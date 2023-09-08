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Jean-Claude Van Damme ເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດຂອງລາວໃນ Mortal Kombat 1

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Jean-Claude Van Damme ເປີດຕົວຄັ້ງທໍາອິດຂອງລາວໃນ Mortal Kombat 1

ໃນການປະກົດຕົວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນລາຍການ YouTube 'Hot Ones', ຜູ້ຮ່ວມສ້າງຊີຣີ Mortal Kombat, Ed Boon ໄດ້ເປີດເຜີຍຜິວໜັງ Jean-Claude Van Damme ທີ່ມີຄວາມຄາດຫວັງສູງສຳລັບຕົວລະຄອນ Johnny Cage ໃນ Mortal Kombat 1 ທີ່ກຳລັງຈະມາ. ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນສຳລັບ ຊຸດ, ດັ່ງທີ່ຜູ້ສ້າງໄດ້ຄາດການໄວ້ໃນຕອນຕົ້ນວ່າເກມເປັນການຊົມເຊີຍຂອງນັກສິລະປິນ martial ແລະນັກສະແດງທີ່ມີຊື່ສຽງ.

Boon ອະທິບາຍວ່າໃນເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງພັດທະນາເກມ Mortal Kombat ທໍາອິດ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າຫາທີມງານຂອງ Van Damme ເພື່ອເບິ່ງວ່າລາວຈະມີຄວາມສົນໃຈໃນການເປັນຕົວລະຄອນຕົ້ນຕໍຂອງເກມ Arcade. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືກັບລາວໃນເວລານັ້ນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໃນຈັງຫວະຂອງໂຊກ, ພວກເຂົາສາມາດຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ Van Damme ສໍາລັບ Mortal Kombat 1, ໂດຍໃຫ້ລາວສະຫນອງສຽງຂອງລາວສໍາລັບລັກສະນະ.

ແຟນໆຂອງຊີຣີນີ້ຮູ້ສຶກດີໃຈທີ່ໄດ້ເບິ່ງຜິວໜັງ Jean-Claude Van Damme ເປັນຄັ້ງທຳອິດສຳລັບ Johnny Cage. ຄໍາຕິຊົມໄດ້ຮັບຜົນດີຢ່າງລົ້ນເຫຼືອ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນສະແດງຄວາມແປກໃຈທີ່ມັນເບິ່ງດີເລີດ. ການເປີດເຜີຍໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງຕອນ Hot Ones featuring Ed Boon, ແລະສາມາດເຫັນໄດ້ໃນ 5: 50 ເຄື່ອງຫມາຍຂອງວິດີໂອ.

ຂ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນບໍ່ດົນຫຼັງຈາກການປະກາດວ່ານັກສະແດງ Megan Fox ຈະໄດ້ຮັບການສະແດງເປັນ vampire Outworld Nitara ໃນ Mortal Kombat 1. ດ້ວຍການເພີ່ມເຕີມທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ໃນບັນຊີລາຍຊື່, ຄວາມຄາດຫວັງຂອງເກມຍັງສືບຕໍ່ສ້າງ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຮູບພາບ: First We Feast – Hot Ones (ຜ່ານ YouTube) / NetherRealm Studios, Warner Bros.

By Vicky Stavropoulou

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