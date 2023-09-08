ຄວາມສໍາຄັນຂອງເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນສໍາລັບ MSMEs ໃນປະເທດອິນເດຍ

ບົດບາດຂອງເທັກໂນໂລຍີດິຈິຕອລແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຂື້ນໃນໄລຍະ Covid-19. ປະຈຸບັນນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງຂອງ G20, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະຫນາດນ້ອຍ, ແລະ ຂະໜາດກາງ (MSMEs). ທຸລະກິດເຫຼົ່ານີ້ປະກອບສ່ວນປະມານ 30% ໃຫ້ແກ່ GDP ຂອງອິນເດຍ, ເຮັດໃຫ້ການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົາ.
ການຮຽກຮ້ອງຂອງ Jaipur, ໂດຍລັດຖະມົນຕີການຄ້າ Piyush Goyal, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການເຂົ້າເຖິງຖານຂໍ້ມູນການຄ້າແລະຂໍ້ມູນສໍາລັບ MSMEs. ວິທີຫນຶ່ງເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍນີ້ແມ່ນໂດຍໃຊ້ Global Trade Helpdesk ທີ່ສູນການຄ້າສາກົນໃນເຈນີວາ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Narendra Modi ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງ MSMEs ໃນຍຸກອຸດສາຫະກຳ 4.0 ແລະ ການປະຕິວັດດີຈີຕອນ. ເພື່ອຮັບປະກັນການເຕີບໂຕແບບຍືນຍົງຂອງພວກເຂົາ, ການໄຫຼເຂົ້າຂອງລະບົບສາຍສົ່ງດິຈິຕອນຂ້າມຊາຍແດນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ.
ອິນເດຍໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນດ້ານການຫັນເປັນດິຈິຕອນ, ລື່ນກາຍບັນດາເສດຖະກິດກ້າວໜ້າທັງພາຍໃນປະເທດແລະການສົ່ງອອກ. ໃນປີ 2016-17, ອິນເດຍໄດ້ສົ່ງອອກບໍລິການສົ່ງດິຈິຕອນເຖິງ 89 ຕື້ໂດລາ, ແລະສ່ວນແບ່ງຂອງການສົ່ງອອກການຄ້າດິຈິຕອນທົ່ວໂລກໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 400% ຈາກ 1995 ຫາ 2018. ດ້ວຍການຄາດຄະເນຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ອິນເຕີເນັດ 800 ລ້ານຄົນໃນປະເທດອິນເດຍໃນທ້າຍປີ 2023, ຂະຫນາດນ້ອຍ. ທຸລະກິດຍັງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນການລວມເອົາການບໍລິການດິຈິຕອນເຂົ້າໃນການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາ.
ດ້ານການນໍາເຂົ້າບໍ່ໄດ້ປະໄວ້ທາງຫລັງ, ຍ້ອນວ່າ MSMEs ອິນເດຍກໍາລັງລວມເອົາວັດສະດຸປ້ອນການບໍລິການດິຈິຕອນ, ເຊັ່ນການຕະຫຼາດໂທລະສັບສະຫຼາດແລະການສື່ສານ, ເຂົ້າໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເປົ້າຫມາຍຂອງພວກເຂົາປະກອບມີການຂະຫຍາຍການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດແລະການລົງເລິກການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງພວກເຂົາກັບລູກຄ້າ.
ຄວາມກັງວົນທີ່ສໍາຄັນອັນຫນຶ່ງທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໃນບົດຄວາມແມ່ນການລະງັບຫນ້າທີ່. ອົງການການຄ້າໂລກ (WTO) ໄດ້ຮັບຮອງເອົາຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບການຄ້າເອເລັກໂຕຣນິກທົ່ວໂລກໃນປີ 1998, ເຊິ່ງລວມມີການຍົກເລີກການເກັບພາສີທີ່ກຳນົດໄວ້ເປັນເວລາ XNUMX ປີສຳລັບການສົ່ງໄຟຟ້າຂ້າມຊາຍແດນ. ການເລື່ອນເວລານີ້ໄດ້ຖືກຕໍ່ອາຍຸທຸກໆ XNUMX ປີ ນັບແຕ່ນັ້ນມາ.
ໃນຂະນະທີ່ອິນເດຍມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການສູນເສຍລາຍຮັບພາສີ, ການເລື່ອນເວລາດັ່ງກ່າວໄດ້ສົ່ງຜົນປະໂຫຍດຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ການສົ່ງອອກແລະການນໍາເຂົ້າການບໍລິການຂອງປະເທດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຄັ້ງຕໍ່ໄປໃນປີ 2024 ຈະຕັດສິນຊະຕາກໍາຂອງການເລື່ອນເວລາ, ແລະຖ້າຫາກວ່າມັນຢຸດເຊົາ, ມັນອາດຈະນໍາໄປສູ່ການຂັດຂວາງການສົ່ງຂໍ້ມູນຂ້າມຊາຍແດນເປັນປົກກະຕິແລະຂັດຂວາງການເຕີບໂຕຂອງ MSME.
ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາສະຫຼຸບວ່າການສົ່ງຜ່ານດິຈິຕອນຂ້າມຊາຍແດນໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດ MSMEs, ເຮັດໃຫ້ການຈ້າງງານເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເພີ່ມມູນຄ່າ, ແລະການຜະລິດແຮງງານ. ການກະທຳໃດໆທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກຂຶ້ນສໍາລັບ MSMEs ໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດິຈິຕອນທີ່ນໍາເຂົ້າ, ເຊັ່ນ: ການຂຶ້ນພາສີ, ຈະເປັນການຕໍ່ຕ້ານແລະຂັດຂວາງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍ.
ຜົນກະທົບທາງດ້ານນະໂຍບາຍຈາກການຄົ້ນຄວ້ານີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າມາດຕະການເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະນໍາເຂົ້າການບໍລິການດິຈິຕອນຈະມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຂະແຫນງການ MSME ຂອງອິນເດຍ. ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍແລະເຮັດໃຫ້ການຂະຫຍາຍຂອງພວກເຂົາ, ຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍຄວນປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນ, ບໍ່ຍາກກວ່າ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍໃນການເຂົ້າເຖິງວັດສະດຸປ້ອນການບໍລິການດິຈິຕອນ, ລວມທັງຈາກຕ່າງປະເທດ. ການຮັກສາການໂຈະການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງ WTO ຈະສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄາດຄະເນໃນຂະແໜງການດິຈິຕອນໃນທົ່ວໂລກ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີດິຈິຕອລແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການເຕີບໂຕແລະການແຂ່ງຂັນຂອງ MSMEs ໃນປະເທດອິນເດຍ. ການໄຫຼເຂົ້າຂອງລະບົບສາຍສົ່ງດິຈິຕອລຂ້າມຊາຍແດນແບບເສລີ ແລະການຮັກສາການເລື່ອນເວລາແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ນິຍາມ:
MSMEs: ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ
GDP: ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
B2B: ທຸລະກິດກັບທຸລະກິດ
WTO: ອົງການການຄ້າໂລກ
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