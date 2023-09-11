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ການອັບເດດ Google Camera 9.0 ນຳເອົາຄຸນສົມບັດໃໝ່ມາໃຫ້ໂທລະສັບ Pixel

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
ການອັບເດດ Google Camera 9.0 ນຳເອົາຄຸນສົມບັດໃໝ່ມາໃຫ້ໂທລະສັບ Pixel

ແອັບ Google Camera ເວີຊັ່ນ 9.0 ໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາດ້ວຍສ່ວນຕິດຕໍ່ຜູ້ໃຊ້ ແລະໂໝດໃໝ່. ໃນເບື້ອງຕົ້ນປະກົດຢູ່ໃນ Pixel 8 ແລະ Pixel 8 Pro ທີ່ຈະມາເຖິງ, ດຽວນີ້ການອັບເດດໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໄປສູ່ອຸປະກອນ Pixel ອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າການອັບເດດຕ້ອງການ Android 14, ຍ້ອນວ່າມັນຕ້ອງການ Android SDK 34 ເປັນຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນຕ່ໍາ.

ການອັບເດດໄດ້ຖືກແບ່ງປັນຢູ່ໃນຊ່ອງທາງ Google News Telegram, ພ້ອມກັບໄຟລ໌ APK ທີ່ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນໂທລະສັບ Pixel ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄວນສັງເກດວ່າການອັບເດດນີ້ອາດຈະໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ Android 14 Beta ເທົ່ານັ້ນ ເນື່ອງຈາກເວີຊັນທີ່ໝັ້ນຄົງຂອງ Android 14 ຍັງບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້.

ຄຸນສົມບັດໃໝ່ບາງຢ່າງໃນ Google Camera 9.0 ລວມມີສະວິດເພື່ອເລື່ອນລະຫວ່າງໂໝດຮູບ ແລະ ວິດີໂອໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ໂໝດການຖ່າຍຮູບສະເພາະສຳລັບແຕ່ລະໂໝດ, ການຕັ້ງຄ່າດ່ວນທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານທ່າທາງການປັດ ແລະ ການຈັດວາງທີ່ອອກແບບໃໝ່ດ້ວຍຄັງຮູບ flip-flopped ແລະປຸ່ມ selfie. ການປັບປຸງຍັງແນະນໍາໄອຄອນຮູບແບບໃຫມ່.

ໝາຍເລກເວີຊັນສຳລັບການອັບເດດນີ້ແມ່ນ 9.0.115.561695573.37. ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ Android 14, ມັນເປັນໄປໄດ້ວ່າການເປີດຕົວຢ່າງເປັນທາງການຂອງການອັບເດດກ້ອງຖ່າຍຮູບນີ້ຈະກົງກັບການເປີດຕົວ Pixel 8 ຫຼືເມື່ອ Android 14 ມີຄວາມຫມັ້ນຄົງຈະມີໃຫ້. ມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າການກໍ່ສ້າງນີ້ມີຕົ້ນ ກຳ ເນີດມາຈາກໃສ, ແຕ່ດຽວນີ້ມັນມີໃຫ້ດາວໂຫລດແລ້ວ.

ຖ້າທ່ານສົນໃຈຢາກທົດລອງໃຊ້ Google Camera 9.0 ໃໝ່, ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ໂດຍໃຊ້ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍຊ່ອງ Google News Telegram.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Google News (Telegram)

By Vicky Stavropoulou

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