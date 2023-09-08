ອົງການ NASA ຍອມຮັບບັນຫາຄວາມສາມາດໃນການຊື້ໄດ້ກັບໂຄງການ SLS, GAO ກ່າວ

ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອົງການ NASA ໄດ້ຍອມຮັບຢ່າງເປີດເຜີຍວ່າໂຄງການລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດ (SLS) ແມ່ນບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ (GAO). SLS ເປັນຈະຫຼວດທີ່ມີອໍານາດສູງສຸດຂອງອົງການ NASA, ໂດຍມີການເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດໃນເດືອນພະຈິກ 2022. ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ລົງທຶນຫຼາຍຕື້ໂດລາໃນການພັດທະນາພາລະກິດຕໍ່ໄປ, ລວມທັງການບິນທີ່ມີລູກເຮືອໄປສູ່ດວງຈັນ.
GAO ໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງໂຄງການ Artemis, ເຊິ່ງກວມເອົາ SLS. ໃນຂະນະທີ່ການຄາດຄະເນແລະການຮ້ອງຂໍງົບປະມານໄດ້ຖືກເຮັດສໍາລັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດແລະການດໍາເນີນງານໃນໄລຍະຫ້າປີ, GAO ພົບວ່າມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງມີປະສິດທິຜົນໂດຍອີງໃສ່ພາລະກິດໂດຍພາລະກິດ. ການຂາດການຕິດຕາມນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າການຄາດຄະເນແລະການຮ້ອງຂໍງົບປະມານບໍ່ແມ່ນການສະທ້ອນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງການປະຕິບັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນໄລຍະເວລາ.
ອົງການ NASA ໄດ້ຮ້ອງຂໍງົບປະມານທີ່ສໍາຄັນ 11.2 ຕື້ໂດລາສໍາລັບປີງົບປະມານ 2024 ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການ SLS ຈົນກ່ວາປີງົບປະມານ 2028, ຫຼາຍກວ່າ $ 11.8 ຕື້ທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງອົງການ NASA ເອງຍອມຮັບວ່າໂຄງການດັ່ງກ່າວບໍ່ຍືນຍົງໃນລະດັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປະຈຸບັນ, ເກີນທຶນທີ່ມີຢູ່ສໍາລັບພາລະກິດ Artemis ທີ່ວາງແຜນໄວ້.
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍໄດ້ເຫຼົ່ານີ້, NASA ກໍາລັງທົບທວນຄືນຍຸດທະສາດການຊື້ກິດຈະການຂອງຕົນແລະເຮັດວຽກເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງການບິນຄົງທີ່. ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນອ້ອມຂ້າງວັນທີເປີດຕົວແລະສະຖານທີ່ປະກອບສ່ວນກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄາດຄະເນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການຊັກຊ້າ ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເກີນແມ່ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສໍາລັບໂຄງການ SLS, ແລະປະກົດວ່າບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ຈະສືບຕໍ່ສ້າງສິ່ງທ້າທາຍໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ (GAO)