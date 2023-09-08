ຄັງເງິນອອກກົດລະບຽບທີ່ສະເຫນີສໍາລັບການລາຍງານທຸລະກໍາຊັບສິນດິຈິຕອນ

ການປ່ອຍກົດລະບຽບທີ່ສະເຫນີໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃນການລາຍງານຂໍ້ມູນແລະກົດລະບຽບການກໍານົດພື້ນຖານສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາຊັບສິນດິຈິຕອນພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງແລະວຽກເຮັດງານທໍາ (IIJA) ໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງວ່າເປັນບາດກ້າວທີ່ດີໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລະບົບນິເວດ crypto. ປະກາດໃຊ້ເກືອບສອງປີກ່ອນ, IIJA ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂໍ້ກໍານົດການລາຍງານສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາຊັບສິນດິຈິຕອນ, ເພື່ອກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການສະຫນອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ IRS ແລະ cryptocurrency. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມກັງວົນໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາກ່ຽວກັບຂອບເຂດກວ້າງຂອງຄໍານິຍາມຂອງ "ນາຍຫນ້າຊັບສິນດິຈິຕອນ."
ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້, IRS ໄດ້ເລື່ອນການປະຕິບັດຂໍ້ກໍານົດຂອງນາຍຫນ້າຊັບສິນດິຈິຕອນຈົນກ່ວາການອອກກົດລະບຽບສຸດທ້າຍ. ສຸດທ້າຍ, ໃນທ້າຍເດືອນສິງຫາ, ລະບຽບການສະເຫນີໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາເພື່ອໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ IRS ຄາດຫວັງຈາກນາຍຫນ້າ. ລະບຽບການດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາລະການລາຍງານພາສີງ່າຍຂຶ້ນໂດຍການແນະນໍາກອບທີ່ບຸກຄົນໄດ້ຮັບແບບຟອມຈາກນາຍຫນ້າຂອງພວກເຂົາລາຍລະອຽດການເຮັດທຸລະກໍາແລະຜົນກໍາໄລຫຼືການສູນເສຍເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານພາສີ.
ລະບຽບການທີ່ສະເຫນີກໍານົດນາຍຫນ້າຊັບສິນດິຈິຕອນເປັນບຸກຄົນໃດຫນຶ່ງທີ່ໃຫ້ບໍລິການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອນ, ຍ້ອນວ່າພວກເຂົາມີວິທີການຮູ້ຕົວຕົນຂອງຝ່າຍທີ່ເຮັດການຂາຍແລະລັກສະນະຂອງການເຮັດທຸລະກໍາ. ການແລກປ່ຽນສູນກາງແມ່ນລວມຢູ່ໃນຄໍານິຍາມ, ຕາມຄາດຫມາຍ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກະເປົ໋າເງິນດິຈິຕອນ ແລະໂປໂຕຄອນທາງດ້ານການເງິນແບບກະຈາຍ. ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບຂອງເອກະລາດແລະການຂາດການກວດກາຂອງມະນຸດ.
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ Wallet ຈໍາກັດການສະຫນອງກະແຈສ່ວນຕົວແລະສາທາລະນະຈະບໍ່ຖືກຖືວ່າເປັນນາຍຫນ້າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າພວກເຂົາໃຫ້ບໍລິການການຊື້ຂາຍເພີ່ມເຕີມ, ພວກເຂົາສາມາດຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ຄໍານິຍາມຂອງນາຍຫນ້າ. ລະບຽບການຍັງແນະນໍາການທົດສອບ multifactor ເພື່ອກໍານົດຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງອະນຸສັນຍາການກະຈາຍ. ການທົດສອບນີ້ຈະເປັນຂຶ້ນກັບຄໍາເຫັນຂອງສາທາລະນະໃນໄລຍະເວລາຄໍາຄິດເຫັນ 60 ວັນ.
ການຂາດກົດລະບຽບທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນການກ່າວເຖິງແບບຟອມສະເພາະສໍາລັບການລາຍງານທຸລະກໍາຊັບສິນດິຈິຕອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເຊື່ອວ່າແບບຟອມໃຫມ່ຈະຖືກນໍາສະເຫນີເພື່ອເກັບກໍາຈຸດຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການໂດຍນາຍຫນ້າ. ລະບຽບການໃນຂັ້ນຕອນການລາຍງານຄວາມຕ້ອງການໃນໄລຍະເວລາເພື່ອສົ່ງເສີມການປະຕິບັດຕາມຄວາມສະຫມັກໃຈກ່ອນທີ່ຈະບັງຄັບໃຫ້ລາຍງານຜົນບັງຄັບໃຊ້ລວມຍອດແລະພື້ນຖານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຖືກປັບ.
ກົດລະບຽບທີ່ສະເຫນີໄດ້ຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍທົ່ວໄປເປັນການພັດທະນາໃນທາງບວກໃນໂລກພາສີ, ເຮັດໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນໄປສູ່ພື້ນທີ່ທີ່ທ້າທາຍບາງຢ່າງສໍາລັບທັງຜູ້ເສຍພາສີແລະ IRS. ລະບຽບການຍັງສອດຄ່ອງກັບວິທີການຂອງຄັງເງິນໃນຂົງເຂດອື່ນໆ, ເຊັ່ນ: ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມລັບຂອງທະນາຄານ.
ການໄຕ່ສວນກ່ຽວກັບການຕັດສິນກົດໝາຍສາທາລະນະໄດ້ຖືກກຳນົດໃນວັນທີ 7 ພະຈິກ, ໂດຍມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການພິຈາລະນາຄັ້ງທີສອງໃນມື້ຕໍ່ມາ ເພື່ອຮອງຮັບຜູ້ບັນຍາຍຈຳນວນຫຼາຍ. ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງພື້ນຖານທີ່ເຂັ້ມແຂງສໍາລັບການລາຍງານທຸລະກໍາຊັບສິນດິຈິຕອນແລະຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຂອງການປະຕິບັດຕາມພາສີໃນລະບົບນິເວດ crypto.
ນິຍາມ:
– ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການລົງທຶນ ແລະວຽກເຮັດງານທຳພື້ນຖານໂຄງລ່າງ (IIJA): ນິຕິກຳທີ່ປະກາດໃຊ້ໃນເດືອນພະຈິກ 2021, ແນະນຳຄວາມຕ້ອງການລາຍງານທຸລະກຳທາງດ້ານຊັບສິນດິຈິຕອນ.
– ນາຍໜ້າຊັບສິນດິຈິຕອລ: ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ບໍລິການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຂາຍຊັບສິນດິຈິຕອນໂດຍລູກຄ້າ.
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