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ຄັງເງິນອອກກົດລະບຽບທີ່ສະເຫນີສໍາລັບການລາຍງານທຸລະກໍາຊັບສິນດິຈິຕອນ

ByMampho Brescia

Sep 8, 2023
ຄັງເງິນອອກກົດລະບຽບທີ່ສະເຫນີສໍາລັບການລາຍງານທຸລະກໍາຊັບສິນດິຈິຕອນ

ການປ່ອຍກົດລະບຽບທີ່ສະເຫນີໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃນການລາຍງານຂໍ້ມູນແລະກົດລະບຽບການກໍານົດພື້ນຖານສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາຊັບສິນດິຈິຕອນພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະວຽກເຮັດງານທໍາ (IIJA) ໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງວ່າເປັນບາດກ້າວທີ່ດີໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລະບົບນິເວດ crypto. ປະກາດໃຊ້ເກືອບສອງປີກ່ອນ, IIJA ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂໍ້ກໍານົດການລາຍງານສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາຊັບສິນດິຈິຕອນ, ເພື່ອກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສະຫນອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ IRS ແລະ cryptocurrency. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມກັງວົນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບຂອບເຂດກວ້າງຂອງຄໍານິຍາມຂອງ "ນາຍຫນ້າຊັບສິນດິຈິຕອນ."

ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້, IRS ໄດ້ເລື່ອນການປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດຂອງນາຍຫນ້າຊັບສິນດິຈິຕອນຈົນກ່ວາການອອກກົດລະບຽບສຸດທ້າຍ. ສຸດທ້າຍ, ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ, ລະບຽບການສະເຫນີໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ IRS ຄາດຫວັງຈາກນາຍຫນ້າ. ລະບຽບການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາລະການລາຍງານພາສີງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການແນະນໍາກອບທີ່ບຸກຄົນໄດ້ຮັບແບບຟອມຈາກນາຍຫນ້າຂອງພວກເຂົາລາຍລະອຽດການເຮັດທຸລະກໍາແລະຜົນກໍາໄລຫຼືການສູນເສຍເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານພາສີ.

ລະບຽບການທີ່ສະເຫນີກໍານົດນາຍຫນ້າຊັບສິນດິຈິຕອນເປັນບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອນ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີວິທີການຮູ້ຕົວຕົນຂອງຝ່າຍທີ່ເຮັດການຂາຍແລະລັກສະນະຂອງການເຮັດທຸລະກໍາ. ການແລກປ່ຽນສູນກາງແມ່ນລວມຢູ່ໃນຄໍານິຍາມ, ຕາມຄາດຫມາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກະເປົ໋າເງິນດິຈິຕອນ ແລະໂປໂຕຄອນທາງດ້ານການເງິນແບບກະຈາຍ. ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຂອງເອກະລາດແລະການຂາດການກວດກາຂອງມະນຸດ.

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Wallet ຈໍາກັດການສະຫນອງກະແຈສ່ວນຕົວແລະສາທາລະນະຈະບໍ່ຖືກຖືວ່າເປັນນາຍຫນ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າພວກເຂົາໃຫ້ບໍລິການການຊື້ຂາຍເພີ່ມເຕີມ, ພວກເຂົາສາມາດຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຄໍານິຍາມຂອງນາຍຫນ້າ. ລະບຽບການຍັງແນະນໍາການທົດສອບ multifactor ເພື່ອກໍານົດຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງອະນຸສັນຍາການກະຈາຍ. ການ​ທົດ​ສອບ​ນີ້​ຈະ​ເປັນ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ຄໍາ​ເຫັນ​ຂອງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ຄໍາ​ຄິດ​ເຫັນ 60 ວັນ​.

ການຂາດກົດລະບຽບທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນການກ່າວເຖິງແບບຟອມສະເພາະສໍາລັບການລາຍງານທຸລະກໍາຊັບສິນດິຈິຕອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເຊື່ອວ່າແບບຟອມໃຫມ່ຈະຖືກນໍາສະເຫນີເພື່ອເກັບກໍາຈຸດຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການໂດຍນາຍຫນ້າ. ລະບຽບການໃນຂັ້ນຕອນການລາຍງານຄວາມຕ້ອງການໃນໄລຍະເວລາເພື່ອສົ່ງເສີມການປະຕິບັດຕາມຄວາມສະຫມັກໃຈກ່ອນທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ລາຍງານຜົນບັງຄັບໃຊ້ລວມຍອດແລະພື້ນຖານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຖືກປັບ.

ກົດລະບຽບທີ່ສະເຫນີໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍທົ່ວໄປເປັນການພັດທະນາໃນທາງບວກໃນໂລກພາສີ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນໄປສູ່ພື້ນທີ່ທີ່ທ້າທາຍບາງຢ່າງສໍາລັບທັງຜູ້ເສຍພາສີແລະ IRS. ລະບຽບການຍັງສອດຄ່ອງກັບວິທີການຂອງຄັງເງິນໃນຂົງເຂດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ.

ການ​ໄຕ່​ສວນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ກົດ​ໝາຍ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ໄດ້​ຖືກ​ກຳ​ນົດ​ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ພະ​ຈິກ, ໂດຍ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ຂອງ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ໃນ​ມື້​ຕໍ່​ມາ ເພື່ອ​ຮອງ​ຮັບ​ຜູ້​ບັນ​ຍາຍ​ຈຳ​ນວນ​ຫຼາຍ. ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການລາຍງານທຸລະກໍາຊັບສິນດິຈິຕອນແລະຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການປະຕິບັດຕາມພາສີໃນລະບົບນິເວດ crypto.

ນິຍາມ:
– ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ ແລະວຽກເຮັດງານທຳພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (IIJA): ນິຕິກຳທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນເດືອນພະຈິກ 2021, ແນະນຳຄວາມຕ້ອງການລາຍງານທຸລະກຳທາງດ້ານຊັບສິນດິຈິຕອນ.
– ນາຍໜ້າຊັບສິນດິຈິຕອລ: ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ບໍລິການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອນໂດຍລູກຄ້າ.

ທີ່ມາ: Checkpoint Edge

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