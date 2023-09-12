NBA 2K24 ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກຜູ້ຫຼິ້ນ PC, ກາຍເປັນເກມທີ່ຖືກທົບທວນຄືນອັນທີສອງໃນ Steam

NBA 2K24 ທີ່ປ່ອຍອອກມາເມື່ອໄວໆນີ້, ການຕິດຕັ້ງຫຼ້າສຸດໃນຊຸດກິລາບ້ວງໄລຍະຍາວທີ່ພັດທະນາໂດຍ 2K, ໄດ້ປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານຢ່າງເຂັ້ມງວດຈາກຜູ້ຫຼິ້ນ PC, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການທົບທວນທາງລົບໃນ Steam. ດັ່ງນັ້ນ, ເກມຕອນນີ້ຈັດອັນດັບເປັນເກມທີ່ມີການທົບທວນຄືນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງໃນເວທີ, ຫລັງ Overwatch 2, ອີງຕາມ Steam 250.
ຜົນຕອບແທນແມ່ນມາຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າ NBA 2K24 ລຸ້ນ PC ແມ່ນອີງໃສ່ PlayStation 4 ແລະ Xbox One ຂອງເກມ, ແທນທີ່ຈະເປັນລຸ້ນ PlayStation 5 ແລະ Xbox Series X/S ທີ່ກ້າວໜ້າກວ່າ. ການຕັດສິນໃຈນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະບັບ PC ຂາດສາຍຕາແລະບໍ່ມີການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນເມື່ອທຽບກັບການປ່ອຍໃນປີກາຍນີ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງສະເພາະກັບເວີຊັນ console ໃໝ່ກວ່າແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ໃນລຸ້ນ PC.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງເກມເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດຕ່າງໆເຊັ່ນ ProPLAY, ເຊິ່ງລວມເອົາ footage NBA ຕົວຈິງເຂົ້າໃນການຫຼິ້ນເກມຂອງ NBA 2K24 ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮູບແບບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເອີ້ນວ່າ The W. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສະເພາະຜູ້ຫຼິ້ນໃນ PlayStation 5 ແລະ Xbox ເທົ່ານັ້ນ. Series X/S, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນ PC ຮູ້ສຶກຖືກປະໄວ້.
ການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບ Steam ສະແດງຄວາມຜິດຫວັງທີ່ແບ່ງປັນໂດຍຜູ້ນ. ຫຼາຍຄົນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຫຼິ້ນເກມ ແລະອະນິເມຊັນຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງຈາກການຫຼິ້ນຄັ້ງກ່ອນໜ້ານີ້. ຜູ້ຫຼິ້ນຄົນ ໜຶ່ງ ກ່າວວ່າ, "ເມນູຫຼັກແລະໂຄງສ້າງຂອງສວນສາທາລະນະຍັງຄົງເບິ່ງລາຄາຖືກຫຼາຍຢູ່ສະ ເໝີ." ການທົບທວນຄືນອີກອັນຫນຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດຄວາມພະຍາຍາມເຂົ້າໄປໃນສະບັບ PC, ປຽບທຽບມັນກັບສະບັບ console ແລະສະແດງຄວາມອຸກອັ່ງກ່ຽວກັບໂອກາດທີ່ພາດເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນທຽບເທົ່າກັບຮຸ່ນຕໍ່ໄປ.
ການວິພາກວິຈານຍັງມຸ່ງໄປສູ່ການລວມເອົາທຸລະກໍາຈຸລະພາກຢູ່ໃນ NBA 2K24, ເກມທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ຈ່າຍເຕັມລາຄາແລ້ວ. ຄວາມຄິດເຫັນໃນທາງລົບໃນເວທີເຊັ່ນ Reddit ກ່າວເຖິງວິທີທີ່ເກມໃຊ້ກົນລະຍຸດ microtransaction ຕ່າງໆ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ.
ໃນປັດຈຸບັນ, 2K ຍັງບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອ້ອມຮອບສະບັບ PC ຫຼືສະຫນອງຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບການອັບເດດທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອປັບປຸງເກມ.
ນິຍາມ:
– Microtransactions: ການຊື້ໃນເກມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຊື້ສິນຄ້າ virtual ຫຼືຄຸນສົມບັດໂດຍໃຊ້ເງິນທີ່ແທ້ຈິງ.
– PlayStation 4 (PS4): ເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມທີ່ພັດທະນາໂດຍ Sony.
– Xbox One: ຄອນໂຊເກມທີ່ພັດທະນາໂດຍ Microsoft.
– PlayStation 5 (PS5): ເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມໃໝ່ລ່າສຸດຂອງ Sony, ສືບທອດ PS4.
– Xbox Series X/S: ເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມລ່າສຸດຂອງ Microsoft, ສືບທອດ Xbox One.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Steam 250, Eurogamer