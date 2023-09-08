The Variety and Chaos of Moving Out 2: A Sequel Bursting with New Ideas

ຜູ້ພັດທະນາອົດສະຕຣາລີ SMG Studio ກັບມາແລ້ວກັບ Moving Out 2, ຮູບເງົາພາກຕໍ່ທີ່ຄາດວ່າຈະເປັນຢ່າງສູງຕໍ່ກັບການຮ່ວມມືທີ່ນັ່ງໃນປີ 2020 ຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບຜູ້ຖອດຖອນແບບບໍ່ຄາດຄິດ. ຫຼັງຈາກການຂາຍຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ງລ້ານສໍາເນົາຂອງເກມທໍາອິດ, ເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍຂອງ SMG Studio ສໍາລັບ sequel ແມ່ນແນວພັນທີ່. ພວກເຂົາເຈົ້າມີບັນຊີລາຍຊື່ຍາວຂອງແນວຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ສໍາລັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຜູ້ນໃຫມ່, ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມປາຖະຫນາທີ່ຈະເພີ່ມການທໍາງານອອນໄລນ໌ crossplay. ການລວມນີ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຂົາຂຽນເຄື່ອງຈັກເກມຂອງພວກເຂົາຄືນໃຫມ່ເພື່ອຈັດການກັບການຄິດໄລ່ຟີຊິກຂອງເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ.
ເກມເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງຂອງ Packmore, ບ່ອນທີ່ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະເປັນກາຕູນທີ່ມີເຫດຜົນແລະສິ່ງໃດກໍ່ຕາມ. ສະຕູດິໂອໄດ້ເພີ່ມຈໍານວນກົນຈັກທີ່ປະທັບໃຈ ແລະພື້ນທີ່ລະຫວ່າງກັນກັບເກມ. ດຽວນີ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດທົດລອງເຮືອບິນ drones ແກວ່ງບານທຳລາຍໃນເມືອງເມຄໃນອານາຄົດ ຫຼືຕີຜ່ານກຳແພງຂີງໃນ Candyland ເພື່ອໄປເຖິງລົດຕູ້ລົບ.
ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງຂອງ SMG Studio, Ashley Ringrose, ມີປັດຊະຍາທີ່ບໍ່ເຄີຍເວົ້າວ່າບໍ່. ລາວເຊື່ອໃນການໃຫ້ນັກສິລະປິນແລະນັກອອກແບບຄົ້ນຫາແນວຄວາມຄິດຂອງພວກເຂົາແລະຫຼັງຈາກນັ້ນຊອກຫາວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດວຽກ. ຄວາມຄິດນີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງແນວຄວາມຄິດໃຫມ່ໃນ Moving Out 2. Ringrose ຍອມຮັບວ່າລາວບໍ່ສົນໃຈທີ່ຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນເກມທີ່ເປັນທາງການທີ່ຮຸນແຮງຫຼາຍເພາະວ່າລາວມັກເສລີພາບໃນການຄົ້ນຫາແນວຄວາມຄິດທີ່ມ່ວນຊື່ນແລະຈິນຕະນາການ.
ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄວາມຕະຫຼົກ ແລະ ຄວາມວຸ່ນວາຍຂອງເກມແມ່ນມາຈາກວິທີການຂອງທີມງານໃນການອອກແບບເກມ, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າປຽບທຽບກັບການປັບປຸງເລື່ອງຕະຫຼົກ. ພວກເຂົາປະຕິບັດຕາມຫຼັກການ "ແມ່ນ, ແລະ", ອະນຸຍາດໃຫ້ແນວຄວາມຄິດພັດທະນາແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງໃນທາງທີ່ບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງ. ຕົວຢ່າງ, ຜູ້ອອກແບບຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີໂອກາດຫຼາຍທີ່ຈະຕີສິ່ງຂອງ, ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ແນະນໍາແນວຄວາມຄິດຂອງລູກລະເບີດໃນ drone. ກົນຈັກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ເກີດຂື້ນຈາກດ້ານຫລັງແລະອອກມາຂອງການປັບປຸງ.
SMG Studio ຍັງໃຫ້ຄຸນຄ່າການເຂົ້າຫາຜູ້ນ. ພວກເຂົາເຈົ້າອອກແບບລະດັບ sandbox ທີ່ມີທາງເລືອກທີ່ບໍ່ມີຂອບເຂດສໍາລັບຜູ້ນເພື່ອຊອກຫາວິທີການຂອງຕົນເອງໃນຂະນະທີ່ wrestling ກັບຟີຊິກ clumsy ໂດຍເຈດຕະນາ. ພວກເຂົາມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການຫຼີ້ນເກມທີ່ທ້າທາຍແລະຄວາມມ່ວນຊື່ນທີ່ວຸ່ນວາຍ, ຮັບປະກັນສະເຫມີວ່າຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດດຶງການຫຼອກລວງທີ່ແປກປະຫຼາດແລະມີເວລາທີ່ດີ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, Moving Out 2 ສະເໜີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ບໍ່ຢຸດຢັ້ງກັບສະຖານະການທີ່ບໍ່ຄາດຄິດທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນມີສ່ວນຮ່ວມ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໂຈມຕີຄະແນນບານບ້ວງ gumball ຫຼືນໍາທາງຜ່ານປື້ມສະກົດຄໍາ magical, ເກມໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນຢູ່ຕີນຂອງເຂົາເຈົ້າ. SMG Studio ໄດ້ວາງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການທົດສອບ ແລະສ້າງເກມທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ທີ່ດຶງດູດຜູ້ຫຼິ້ນຫຼາຍເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້.
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