ອຸປະກອນຄວາມລຶກລັບຂອງ Valve ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນເກົາຫຼີໃຕ້

Valve ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນເກົາຫຼີໃຕ້ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ, ເຮັດໃຫ້ gamers ຄາດເດົາກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງມັນ. ການຢັ້ງຢືນ, ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ, ເປີດເຜີຍວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຈະມີຄຸນສົມບັດໄຮ້ສາຍພະລັງງານຕ່ໍາສະເພາະ, ລວມທັງ 5GHz WiFi.
ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດແມ່ນຂາດແຄນ, ຜູ້ກະຕືລືລົ້ນກໍາລັງພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕ່າງໆ. ບາງຄົນເຊື່ອວ່າມັນອາດຈະເປັນການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນສໍາລັບ Steam Deck ຂອງ Valve, ອຸປະກອນການຫຼິ້ນເກມມືຖືທີ່ປະກອບມີຄວາມສາມາດ WiFi ແລ້ວ. ຄົນອື່ນຄາດຄະເນວ່າມັນອາດຈະເປັນຊຸດຫູຟັງ Deckard VR ທີ່ມີຂ່າວລື, ເຊິ່ງ, ອີງຕາມສິດທິບັດທີ່ຜ່ານມາ, ຈະມີໂຫມດ standalone.
ການຢັ້ງຢືນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນພຽງພໍເພື່ອກໍານົດລັກສະນະຂອງອຸປະກອນຢ່າງແນ່ນອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາແນະນໍາວ່າ Valve ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງໃນການປັບປຸງ SteamVR ສໍາລັບ Linux, igniting ຄາດຄະເນວ່າການຮັບຮອງນີ້ອາດຈະເປັນບາດກ້າວໄປສູ່ຜູ້ສືບທອດຂອງ flagship virtual reality ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ດັດຊະນີ.
ສິ່ງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈ, Brad Lynch ຄົ້ນພົບບ່ອນແລກປ່ຽນຄວາມສະເພາະຂອງ Valve Galileo ທີ່ປ້ອງກັນລະຫັດຜ່ານຂອງ Steam OS ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ເປັນການເພີ່ມນໍ້າມັນເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບການຄາດເດົາວ່າ Valve ກໍາລັງດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫມ່.
ໃນປັດຈຸບັນ, Valve ຍັງບໍ່ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການໃດໆ, ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນເກມລໍຖ້າລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ. ເວລາເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະບອກວ່າອຸປະກອນລັບຂອງ Valve ໃນທີ່ສຸດຈະກາຍເປັນແນວໃດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Brad Lynch on X (ທີ່ມາ: GamingOnLinux.com)