ວີດີໂອເກມ Gargoyles ໄດ້ຮັບ Remake: ການລະເບີດຈາກປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ

ໂລກຂອງ Gargoyles ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ໄຊຊະນະກັບຄືນມາດ້ວຍການປະກາດການ remake ຂອງ 16-bit Sega Genesis/Mega Drive platforming video game based on the Disney animated series. ເກມ, ປ່ອຍອອກມາເມື່ອໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນປີ 1995, ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ນສາມາດຄວບຄຸມລັກສະນະຜູ້ນໍາ, Goliath, ໃນຂະນະທີ່ລາວໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕູແລະນາຍຈ້າງຕ່າງໆໃນທົ່ວລະດັບທີ່ທ້າທາຍ.
trailer ທໍາອິດສໍາລັບການ remake ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນຮູບພາບແລະ gameplay ການປັບປຸງ. ໃນຂະນະທີ່ຄໍາວ່າ "Remaster" ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອອະທິບາຍເກມທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຮູບພາບ, ລັກສະນະ remake ນີ້ sprites redrawn ຢ່າງສົມບູນ, ເຮັດໃຫ້ມັນຫຼຸດລົງຢ່າງຖືກຕ້ອງພາຍໃຕ້ຫມວດ "Remake". ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ນຍັງຈະມີທາງເລືອກໃນການຫຼິ້ນສະບັບຕົ້ນສະບັບຂອງເກມ.
The Gargoyles remake ຈະມີຢູ່ໃນ Xbox One (ຍັງຫຼິ້ນໄດ້ໃນ Series X/S), PlayStation 4, Nintendo Switch, ແລະ PC (Steam/GOG). ພັດທະນາຮ່ວມກັນໂດຍ Disney Games ແລະ Empty Clip Studios, ປະຈຸບັນເກມມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າໃນລາຄາ $14.99 USD. ນອກເໜືອໄປຈາກການປ່ອຍດິຈິຕອລແລ້ວ, Limited Run Games ກໍາລັງສະເໜີອອກຫຼາຍສະບັບຢູ່ໃນລາຄາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ Standard Edition ສໍາລັບ $34.99, ສະບັບຄລາສສິກທີ່ມີກໍລະນີພິເສດ VHS clamshell ແລະປົກຫຸ້ມຂອງ steelbook ສໍາລັບ $69.99, ແລະສະບັບຂອງ Collector ທີ່ປະກອບດ້ວຍລາຍການເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ກ່ອງຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ມີສາຍສຽງ, pin enamel, ໂປສເຕີ, ຕົວເລກ Goliath ສະບັບຈໍາກັດຈາກ NECA, ແລະໃບຢັ້ງຢືນຂອງແທ້ຈິງໃນລາຄາ $ 174.99.
ສໍາລັບແຟນໆຂອງ Sega Genesis/Mega Drive ຕົ້ນສະບັບ, ເກມສະບັບພິເສດກໍາລັງຖືກສ້າງຂື້ນ, ໂດຍ Standard Edition ລາຄາ $69.99 ແລະ Collector's Edition ທີ່ມີກະເປົ໋າທີ່ປົກຄຸມດ້ວຍ foil rainbow ແລະໄສ້ຕອງໂຄງສ້າງຫີນໃນລາຄາ $99.99.
ວິດີໂອເກມ Gargoyles remake ຖືກກໍານົດໃຫ້ປ່ອຍໃນວັນທີ 19 ເດືອນຕຸລາ, ໃກ້ກັບວັນ Halloween. ແຟນໆຂອງຊີຣີອານິເມຊັນ ແລະນັກຫຼິ້ນເກມມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະໄດ້ປະສົບການອັນດີອັນນີ້ຈາກອະດີດຄືນມາ.
ທີ່ມາ: Pirates & Princesses (PNP)