ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

MSP Tech Pods: How Jai Shah, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Orangutan, ດໍາເນີນອົງການກິລາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
MSP Tech Pods: How Jai Shah, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Orangutan, ດໍາເນີນອົງການກິລາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາກັບ MySmartPrice, Jai Shah, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງອົງການ esports Orangutan, ແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະຍຸດທະສາດສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໂລກທີ່ເຕີບໂຕໄວຂອງການແຂ່ງຂັນເກມ. Shah, ຜູ້ທີ່ເປັນບຸກຄົນສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາເກມຂອງອິນເດຍ, ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລັກສະນະຕ່າງໆຂອງການຄຸ້ມຄອງທີມກິລາ, ຍຸດທະສາດການສ້າງລາຍໄດ້, ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ.

ຫນຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍສົນທະນາໂດຍ Shah ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງທີມງານ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສື່ສານທີ່ຊັດເຈນແລະການເຮັດວຽກເປັນທີມລະຫວ່າງຜູ້ນ, ຄູຝຶກສອນ, ແລະພະນັກງານສະຫນັບສະຫນູນ. ອີງຕາມການ Shah, ການສ້າງທີມງານທີ່ສອດຄ່ອງທີ່ມີພາລະບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກໍານົດໄວ້ດີແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດ. ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສຳຄັນ​ຂອງ​ການ​ມີ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ແລະ ບັນດາ​ຂະ​ບວນການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ທີ່​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ.

ການສ້າງລາຍໄດ້ແມ່ນອີກຈຸດສໍາຄັນຂອງການສົນທະນາ, ໂດຍ Shah ແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລາວກ່ຽວກັບການເປັນສະປອນເຊີ ແລະການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຍີ່ຫໍ້. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບຍີ່ຫໍ້ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄຸນຄ່າແລະເປົ້າຫມາຍຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ. ການຮ່ວມມືກັບຍີ່ຫໍ້ບໍ່ພຽງແຕ່ນໍາເອົາຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃນການເພີ່ມຊື່ສຽງແລະການເຂົ້າເຖິງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໄດ້ຖືກເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການດໍາເນີນການອົງການຈັດຕັ້ງກິລາ. Shah ເຊື່ອວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊຸມຊົນເກມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງຖານພັດລົມທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະສ້າງຕັ້ງການມີຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາເກມ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຈັດກິດຈະກໍາ, ການແຂ່ງຂັນ, ແລະກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ fans ສາມາດພົວພັນກັບຜູ້ນແລະອົງການຈັດຕັ້ງ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Jai Shah ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການດໍາເນີນການອົງການຈັດຕັ້ງກິລາ esports ສົບຜົນສໍາເລັດ. ຈຸດສຸມຂອງລາວກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທີມງານ, ຍຸດທະສາດການສ້າງລາຍໄດ້, ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເປັນຫຼັກການແນະນໍາສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ກໍາລັງຊອກຫາທຸລະກິດໃນອຸດສາຫະກໍາເກມທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: MySmartPrice

ນິຍາມ:

Esports: ຮູບແບບການແຂ່ງຂັນໂດຍໃຊ້ວີດີໂອເກມ

ການສ້າງລາຍໄດ້: ຂະບວນການສ້າງລາຍໄດ້ຈາກຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການບໍລິການ

ການສະໜັບສະໜຸນ: ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ຫຼື ການຮັບຮອງທີ່ສະໜອງໃຫ້ບຸກຄົນ, ອົງກອນ ຫຼື ເຫດການໂດຍຍີ່ຫໍ້

ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຍີ່ຫໍ້: ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຍີ່ຫໍ້ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນເພື່ອສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການຂອງກັນແລະກັນ

ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນ: ກິດຈະກໍາແລະການລິເລີ່ມທີ່ດໍາເນີນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລະພົວພັນກັບຊຸມຊົນຂອງແຟນຫຼືຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: MySmartPrice

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຳຫຼວດຄວາມລັບຂອງຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາກັບ Tim Peake

Sep 19, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ