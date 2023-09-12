Steam ຈັດອັນດັບ Overwatch 2 ແລະ NBA 2K24 ເປັນເກມທີ່ໂຫດຮ້າຍທີ່ສຸດຂອງປີ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ Steam ໄດ້ກຳນົດໃຫ້ Blizzard's Overwatch 2 ແລະ 2K Sports 'NBA 2K24 ເປັນເກມທີ່ຮ້າຍກາດອັນດັບໜຶ່ງ ແລະທີສອງຂອງປີ, ອີງຕາມການທົບທວນຂອງຜູ້ໃຊ້. ອອກຈາກ 183,780 ການທົບທວນຄືນ Steam ທັງຫມົດສໍາລັບ Overwatch, 165,573 ແມ່ນເປັນລົບ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, NBA 2K24, ເຊິ່ງຖືກປ່ອຍອອກມາໃນວັນທີ 8 ເດືອນກັນຍາ, ໄດ້ຮັບການທົບທວນທາງລົບ 3,135 ຈາກການທົບທວນທັງຫມົດ 3,523.
ການທົບທວນຄືນທາງລົບສໍາລັບ Overwatch 2 ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກການປະກົດຕົວຂອງ microtransactions. ເກມເດີມແມ່ນຢູ່ຮ້ານອອນໄລນ໌ຂອງ Blizzard, Battle.net, ບ່ອນທີ່ຜູ້ໃຊ້ບໍ່ສາມາດອອກຄໍາຄິດເຫັນໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເວລາທີ່ Overwatch ໄດ້ຖືກເຮັດໃຫ້ມີຢູ່ໃນ Steam ໃນເດືອນສິງຫາ, ຜູ້ນສຸດທ້າຍໄດ້ມີໂອກາດທີ່ຈະສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ microtransactions ໄດ້. ເຖິງວ່າຈະມີຄໍາຕິຊົມທາງລົບ, Overwatch 2 ຍັງຖືຈຸດຫນຶ່ງໃນ 50 ເກມທີ່ມີຄົນຫຼິ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງ Steam, ມີເກືອບ 30,000 ຜູ້ໃຊ້ພ້ອມກັນ. ມັນເບິ່ງຄືວ່າໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນບາງຄົນອາດຈະບໍ່ມັກທິດທາງທີ່ເກມໄດ້ປະຕິບັດ, ພວກເຂົາຍັງມັກຫຼີ້ນມັນ.
NBA 2K24, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ໄດ້ປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບ microtransactions ຂອງມັນເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສໍາລັບຮູບພາບແລະ gameplay ທີ່ຂາດແຄນຂອງມັນ. ແຟນໆທີ່ຜິດຫວັງລະບຸວ່າຄວາມຜິດຫວັງນີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຫມ່, ຍ້ອນວ່າການຕິດຕັ້ງທີ່ຜ່ານມາໃນຊຸດ NBA 2K ກໍ່ມີຄວາມຜິດຫວັງເຊັ່ນກັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການປ່ອຍ 2020, NBA 2K21, ໄດ້ຖືກຕິດສະຫລາກວ່າເປັນ "ການຫລອກລວງທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າເພື່ອຫຼິ້ນມືຖື," ແລະການປ່ອຍ 2021, NBA 2K22, ໄດ້ຖືກວິພາກວິຈານວ່າເປັນ "ການສັ່ນສະເທືອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ." ຜູ້ນສະແດງຄວາມອຸກອັ່ງກັບການປະກົດຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ microtransactions, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຊຸດຕັ້ງແຕ່ NBA 2K13.
ເຖິງວ່າຈະມີການທົບທວນຄືນທາງລົບ, ທັງ Overwatch 2 ແລະ NBA 2K24 ຍັງມີຖານແຟນບານທີ່ຊື່ສັດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການວິພາກວິຈານແລະຄວາມຜິດຫວັງໂດຍຜູ້ຫຼິ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນອາດຈະຈໍາເປັນໃນການເຮັດຊ້ໍາກັນໃນອະນາຄົດຂອງເກມເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄວາມໄວ້ວາງໃຈແລະຄວາມພໍໃຈຂອງຊຸມຊົນເກມຄືນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 3]