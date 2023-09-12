ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

NBA 2K24 ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກຜູ້ຫຼິ້ນ PC, ກາຍເປັນເກມທີ່ຖືກທົບທວນຄືນອັນທີສອງໃນ Steam

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
NBA 2K24 ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນຈາກຜູ້ຫຼິ້ນ PC, ກາຍເປັນເກມທີ່ຖືກທົບທວນຄືນອັນທີສອງໃນ Steam

NBA 2K24 ທີ່ປ່ອຍອອກມາເມື່ອໄວໆນີ້, ການຕິດຕັ້ງຫຼ້າສຸດໃນຊຸດກິລາບ້ວງໄລຍະຍາວທີ່ພັດທະນາໂດຍ 2K, ໄດ້ປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານຢ່າງເຂັ້ມງວດຈາກຜູ້ຫຼິ້ນ PC, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການທົບທວນທາງລົບໃນ Steam. ດັ່ງນັ້ນ, ເກມຕອນນີ້ຈັດອັນດັບເປັນເກມທີ່ມີການທົບທວນຄືນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດເປັນອັນດັບສອງໃນເວທີ, ຫລັງ Overwatch 2, ອີງຕາມ Steam 250.

ຜົນຕອບແທນແມ່ນມາຈາກຄວາມຈິງທີ່ວ່າ NBA 2K24 ລຸ້ນ PC ແມ່ນອີງໃສ່ PlayStation 4 ແລະ Xbox One ຂອງເກມ, ແທນທີ່ຈະເປັນລຸ້ນ PlayStation 5 ແລະ Xbox Series X/S ທີ່ກ້າວໜ້າກວ່າ. ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ນີ້​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ສະ​ບັບ PC ຂາດ​ສາຍ​ຕາ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ເມື່ອ​ທຽບ​ກັບ​ການ​ປ່ອຍ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້​. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄຸນສົມບັດບາງຢ່າງສະເພາະກັບເວີຊັນ console ໃໝ່ກວ່າແມ່ນບໍ່ມີຢູ່ໃນລຸ້ນ PC.

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງເກມເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄຸນສົມບັດຕ່າງໆເຊັ່ນ ProPLAY, ເຊິ່ງລວມເອົາ footage NBA ຕົວຈິງເຂົ້າໃນການຫຼິ້ນເກມຂອງ NBA 2K24 ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບຮູບແບບອາຊີບສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເອີ້ນວ່າ The W. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສະເພາະຜູ້ຫຼິ້ນໃນ PlayStation 5 ແລະ Xbox ເທົ່ານັ້ນ. Series X/S, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນ PC ຮູ້ສຶກຖືກປະໄວ້.

ການທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບ Steam ສະແດງຄວາມຜິດຫວັງທີ່ແບ່ງປັນໂດຍຜູ້ນ. ຫຼາຍຄົນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຫຼິ້ນເກມ ແລະອະນິເມຊັນຍັງຄົງບໍ່ປ່ຽນແປງຈາກການຫຼິ້ນຄັ້ງກ່ອນໜ້ານີ້. ຜູ້ຫຼິ້ນຄົນ ໜຶ່ງ ກ່າວວ່າ, "ເມນູຫຼັກແລະໂຄງສ້າງຂອງສວນສາທາລະນະຍັງຄົງເບິ່ງລາຄາຖືກຫຼາຍຢູ່ສະ ເໝີ." ການທົບທວນຄືນອີກອັນຫນຶ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດຄວາມພະຍາຍາມເຂົ້າໄປໃນສະບັບ PC, ປຽບທຽບມັນກັບສະບັບ console ແລະສະແດງຄວາມອຸກອັ່ງກ່ຽວກັບໂອກາດທີ່ພາດເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນທຽບເທົ່າກັບຮຸ່ນຕໍ່ໄປ.

ການວິພາກວິຈານຍັງມຸ່ງໄປສູ່ການລວມເອົາທຸລະກໍາຈຸລະພາກຢູ່ໃນ NBA 2K24, ເກມທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນໄດ້ຈ່າຍເຕັມລາຄາແລ້ວ. ຄວາມຄິດເຫັນໃນທາງລົບໃນເວທີເຊັ່ນ Reddit ກ່າວເຖິງວິທີທີ່ເກມໃຊ້ກົນລະຍຸດ microtransaction ຕ່າງໆ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງຜູ້ນເພີ່ມຂຶ້ນຕື່ມອີກ.

ໃນປັດຈຸບັນ, 2K ຍັງບໍ່ໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ອ້ອມຮອບສະບັບ PC ຫຼືສະຫນອງຂໍ້ມູນໃດໆກ່ຽວກັບການອັບເດດທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອປັບປຸງເກມ.

ນິຍາມ:
– Microtransactions: ການຊື້ໃນເກມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຊື້ສິນຄ້າ virtual ຫຼືຄຸນສົມບັດໂດຍໃຊ້ເງິນທີ່ແທ້ຈິງ.
– PlayStation 4 (PS4): ເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມທີ່ພັດທະນາໂດຍ Sony.
– Xbox One: ຄອນໂຊເກມທີ່ພັດທະນາໂດຍ Microsoft.
– PlayStation 5 (PS5): ເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມໃໝ່ລ່າສຸດຂອງ Sony, ສືບທອດ PS4.
– Xbox Series X/S: ເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມລ່າສຸດຂອງ Microsoft, ສືບທອດ Xbox One.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Steam 250, Eurogamer

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຄວາມເຂົ້າໃຈ Cookies: ພວກມັນແມ່ນຫຍັງແລະມີຜົນກະທົບແນວໃດກັບປະສົບການອອນໄລນ໌ຂອງທ່ານ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ