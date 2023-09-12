Forza Motorsport ເປີດເຜີຍການຫຼິ້ນເກມໃຫມ່ແລະຮູບແບບອາຊີບໃນການປ່ອຍທີ່ຈະມາເຖິງ

ບໍ່ດົນມານີ້, Turn 10 Studios ໄດ້ສະແດງວິດີໂອການຫຼິ້ນເກມ 17 ນາທີສຳລັບເກມ Forza Motorsport ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍທອດສົດ Forza Monthly. ການຕິດຕັ້ງໃຫມ່ໃນຊຸດ, ຫົວຂໍ້ພຽງແຕ່ Forza Motorsport, ສັນຍາການອັບເດດແລະການປ່ຽນແປງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນ, ເປັນເຄື່ອງຫມາຍຍຸກໃຫມ່ສໍາລັບແຟນໄຊເກມແຂ່ງລົດທີ່ນິຍົມ.
ວິດີໂອການຫຼິ້ນເກມໄດ້ສະແດງເຖິງ “Initial Drive” ຂອງເກມ, ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນລຳດັບການແນະນຳ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການແຂ່ງຂັນໃນທ້າຍອາທິດໃນການແຂ່ງຂັນເຕະບານ Builder's Cup. "Initial Drive" ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຝຶກຊ້ອມຮອບວົງຈອນ Maple Valley ໃນລົດ Chevrolet Corvette E-Ray, ຫນຶ່ງໃນລົດຂອງເກມ. ການນໍາທາງໂດຍຜ່ານການຈາລະຈອນຢ່າງເຕັມທີ່, ຜູ້ນຕ້ອງຊໍານິຊໍານານແຕ່ລະລ້ຽວເພື່ອກ້າວຫນ້າຢ່າງສໍາເລັດຜົນ.
ພາຍຫຼັງການຝຶກຊ້ອມ, ວິດີໂອການຫຼິ້ນເກມໄດ້ປ່ຽນໄປສູ່ການແຂ່ງກາງຄືນໃນເພງນິຍາຍ, Hakone. ເວລານີ້, ຜູ້ຫຼິ້ນຈະຄວບຄຸມລົດ No.01 Cadillac Racing V-Series.R, ເຊິ່ງເປັນລົດທີ່ປົກຄຸມອື່ນໃນເກມ. ຫຼັງຈາກຢຸດຂຸມ, ຜູ້ນມີຢາງສົດເພື່ອຊຸກດັນໃຫ້ມີອັນດັບຫນຶ່ງ.
ວິດີໂອຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຮູບແບບອາຊີບຂອງເກມ, ທີ່ຮູ້ຈັກໃນນາມ Builders Cup. ຜູ້ນສາມາດເລືອກຈາກສາມລົດເລີ່ມຕົ້ນ, ລວມທັງ 2019 Subaru STI S209, 2018 Honda Civic Type R, ແລະ 2018 Ford Mustang GT. ວິດີໂອການຫຼິ້ນເກມໄດ້ສະແດງການຝຶກຊ້ອມຢູ່ໃນ Grand Oak Club Circuit, ເປັນເພງທີ່ສົມມຸດໃໝ່ອີກອັນໜຶ່ງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດເຮັດຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບຟີຊິກ ແລະ ການຈັດການຂອງເກມ.
ເຖິງແມ່ນວ່າເກມຈະແນະນຳໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເປັນວົງຈອນທີ່ສົມມຸດຂຶ້ນໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ແຕ່ວົງຈອນຂອງໂລກຈິງຈະຖືກສະແດງນຳ. ເມື່ອເວລາຝຶກຊ້ອມຈົບລົງ, ຜູ້ຫຼິ້ນຈະຖືກຕ້ອນຮັບດ້ວຍການແຂ່ງຂັນທີ່ຕື່ນເຕັ້ນທີ່ມີຕາໜ່າງເຕັມລົດ 24 ຄັນ, ແຕ່ລະຄົນໃຊ້ວິທີທາງທີ່ເປັນເອກະລັກເພື່ອກ້າວທຳອິດ.
Forza Motorsport ໃຊ້ວິທີການທີ່ເປັນເອກະລັກກັບການປ່ອຍນີ້, ຫຼຸດລົງລໍາດັບຕົວເລກທີ່ມີຢູ່ໃນການຕິດຕັ້ງທີ່ຜ່ານມາ. ມັນມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດຊຸດໃຫມ່ເປັນເກມ "ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງລົດ", ປ່ຽນຈຸດສຸມຈາກການລວບລວມລົດໄປສູ່ຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງຍານພາຫະນະໂດຍຜ່ານການຍົກລະດັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງລົດ. ການອອກເດີນທາງນີ້ຈາກການອອກແບບເກມແຂ່ງລົດແບບດັ້ງເດີມເປັນການປ່ຽນແປງທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສະທ້ອນກັບແຟນຂອງປະເພດ.
Forza Motorsport ມີກຳນົດອອກວາງຈຳໜ່າຍໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ 2023, ສຳລັບເວທີ Xbox Series X|S ແລະ PC. ມັນຈະມີຢູ່ໃນ Xbox Game Pass ແລະ PC Game Pass ໃນມື້ເປີດຕົວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເປີດ 10 Studios.