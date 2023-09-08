ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Nanoprecise ນຳສະເໜີເຊັນເຊີການບຳລຸງຮັກສາການຄາດເດົາການເກັບກູ້ພະລັງງານແສງແຫ່ງທຳອິດຂອງໂລກ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
Nanoprecise ນຳສະເໜີເຊັນເຊີການບຳລຸງຮັກສາການຄາດເດົາການເກັບກູ້ພະລັງງານແສງແຫ່ງທຳອິດຂອງໂລກ

Nanoprecise Sci Corp ໄດ້ເປີດຕົວເຊັນເຊີພື້ນຖານທີ່ມີຊື່ວ່າ MachineDoctor™ LUX, ເຊິ່ງເປັນເຊັນເຊີເກັບກູ້ພະລັງງານແສງອັນທຳອິດຂອງໂລກທີ່ປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບຂອງເຂດ 0. ເຊັນເຊີນະວັດຕະກໍານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບແລະຄວາມແມ່ນຍໍາ, ແຕ່ຍັງແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງການແກ້ໄຂແບບຍືນຍົງໃນການຕິດຕາມອຸດສາຫະກໍາ.

MachineDoctor LUX ຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດວຽກຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງໃນສະພາບແວດລ້ອມທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໂດຍການໃຊ້ພະລັງງານຈາກແຫຼ່ງແສງອ້ອມຂ້າງ. ນີ້ກໍາຈັດຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການທົດແທນຫມໍ້ໄຟ, ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍລວມຂອງເຊັນເຊີ. ດ້ວຍລະບົບການຈັດການພະລັງງານອັດສະລິຍະ, ເຊັນເຊີໄດ້ລວມເອົາການເກັບກູ້ພະລັງງານແສງຜ່ານແຜງແສງອາທິດດ້ວຍແບັດເຕີຣີ Lithium-Ion ທີ່ມີຊີວິດຊີວາຍາວນານ, ຮັບປະກັນການເກັບກຳຂໍ້ມູນແບບບໍ່ຕິດຂັດແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີແສງໜ້ອຍ. ລະບົບພະລັງງານສອງດ້ານຂອງມັນເຮັດໃຫ້ມັນຍືນຍົງຕົນເອງ, ມີອາຍຸການເຖິງ 10 ປີ.

ອີງຕາມ Sunil Vedula, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ & CEO ຢູ່ Nanoprecise Sci Corp, ເຊັນເຊີ MachineDoctor LUX ເປັນຕົວແທນຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບນະວັດຕະກໍາແລະຄວາມຍືນຍົງ. ໂດຍການປະຕິບັດການປິດແສງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ, ເຊັນເຊີປັບປຸງປະສິດທິພາບການດໍາເນີນງານແລະສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າແລະຄູ່ຮ່ວມງານໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ອະນາຄົດສີຂຽວ.

ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງເຊັນເຊີ MachineDoctor LUX ຂະຫຍາຍເກີນປະສິດທິພາບພະລັງງານຂອງມັນ. ດ້ວຍການເຊື່ອມຕໍ່ cellular ຜ່ານ e-sim ແລະຂະບວນການຕິດຕັ້ງທີ່ບໍ່ລົບກວນ, ເຊັນເຊີແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການໃຊ້ງານທີ່ຫລາກຫລາຍ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນແບບສົດໆໄດ້ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດຂອງການຂຶ້ນກັບຫມໍ້ໄຟ.

Nanoprecise Sci Corp ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການແກ້ໄຂການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ຄາດເດົາໂດຍ AI, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດກວດພົບການປ່ຽນແປງການເຮັດວຽກຂອງເຄື່ອງຈັກໄດ້ໄວ. ຈຸດສຸມຂອງພວກເຂົາແມ່ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍຄາບອນຂອງໂຮງງານຜະລິດໂດຍການປະຕິບັດເຕັກໂນໂລຢີ AI ແລະ IIoT. Nanoprecise ເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັ້ນນໍາຂອງປະສິດທິພາບພະລັງງານແລະເວທີການວິເຄາະສຸຂະພາບສໍາລັບຊັບສິນອຸດສາຫະກໍາ.

ຕິດຕໍ່: Suraj Pisharody

By Gabriel Botha

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