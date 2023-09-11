ສິດທິບັດ Nintendo ແນະນໍາການແກ້ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບບັນຫາ Joy-Con Drift

ການຍື່ນສິດທິບັດທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Nintendo ເບິ່ງຄືວ່າຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບໍລິສັດກໍາລັງຄົ້ນຫາວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Joy-Con drift. Joy-Con drift, ບັນຫາທີ່ອຸກອັ່ງທີ່ Nintendo Switch console ລົງທະບຽນການເຄື່ອນໄຫວ phantom ຈາກຕົວຄວບຄຸມ, ເປັນບັນຫາທີ່ຍັງຄົງຄ້າງນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວຂອງ console ໃນປີ 2017. ມັນໄດ້ນໍາໄປສູ່ການຟ້ອງຮ້ອງໃນຫ້ອງຮຽນແລະກະຕຸ້ນໃຫ້ Nintendo ຂໍອະໄພສໍາລັບຄວາມບໍ່ສະດວກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດ ກັບລູກຄ້າຂອງຕົນ.
ການຍື່ນເອກະສານສິດທິບັດ, ຍື່ນໃນວັນທີ 11 ເດືອນພຶດສະພາແລະພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍຫ້ອງການສິດທິບັດຂອງສະຫະລັດໃນວັນທີ 7 ເດືອນກັນຍາ, ສະເຫນີການແກ້ໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຂອງນ້ໍາ magnetorheological. ນ້ໍານີ້ຈະປ່ຽນແປງຄວາມຫນືດໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແລະກາຍເປັນທົນທານຕໍ່ເມື່ອອົງປະກອບການດໍາເນີນງານຂອງຕົວຄວບຄຸມຖືກຍ້າຍອອກ. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ, ເຕັກໂນໂລຢີນີ້ສາມາດປ້ອງກັນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕົວຄວບຄຸມ Joy-Con.
ໃນຂະນະທີ່ສິດທິບັດບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງ Joy-Con drift ຢ່າງຈະແຈ້ງ, ນັກຂຽນເກມ ແລະຜູ້ສະໜັບສະໜູນການຊ່ວຍເຂົ້າເຖິງ Laura Kate Dale ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າເທັກໂນໂລຍີທີ່ສະເໜີມາຈະແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ. ນາງຍັງໄດ້ແນະ ນຳ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ Nintendo ແນະ ນຳ ການຕອບສະ ໜອງ ຜົນບັງຄັບໃຊ້, ຄ້າຍຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ PlayStation 5, ໃນ console ໃນອະນາຄົດ. Dale ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຮັດໃຫ້ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ພິການໂດຍການອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົາຖືກປິດໃນລະດັບລະບົບ.
ການຍື່ນເອກະສານສິດທິບັດຍັງໄດ້ຟື້ນຟູການຄາດເດົາກ່ຽວກັບຂ່າວລືກ່ຽວກັບ Nintendo Switch 2, ເຊິ່ງອາດຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2024. ອີງຕາມ Dale, console ທີ່ຖືກປັບປຸງຄາດວ່າຈະໃຫ້ພະລັງງານເພີ່ມເຕີມແລະການປັບປຸງກອບແລະການແກ້ໄຂໂດຍຜ່ານການປັບປຸງແບບ DLSS. Dale ຍັງໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າ Switch 2 ສົມມຸດຕິຖານຈະລວມເອົາຄຸນສົມບັດການຊ່ວຍເຂົ້າເຖິງທີ່ໄດ້ກາຍເປັນມາດຕະຖານໃນ consoles ອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ການກັ່ນຕອງຄວາມຕາບອດສີແລະປ້າຍການຊ່ວຍເຂົ້າເຖິງໃນຮ້ານດິຈິຕອນ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງຈະເຫັນໄດ້ວ່າການພັດທະນາສິດທິບັດເຫຼົ່ານີ້ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການແກ້ໄຂແບບຖາວອນສໍາລັບ Joy-Con drift, ຄວາມພະຍາຍາມຂອງ Nintendo ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາແລະປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງໃນ consoles ແລະ controllers ໃນອະນາຄົດຂອງຕົນແມ່ນສັນຍານທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ gamers.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຫ້ອງການສິດທິບັດສະຫະລັດ
– Laura Kate Dale – Twitter DM transcript