ່ນແນໃສ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການປະສົບການທີ່ຄ້າຍຄືກັບລົດຖີບທາງຍ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍມີການຊ່ວຍເຫຼືອພິເສດເລັກນ້ອຍໃນການປີນຂຶ້ນ.
ມໍເຕີລົດຖີບໄຟຟ້າ Fazua Ride 60 ແມ່ນຢູ່ໃນຫົວໃຈຂອງ Heckler SL, ສະຫນອງແຮງບິດສູງສຸດຂອງ 60Nm ແລະ 450W ຂອງພະລັງງານສູງສຸດ. ມໍເຕີສະຫນອງສາມການຕັ້ງຄ່າພະລັງງານ - Breeze, River, ແລະ Rocket - ເຊິ່ງສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ໃນແອັບຯ Fazua. ອາຍຸແບັດເຕີຣີ ແລະການຕັ້ງຄ່າພະລັງງານຈະສະແດງຢູ່ໃນຈໍສະແດງຜົນ LED ເທິງທໍ່, ເຊິ່ງຍັງມີພອດ USB-C ສໍາລັບອຸປະກອນສາກໄຟ.
Santa Cruz ອ້າງວ່າ Heckler SL, ດ້ວຍມໍເຕີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າແລະເບົາກວ່າແລະແບດເຕີຣີ້ 430Wh, ສະຫນອງຊ່ວງດຽວກັນກັບ eMTB ທີ່ມີພະລັງງານເຕັມທີ່ມີຫມໍ້ໄຟ 630Wh. ແບດເຕີລີ່ທີ່ບໍ່ສາມາດຖອດອອກໄດ້ລົບລ້າງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບ latches ຫຼືການປົກຫຸ້ມຂອງ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ການອອກແບບທໍ່ຫຼຸດລົງຫນາແຫນ້ນທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງພາຍໃນຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ.
Heckler SL ແມ່ນມີຢູ່ໃນຫ້າຂະຫນາດ, ຈາກຂະຫນາດນ້ອຍໄປຫາຂະຫນາດໃຫຍ່ພິເສດ, ແລະຫ້າທາງເລືອກໃນການກໍ່ສ້າງ. ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ £ 6,699 ແລະສູງເຖິງ £ 11,999. ລາຄາສາກົນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Heckler SL ຂອງ Santa Cruz ສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ຂັບຂີ່ມີທາງເລືອກ eMTB ທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາທີ່ມີພະລັງງານແລະຂອບເຂດພຽງພໍທີ່ຈະເອົາຊະນະພູເຂົາໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຄົງຮັກສາຄວາມຮູ້ສຶກແລະການຈັດການຂອງລົດຖີບແບບດັ້ງເດີມ.
ນິຍາມ:
– eMTB: ເປັນລົດຖີບພູເຂົາໄຟຟ້າ, ເຊິ່ງມີເຄື່ອງຈັກໃນການສະຫນອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການ pedaling.
– ແຮງບິດ: ເປັນການວັດແທກແຮງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດວັດຖຸໝູນຮອບແກນ.
– Wh: ວັດໂມງ, ຫົວໜ່ວຍວັດແທກພະລັງງານທີ່ໃຊ້ສຳລັບແບັດເຕີຣີ ແລະລະບົບໄຟຟ້າ.
– USB-C: A universal serial bus (USB) interface ທີ່ຮອງຮັບການຖ່າຍໂອນຂໍ້ມູນໄວຂຶ້ນ ແລະ ຜົນຜະລິດພະລັງງານທີ່ສູງຂຶ້ນ.
- LED: ໄດໂອດປ່ອຍແສງ, ປະເພດຂອງແຫຼ່ງແສງທີ່ໃຊ້ທົ່ວໄປໃນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ.
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