MSP Tech Pods: How Jai Shah, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Orangutan, ດໍາເນີນອົງການກິລາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ

ໃນການສໍາພາດທີ່ຜ່ານມາກັບ MySmartPrice, Jai Shah, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຂອງອົງການ esports Orangutan, ແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າແລະຍຸດທະສາດສໍາລັບການດໍາເນີນງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໂລກທີ່ເຕີບໂຕໄວຂອງການແຂ່ງຂັນເກມ. Shah, ຜູ້ທີ່ເປັນບຸກຄົນສໍາຄັນໃນອຸດສາຫະກໍາເກມຂອງອິນເດຍ, ໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບລັກສະນະຕ່າງໆຂອງການຄຸ້ມຄອງທີມກິລາ, ຍຸດທະສາດການສ້າງລາຍໄດ້, ແລະຄວາມສໍາຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ.
ຫນຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍສົນທະນາໂດຍ Shah ແມ່ນການຄຸ້ມຄອງທີມງານ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສື່ສານທີ່ຊັດເຈນແລະການເຮັດວຽກເປັນທີມລະຫວ່າງຜູ້ນ, ຄູຝຶກສອນ, ແລະພະນັກງານສະຫນັບສະຫນູນ. ອີງຕາມການ Shah, ການສ້າງທີມງານທີ່ສອດຄ່ອງທີ່ມີພາລະບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ກໍານົດໄວ້ດີແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມສໍາເລັດ. ທ່ານຍັງໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການມີການຊີ້ນຳທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ບັນດາຂະບວນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີປະສິດທິຜົນ.
ການສ້າງລາຍໄດ້ແມ່ນອີກຈຸດສໍາຄັນຂອງການສົນທະນາ, ໂດຍ Shah ແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລາວກ່ຽວກັບການເປັນສະປອນເຊີ ແລະການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຍີ່ຫໍ້. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສ້າງຄວາມສໍາພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບຍີ່ຫໍ້ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄຸນຄ່າແລະເປົ້າຫມາຍຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ. ການຮ່ວມມືກັບຍີ່ຫໍ້ບໍ່ພຽງແຕ່ນໍາເອົາຄວາມຫມັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ, ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃນການເພີ່ມຊື່ສຽງແລະການເຂົ້າເຖິງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໄດ້ຖືກເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເປັນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງການດໍາເນີນການອົງການຈັດຕັ້ງກິລາ. Shah ເຊື່ອວ່າການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊຸມຊົນເກມແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການສ້າງຖານພັດລົມທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະສ້າງຕັ້ງການມີຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາເກມ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການຈັດກິດຈະກໍາ, ການແຂ່ງຂັນ, ແລະກິດຈະກໍາອື່ນໆທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ fans ສາມາດພົວພັນກັບຜູ້ນແລະອົງການຈັດຕັ້ງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Jai Shah ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການດໍາເນີນການອົງການຈັດຕັ້ງກິລາ esports ສົບຜົນສໍາເລັດ. ຈຸດສຸມຂອງລາວກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງທີມງານ, ຍຸດທະສາດການສ້າງລາຍໄດ້, ແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນເປັນຫຼັກການແນະນໍາສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ກໍາລັງຊອກຫາທຸລະກິດໃນອຸດສາຫະກໍາເກມທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: MySmartPrice
ນິຍາມ:
Esports: ຮູບແບບການແຂ່ງຂັນໂດຍໃຊ້ວີດີໂອເກມ
ການສ້າງລາຍໄດ້: ຂະບວນການສ້າງລາຍໄດ້ຈາກຜະລິດຕະພັນ ຫຼືການບໍລິການ
ການສະໜັບສະໜຸນ: ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ຫຼື ການຮັບຮອງທີ່ສະໜອງໃຫ້ບຸກຄົນ, ອົງກອນ ຫຼື ເຫດການໂດຍຍີ່ຫໍ້
ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງຍີ່ຫໍ້: ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງຍີ່ຫໍ້ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນເພື່ອສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຫຼືການບໍລິການຂອງກັນແລະກັນ
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຊຸມຊົນ: ກິດຈະກໍາແລະການລິເລີ່ມທີ່ດໍາເນີນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ແລະພົວພັນກັບຊຸມຊົນຂອງແຟນຫຼືຜູ້ໃຊ້ຂອງຕົນ
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: MySmartPrice