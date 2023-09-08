Spyware ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ NSO ຂອງບໍລິສັດ Israeli ຂູດຮີດອຸປະກອນ Apple, ກ່າວວ່າ Citizen Lab

ກຸ່ມເຝົ້າລະວັງດິຈິຕອນ Citizen Lab ໄດ້ລາຍງານການຄົ້ນພົບ spyware ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິສັດ Israeli NSO ທີ່ຂູດຮີດຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ໃນອຸປະກອນ Apple. ຂໍ້ບົກຜ່ອງດັ່ງກ່າວອະນຸຍາດໃຫ້ມີການປະນີປະນອມຂອງ iPhones ທີ່ໃຊ້ iOS ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດ (16.6) ໂດຍບໍ່ມີການໂຕ້ຕອບໃດໆຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. Citizen Lab ໄດ້ພົບເຫັນຫຼັກຖານຂອງການຂູດຮີດໃນເວລາກວດກາອຸປະກອນ Apple ຂອງພະນັກງານຈາກກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນໃນວໍຊິງຕັນ.
Citizen Lab, ຕັ້ງຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto's Munk School of Global Affairs ແລະນະໂຍບາຍສາທາລະນະ, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງບົດບາດຂອງສັງຄົມພົນລະເຮືອນໃນການກວດສອບການໂຈມຕີທີ່ຊັບຊ້ອນ. John Scott-Railton, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສຂອງ Citizen Lab, ກ່າວວ່າ, "ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສັງຄົມພົນລະເຮືອນແມ່ນອີກເທື່ອຫນຶ່ງເປັນລະບົບເຕືອນໄພເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທີ່ຊັບຊ້ອນແທ້ໆ."
ຫຼັງຈາກການຄົ້ນພົບ, Apple ໄດ້ອອກການປັບປຸງໃຫມ່ສໍາລັບອຸປະກອນຂອງຕົນເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ລາຍງານໂດຍ Citizen Lab. ບໍລິສັດບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄໍາເຫັນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສະຖານະການ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Citizen Lab ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກປັບປຸງອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກການແຊກຊຶມຂອງ spyware ທີ່ເປັນໄປໄດ້.
NSO, ບໍລິສັດ Israeli ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ spyware, ໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການກວດສອບການລ່ວງລະເມີດທີ່ຖືກກ່າວຫາ, ລວມທັງການເຝົ້າລະວັງຂອງເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານແລະນັກຂ່າວ. ລັດຖະບານສະຫະລັດໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີດໍາ NSO ໃນປີ 2021 ເນື່ອງຈາກຂໍ້ກ່າວຫາເຫຼົ່ານີ້.
ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບບຸກຄົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຈະຮັກສາຄວາມລະມັດລະວັງແລະປັບປຸງອຸປະກອນຂອງເຂົາເຈົ້າທັນທີເພື່ອຮັບປະກັນການປົກປ້ອງຈາກໄພຂົ່ມຂູ່ທາງອິນເຕີເນັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ນິຍາມ:
– Spyware: ມັລແວທີ່ໃຊ້ໃນການສອດແນມ ຫຼືເກັບກຳຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນ ຫຼືເຄືອຂ່າຍໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຍິນຍອມຈາກຜູ້ໃຊ້.
– ຂໍ້ບົກພ່ອງ: ເປັນຈຸດອ່ອນ ຫຼືຈຸດອ່ອນໃນຊອບແວ ຫຼື ຮາດແວ ທີ່ສາມາດຖືກຂູດຮີດໂດຍຜູ້ໂຈມຕີທາງອິນເຕີເນັດ.
– ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ: ໝາຍເຖິງການກະທຳລວມທີ່ຢູ່ນອກຂອບເຂດຂອງລັດຖະບານ, ການຄ້າ ຫຼືຄອບຄົວ. ມັນປະກອບມີອົງການຈັດຕັ້ງແລະບຸກຄົນທີ່ສະຫນັບສະຫນູນບັນຫາສັງຄົມແລະສົ່ງເສີມປະຊາທິປະໄຕແລະສິດທິມະນຸດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Christopher Bing ແລະ Zeba Siddiqui. "Spyware ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ NSO ຂອງບໍລິສັດ Israeli ຂູດຮີດຂໍ້ບົກພ່ອງໃນອຸປະກອນ Apple: Citizen Lab." ET ໂທລະຄົມ. [ໃສ່ປີ, ເດືອນ ແລະວັນພິມ]. [ໃສ່ URL ຂອງບົດຄວາມແຫຼ່ງທີ່ນີ້]