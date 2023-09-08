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ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ໃນອຸປະກອນ Apple ທີ່ຖືກຂູດຮີດໂດຍ NSO Spyware

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ຄົ້ນພົບໃໝ່ໃນອຸປະກອນ Apple ທີ່ຖືກຂູດຮີດໂດຍ NSO Spyware

ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ Citizen Lab, ກຸ່ມເຝົ້າລະວັງດິຈິຕອນ, ໄດ້ເປີດເຜີຍການຂຸດຄົ້ນ spyware ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບໍລິສັດ NSO ຂອງ Israel. ການຂູດຮີດນີ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຂໍ້ບົກຜ່ອງທີ່ຄົ້ນພົບເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ຢູ່ໃນອຸປະກອນ Apple. ໃນລະຫວ່າງການກວດສອບອຸປະກອນ Apple ທີ່ເປັນຂອງພະນັກງານຂອງກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນໃນວໍຊິງຕັນ, Citizen Lab ຄົ້ນພົບວ່າຂໍ້ບົກພ່ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອຕິດເຊື້ອອຸປະກອນທີ່ມີ spyware Pegasus ຂອງ NSO.

Bill Marczak, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສຂອງ Citizen Lab, ກ່າວວ່າພວກເຂົາໄດ້ຖືວ່າການຂູດຮີດດັ່ງກ່າວເປັນ spyware Pegasus ຂອງ NSO Group ທີ່ມີຄວາມຫມັ້ນໃຈສູງ. ຄຸນລັກສະນະຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນອີງໃສ່ forensics ທີ່ໄດ້ຮັບຈາກອຸປະກອນເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວ. Marczak ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງວ່າຜູ້ໂຈມຕີອາດຈະເຮັດຜິດພາດໃນລະຫວ່າງການຕິດຕັ້ງ, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ Citizen Lab ສາມາດລະບຸ spyware ໄດ້.

Citizen Lab ແຈ້ງໃຫ້ Apple ກ່ຽວກັບການຄົ້ນພົບ, ແລະບໍລິສັດຢືນຢັນວ່າການນໍາໃຊ້ຄຸນນະສົມບັດຄວາມປອດໄພສູງທີ່ເອີ້ນວ່າ "Lockdown Mode" ໃນອຸປະກອນ Apple ສາມາດສະກັດກັ້ນການໂຈມຕີສະເພາະນີ້. John Scott-Railton, ນັກຄົ້ນຄວ້າອາວຸໂສອີກຄົນຫນຶ່ງຂອງ Citizen Lab, ເຊື່ອວ່າເຫດການນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງສັງຄົມພົນລະເຮືອນເປັນລະບົບການເຕືອນໄພເບື້ອງຕົ້ນສໍາລັບການໂຈມຕີທີ່ຊັບຊ້ອນ.

ຂໍ້ບົກຜ່ອງ, ທີ່ຖືກຂູດຮີດໂດຍ spyware, ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ iPhone ທີ່ໃຊ້ iOS ຮຸ່ນຫຼ້າສຸດ (16.6) ຖືກທໍາລາຍໂດຍບໍ່ມີການໂຕ້ຕອບໃດໆຈາກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, Apple ໄດ້ແກ້ໄຂຊ່ອງໂຫວ່ນີ້ໂດຍການອອກການປັບປຸງໃຫມ່ສໍາລັບອຸປະກອນຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກການສືບສວນຂໍ້ບົກພ່ອງທີ່ລາຍງານໂດຍ Citizen Lab, Apple ໄດ້ອອກການປັບປຸງທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນຈາກການຂູດຮີດທີ່ເປັນໄປໄດ້.

ເຫດການນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງກຸ່ມເຝົ້າລະວັງດິຈິຕອນ ແລະບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີໃນການຕໍ່ສູ້ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທາງອິນເຕີເນັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ມັນເຮັດໜ້າທີ່ເປັນການເຕືອນກ່ຽວກັບຄວາມສຳຄັນຂອງການປັບປຸງອຸປະກອນຂອງພວກເຮົາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ການນຳໃຊ້ຄຸນສົມບັດຄວາມປອດໄພເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ນິຍາມ:
– Spyware: ຊອບແວທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເກັບຂໍ້ມູນຈາກອຸປະກອນໂດຍບໍ່ມີການຮູ້ຫຼືການຍິນຍອມຂອງຜູ້ໃຊ້.
– ກຸ່ມ NSO: ເປັນບໍລິສັດຄວາມປອດໄພທາງອິນເຕີເນັດຂອງອິສຣາແອລທີ່ຮູ້ຈັກໃນການພັດທະນາ ແລະຂາຍເທັກໂນໂລຍີການເຝົ້າລະວັງໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Citizen Lab: ເປັນກຸ່ມເຝົ້າລະວັງດ້ານດິຈິຕອລທີ່ຂຶ້ນກັບໂຮງຮຽນ Munk ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Toronto ແລະນະໂຍບາຍສາທາລະນະ.
– Apple: ບໍລິສັດເທັກໂນໂລຍີຂ້າມຊາດທີ່ຮູ້ຈັກກັບອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ, ຊອບແວ, ແລະການບໍລິການອອນໄລນ໌.

(ຫມາຍເຫດ: ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບບໍ່ມີ URLs ໃດໆ, ດັ່ງນັ້ນພວກມັນຖືກລະເວັ້ນຢູ່ໃນບົດສະຫຼຸບນີ້.)

By Gabriel Botha

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