ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຄວາມສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນສໍາລັບ MSMEs ໃນປະເທດອິນເດຍ

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ຄວາມສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນສໍາລັບ MSMEs ໃນປະເທດອິນເດຍ

ບົດບາດຂອງເທັກໂນໂລຍີດິຈິຕອລແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂື້ນໃນໄລຍະ Covid-19. ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້​ແມ່ນ​ໜຶ່ງ​ໃນ​ບັນດາ​ບຸລິມະສິດ​ອັນ​ດັບ​ໜຶ່ງ​ຂອງ G20, ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ບັນດາ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ​ຂະໜາດ​ນ້ອຍ, ຂະ​ຫນາດ​ນ້ອຍ, ​ແລະ ຂະໜາດ​ກາງ (MSMEs). ທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນປະມານ 30% ໃຫ້ແກ່ GDP ຂອງອິນເດຍ, ເຮັດໃຫ້ການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົາ.

ການຮຽກຮ້ອງຂອງ Jaipur, ໂດຍລັດຖະມົນຕີການຄ້າ Piyush Goyal, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນການຄ້າແລະຂໍ້ມູນສໍາລັບ MSMEs. ວິທີຫນຶ່ງເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍນີ້ແມ່ນໂດຍໃຊ້ Global Trade Helpdesk ທີ່ສູນການຄ້າສາກົນໃນເຈນີວາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Narendra Modi ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງ MSMEs ໃນຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0 ແລະ ການປະຕິວັດດີຈີຕອນ. ເພື່ອຮັບປະກັນການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງຂອງພວກເຂົາ, ການໄຫຼເຂົ້າຂອງລະບົບສາຍສົ່ງດິຈິຕອນຂ້າມຊາຍແດນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ.

ອິນ​ເດຍ​ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດິ​ຈິ​ຕອນ, ລື່ນ​ກາຍ​ບັນ​ດາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ກ້າວ​ໜ້າ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ແລະ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ. ໃນປີ 2016-17, ອິນເດຍໄດ້ສົ່ງອອກບໍລິການສົ່ງດິຈິຕອນເຖິງ 89 ຕື້ໂດລາ, ແລະສ່ວນແບ່ງຂອງການສົ່ງອອກການຄ້າດິຈິຕອນທົ່ວໂລກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 400% ຈາກ 1995 ຫາ 2018. ດ້ວຍການຄາດຄະເນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 800 ລ້ານຄົນໃນປະເທດອິນເດຍໃນທ້າຍປີ 2023, ຂະຫນາດນ້ອຍ. ທຸລະກິດຍັງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການລວມເອົາການບໍລິການດິຈິຕອນເຂົ້າໃນການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ.

ດ້ານການນໍາເຂົ້າບໍ່ໄດ້ປະໄວ້ທາງຫລັງ, ຍ້ອນວ່າ MSMEs ອິນເດຍກໍາລັງລວມເອົາວັດສະດຸປ້ອນການບໍລິການດິຈິຕອນ, ເຊັ່ນການຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດແລະການສື່ສານ, ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຂົາປະກອບມີການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດແລະການລົງເລິກການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງພວກເຂົາກັບລູກຄ້າ.

ຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໃນບົດຄວາມແມ່ນການລະງັບຫນ້າທີ່. ອົງການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ (WTO) ​ໄດ້​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຄ້າ​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ​ທົ່ວ​ໂລກ​ໃນ​ປີ 1998, ​ເຊິ່ງລວມມີ​ການ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ເກັບ​ພາສີ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ເປັນ​ເວລາ XNUMX ປີ​ສຳລັບ​ການ​ສົ່ງ​ໄຟຟ້າ​ຂ້າມ​ຊາຍ​ແດນ. ການ​ເລື່ອນ​ເວລາ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ຕໍ່​ອາຍຸ​ທຸກໆ XNUMX ປີ ນັບ​ແຕ່​ນັ້ນ​ມາ.

ໃນຂະນະທີ່ອິນເດຍມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການສູນເສຍລາຍຮັບພາສີ, ການເລື່ອນເວລາດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກແລະການນໍາເຂົ້າການບໍລິການຂອງປະເທດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນປີ 2024 ຈະຕັດສິນຊະຕາກໍາຂອງການເລື່ອນເວລາ, ແລະຖ້າຫາກວ່າມັນຢຸດເຊົາ, ມັນອາດຈະນໍາໄປສູ່ການຂັດຂວາງການສົ່ງຂໍ້ມູນຂ້າມຊາຍແດນເປັນປົກກະຕິແລະຂັດຂວາງການເຕີບໂຕຂອງ MSME.

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາສະຫຼຸບວ່າການສົ່ງຜ່ານດິຈິຕອນຂ້າມຊາຍແດນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ MSMEs, ເຮັດໃຫ້ການຈ້າງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເພີ່ມມູນຄ່າ, ແລະການຜະລິດແຮງງານ. ການກະທຳໃດໆທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຂຶ້ນສໍາລັບ MSMEs ໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດິຈິຕອນທີ່ນໍາເຂົ້າ, ເຊັ່ນ: ການຂຶ້ນພາສີ, ຈະເປັນການຕໍ່ຕ້ານແລະຂັດຂວາງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ.

ຜົນກະທົບທາງດ້ານນະໂຍບາຍຈາກການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມາດຕະການເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະນໍາເຂົ້າການບໍລິການດິຈິຕອນຈະມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຂະແຫນງການ MSME ຂອງອິນເດຍ. ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຂອງພວກເຂົາ, ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍຄວນປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນ, ບໍ່ຍາກກວ່າ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໃນການເຂົ້າເຖິງວັດສະດຸປ້ອນການບໍລິການດິຈິຕອນ, ລວມທັງຈາກຕ່າງປະເທດ. ການ​ຮັກສາ​ການ​ໂຈະ​ການ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ WTO ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ ​ແລະ ຄາດ​ຄະ​ເນ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອລແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການເຕີບໂຕແລະການແຂ່ງຂັນຂອງ MSMEs ໃນປະເທດອິນເດຍ. ການໄຫຼເຂົ້າຂອງລະບົບສາຍສົ່ງດິຈິຕອລຂ້າມຊາຍແດນແບບເສລີ ແລະການຮັກສາການເລື່ອນເວລາແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ນິຍາມ:

MSMEs: ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

GDP: ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

B2B: ທຸລະກິດກັບທຸລະກິດ

WTO: ອົງການ​ການ​ຄ້າ​ໂລກ

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

ບໍ່ມີ URLs ຖືກສະຫນອງໃຫ້ຢູ່ໃນບົດຄວາມແຫຼ່ງ.

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Realme 5G: ສ່ວນຫຼຸດ ແລະຂໍ້ສະເໜີໃນສະມາດໂຟນທີ່ເລືອກ

Sep 12, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

Free Fire Redeem Codes: ວິທີການແລກແລະໃຊ້ພວກມັນເພື່ອຮັບຮາງວັນ

Sep 12, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສະຫະລັດຊົມເຊີຍການລວມເອົາ DPI ຂອງອິນເດຍໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G20, ປະກາດການເກັບຮັກສາ DPI ທົ່ວໂລກ

Sep 12, 2023 Robert Andrew

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Google Chrome Patch ໃຫມ່ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ສໍາຄັນ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Realme 5G: ສ່ວນຫຼຸດ ແລະຂໍ້ສະເໜີໃນສະມາດໂຟນທີ່ເລືອກ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

Free Fire Redeem Codes: ວິທີການແລກແລະໃຊ້ພວກມັນເພື່ອຮັບຮາງວັນ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ຂ່າວ

ການຄົ້ນພົບຂອງ Comet Nishimura: ເຫດການ Celestial ທີ່ຫາຍາກ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ