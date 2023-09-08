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Warner Bros. Games ເປີດເຜີຍຕົວຢ່າງໜັງເລື່ອງ Mortal Kombat 1 ໃໝ່ທີ່ສະແດງໂດຍ Jean-Claude Van Damme

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
Warner Bros. Games ເປີດເຜີຍຕົວຢ່າງໜັງເລື່ອງ Mortal Kombat 1 ໃໝ່ທີ່ສະແດງໂດຍ Jean-Claude Van Damme

Warner Bros. Games ໄດ້ເປີດເຜີຍຕົວຢ່າງໜັງໃໝ່ສຳລັບ Mortal Kombat 1, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີ່ມຂອງ Jean-Claude Van Damme ເປັນໜັງທາງເລືອກພິເສດສຳລັບຕົວລະຄອນ Johnny Cage. ຜິວໜັງໃໝ່ນີ້ສາມາດປົດລັອກໄດ້ໂດຍຜູ້ຫຼິ້ນທີ່ຊື້ Premium Edition ຂອງເກມ.

ການປະກາດດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກວິດີໂອຂອງ Van Damme ໄດ້ສະແດງໃນລະຫວ່າງການສໍາພາດກັບ Ed Boon, ຜູ້ຮ່ວມສ້າງຊຸດ Mortal Kombat. Boon ເປີດເຜີຍວ່າການລວມເອົາ Van Damme ເຂົ້າໄປໃນເກມແມ່ນຄວາມຝັນທີ່ເປັນຈິງ, ໂດຍກ່າວວ່າຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຄິດໃນເບື້ອງຕົ້ນໃນເວລາທີ່ເກມ Mortal Kombat ທໍາອິດໄດ້ຖືກພັດທະນາ.

Boon ອະທິບາຍວ່າ, "ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ Van Damme: ເກມເກມ. ຕົວຈິງແລ້ວພວກເຮົາຢາກເຫັນຄໍາວ່າ 'Van Damme' ໃນເກມ. ພວກເຮົາໄດ້ເຂົ້າຫາທີມງານຂອງລາວ, ແຕ່ດ້ວຍເຫດຜົນຕ່າງໆ, ມັນບໍ່ໄດ້ຜົນໃນເມື່ອກ່ອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນເວລານີ້ພວກເຮົາຕີ lottery ແລະສຸດທ້າຍໄດ້ໃຫ້ເຂົາຢູ່ໃນເຮືອ. ພວກເຮົາມີສຽງຂອງລາວ ແລະລາວຈະເປັນຕົວລະຄອນຂອງ Johnny Cage. ມັນເປັນຊ່ວງເວລາອັນເຕັມທີ່ແທ້ໆສຳລັບພວກເຮົາ.”

ນອກເໜືອໄປຈາກ Van Damme, ມັນຍັງໄດ້ປະກາດເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ Megan Fox ຈະປະກົດຕົວໃນ Mortal Kombat 1 ເປັນໃບ ໜ້າ ແລະສຽງຂອງຕົວລະຄອນ Nitara.

ເກມທີ່ຄາດວ່າຈະມີໄວ້ວາງຈຳໜ່າຍໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ 2023 ແລະຈະມີໃຫ້ໃນ PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, ແລະ PC ຜ່ານ Steam ແລະ Epic Games Store.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເກມ Warner Bros
– ວິດີໂອເກມ Chronicle

By Robert Andrew

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