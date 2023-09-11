ສິດທິບັດ Nintendo Controller ໃຫມ່ແນະນໍາການແກ້ໄຂສໍາລັບບັນຫາ Joy-Con Drift

ສິດທິບັດທີ່ຈັດພີມມາເມື່ອໄວໆມານີ້ໂດຍຫ້ອງການສິດທິບັດສະຫະລັດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Nintendo ອາດຈະພິຈາລະນາການແກ້ໄຂແບບຖາວອນຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ຍາວນານຂອງ Joy-Con drift. Joy-Con drift ເປັນບັນຫາທີ່ Nintendo Switch console ຕອບສະຫນອງຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວ phantom ຈາກຕົວຄວບຄຸມ Joy-Con. ບັນຫານີ້ແມ່ນຄວາມອຸກອັ່ງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບເຈົ້າຂອງ Switch ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວຂອງ console ໃນປີ 2017, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການຟ້ອງຮ້ອງໃນຫ້ອງຮຽນແລະການຂໍໂທດຈາກ Nintendo.
ສິດທິບັດສະເຫນີໃຫ້ໃຊ້ "ສ່ວນຕ້ານທານ" ທີ່ມີນ້ໍາແມ່ເຫຼັກທີ່ປ່ຽນແປງຄວາມຫນືດໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເຂັ້ມຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ. ນ້ໍານີ້ຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຄວາມຕ້ານທານໃນເວລາທີ່ຕົວຄວບຄຸມໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍ. Laura Kate Dale ຜູ້ຂຽນແລະຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານການເຂົ້າເຖິງເກມໄດ້ສະແດງຄວາມຫວັງວ່າສິດທິບັດນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າ Nintendo ກໍາລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ Joy-Cons ທີ່ນໍາໃຊ້ແມ່ເຫຼັກເພື່ອປ້ອງກັນການລອຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄົນອື່ນຄາດຄະເນວ່າສິດທິບັດສາມາດ hinting ຢູ່ Nintendo ແນະນໍາຜົນບັງຄັບໃຊ້ analogue sticks ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນ PS5.
Dale ຍັງໄດ້ເນັ້ນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງທາງເລືອກໃນການເຂົ້າເຖິງລະດັບລະບົບສໍາລັບຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ພິການ. ຖ້າ Nintendo ຈະລວມເອົາຄຸນສົມບັດຕ່າງໆເຊັ່ນຕົວກອງຄວາມບອດສີລະດັບລະບົບ ແລະແທັກການຊ່ວຍເຂົ້າເຖິງຢູ່ໃນຮ້ານດິຈິຕອນ, ມັນຈະເຮັດໃຫ້ການຫຼິ້ນເກມໃນ Switch ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະລວມເຂົ້າກັນໄດ້.
ນອກຈາກນັ້ນ, ສິດທິບັດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຂ່າວລືກ່ຽວກັບ Nintendo Switch 2 ທີ່ຄາດໄວ້, ມີຂ່າວລືວ່າຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2024. ຄາດວ່າ Switch 2 ຈະມີການປັບປຸງປະສິດທິພາບ ແລະ DLSS-style upscaling ເພື່ອເພີ່ມກອບ ແລະຄວາມລະອຽດ.
ໃນຂະນະທີ່ມັນຍັງຄົງເບິ່ງວ່າ Nintendo ຈະປະຕິບັດແນວຄວາມຄິດທີ່ນໍາສະເຫນີໃນສິດທິບັດແນວໃດ, ຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການແກ້ໄຂແບບຖາວອນສໍາລັບ Joy-Con drift ແມ່ນຂ່າວທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເຈົ້າຂອງ Switch. Nintendo ຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນຢ່າງເປັນທາງການກ່ຽວກັບສິດທິບັດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫ້ອງການສິດທິບັດສະຫະລັດ