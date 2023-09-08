ອົດສະຕຣາລີເພື່ອຄວບຄຸມເຄື່ອງຈັກຊອກຫາເພື່ອປ້ອງກັນການແບ່ງປັນອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ AI

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ e-Safety Commissioner ຂອງອົດສະຕາລີ, Julie Inman Grant, ໄດ້ປະກາດໃນວັນສຸກກ່ຽວກັບລະຫັດໃຫມ່ທີ່ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຄື່ອງຈັກຊອກຫາເຊັ່ນ Google ແລະ Bing ດໍາເນີນການເພື່ອປ້ອງກັນການແບ່ງປັນອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກທີ່ສ້າງໂດຍປັນຍາປະດິດ (AI).
ພາຍໃຕ້ລະຫັດນີ້, ເຄື່ອງຈັກຊອກຫາຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າອຸປະກອນການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ AI ບໍ່ປາກົດຢູ່ໃນຜົນການຄົ້ນຫາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລະຫັດຍັງຈະຫ້າມເຄື່ອງຈັກຊອກຫານໍາໃຊ້ຫນ້າທີ່ AI ທີ່ສາມາດຜະລິດ deepfakes, ເຊິ່ງເປັນສະບັບສັງເຄາະຂອງວັດສະດຸດຽວກັນ.
ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບລະຫັດນີ້ໄດ້ເກີດຂື້ນຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງ AI ການຜະລິດ, ເຊິ່ງສ້າງເນື້ອຫາທີ່ແທ້ຈິງ, ຈັບຕາໂລກ, ອີງຕາມນາງ Inman Grant.
ກ່ອນຫນ້ານີ້, Google ແລະ Bing ໄດ້ຮ່າງລະຫັດ, ແຕ່ວ່າມັນບໍ່ໄດ້ກວມເອົາເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍ AI. ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານນາງ Inman Grant ຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາປັບປຸງລະຫັດເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍສະເພາະ.
ການພັດທະນານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນພູມສັນຖານກົດລະບຽບທີ່ກໍາລັງພັດທະນາຢູ່ອ້ອມຂ້າງເວທີອິນເຕີເນັດ, ຍ້ອນວ່າການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງຜະລິດຕະພັນທີ່ສ້າງເນື້ອຫາທີ່ມີຊີວິດແບບອັດຕະໂນມັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີກົດລະບຽບໃຫມ່ເພື່ອຕ້ານການລ່ວງລະເມີດທາງເພດເດັກ.
ລະຫັດດັ່ງກ່າວເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບຽບການດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ພັດທະນາໂດຍ e-Safety Commissioner, ເຊິ່ງຍັງກວມເອົາສື່ສັງຄົມ, ແອັບພລິເຄຊັນສະມາດໂຟນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອຸປະກອນ. ລະບຽບການເຫຼົ່ານີ້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນທ້າຍປີ 2023.
ຜູ້ຄວບຄຸມຂອງອົດສະຕາລີຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຂອງການພັດທະນາລະຫັດຄວາມປອດໄພສໍາລັບການເກັບຮັກສາອິນເຕີເນັດແລະການບໍລິການສົ່ງຂໍ້ຄວາມສ່ວນຕົວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ປະເຊີນກັບການຕໍ່ຕ້ານຈາກຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນດ້ານຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທົ່ວໂລກ.
ແຫຼ່ງຂ່າວ: Reuters