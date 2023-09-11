ເຫດການຜະລິດຕະພັນທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Apple: ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງ

Apple ກໍາລັງເປັນເຈົ້າພາບຈັດກິດຈະກໍາຜະລິດຕະພັນປົກກະຕິຂອງຕົນໃນວັນອັງຄານ, ບ່ອນທີ່ມັນຄາດວ່າຈະສູງທີ່ບໍລິສັດຈະປະກາດໂທລະສັບສະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງຕົນ. ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດບາງຢ່າງກ່ຽວກັບ iPhones ທີ່ຈະມາເຖິງໄດ້ຖືກຮົ່ວໄຫລ, Apple ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຜູ້ຊົມທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈດ້ວຍການປະກາດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ. ເຫດການດັ່ງກ່າວຈະຖືກຖ່າຍທອດສົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງ Apple ແລະຄາດວ່າຈະເລີ່ມຕົ້ນໃນເວລາ 6 ໂມງແລງຕາມເວລາໄອແລນ.
iPhone 15 ຄາດວ່າຈະເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງເຫດການ. ຄາດວ່າຈະມີສີ່ແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄື: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, ແລະ 15 Pro Max. ຂະຫນາດຫນ້າຈໍຄາດວ່າຈະຍັງຄົງຄືກັນກັບຮຸ່ນທີ່ຜ່ານມາ, ຢູ່ທີ່ 6.1 ນິ້ວແລະ 6.7 ນິ້ວ, ຕາມລໍາດັບ. ຮຸ່ນ Pro ອາດຈະໄດ້ຮັບການອອກແບບໃຫມ່, ອາດຈະເປັນການອອກແບບທີ່ອ່ອນກວ່າແລະບາງລົງດ້ວຍການປ່ຽນຈາກສະແຕນເລດເປັນ titanium. ຄວາມສາມາດຂອງກ້ອງຖ່າຍຮູບຍັງຄາດວ່າຈະປັບປຸງ, ດ້ວຍກ້ອງຖ່າຍຮູບ periscope ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນຮູບແບບ Pro Max, ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຊູມທີ່ດີຂຶ້ນ.
ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນອີກອັນໜຶ່ງໃນສາຍສາກຂອງ iPhone 15 ແມ່ນການປ່ຽນທີ່ຄາດໄວ້ຈາກພອດສາກໄຟຟ້າຜ່າໄປຫາ USB C. ການປ່ຽນແປງນີ້ແມ່ນແຮງຈູງໃຈໂດຍການຊຸກຍູ້ຂອງ EU ສໍາລັບພອດສາກໄຟທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ແລະ ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນທົ່ວ iPhone 15 ທຸກລຸ້ນ. ປຸ່ມປິດສຽງຢູ່ດ້ານຂ້າງຂອງ iPhone ອາດຈະໄດ້ຮັບການຫັນປ່ຽນ, ເຊິ່ງອາດຈະກາຍເປັນປຸ່ມຄຳສັ່ງສຳລັບການກຳນົດທາງລັດ.
ນອກເໜືອໄປຈາກ iPhone 15, Apple ອາດຈະແນະນຳການອັບເດດໃຫ້ກັບ Apple Watch Series 9 ແລະ AirPods. Apple Watch Series 9 ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງເລັກນ້ອຍ, ລວມທັງຊິບ S9 ໃໝ່ ເພື່ອປະສິດທິພາບທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ອາດຈະປັບປຸງຊີວິດຂອງແບັດເຕີຣີໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຊຸດ Ultra ຂອງໂມງທີ່ເນັ້ນການຜະຈົນໄພຂອງ Apple ຍັງຂາດແຄນ. ສໍາລັບ AirPods, ການປັບປຸງໃດໆທີ່ເບິ່ງຄືວ່າຈະເນັ້ນໃສ່ກໍລະນີ, ໂດຍສະເພາະການປ່ຽນອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ຟ້າຜ່າດ້ວຍ USB C. ນອກຈາກນີ້ຍັງຄາດຄະເນວ່າການອັບເດດສໍາລັບ AirPods Max, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວໃນປີ 2020, ອາດຈະ. ຢູ່ໃນຂອບເຂດອັນເນື່ອງມາຈາກຂໍ້ກໍານົດ USB C ຂອງ EU ສໍາລັບຫູຟັງໃນປີ 2024.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Apple ອອກແກ້ໄຂສຸກເສີນຫຼັງຈາກການລະເມີດ spyware Pegasus
– ຮຸ້ນເອີຣົບຫຼຸດລົງອີກເທື່ອຫນຶ່ງຍ້ອນວ່າ Apple ກໍາລັງຊັ່ງນໍ້າຫນັກໃນຮຸ້ນຂອງສະຫະລັດ
– ເປັນຫຍັງການອອກແບບ iPhone ບໍ່ແມ່ນມາດຕະຖານຄໍາສໍາລັບການນໍາໃຊ້
– Fintan O'Toole: Murky ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ iPhone ຂອງທ່ານ, ການເກັບພາສີຂອງພວກເຮົາ ແລະບໍລິສັດເຈາະຢູ່ໃນ Carlow