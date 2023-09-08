ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ອຸປະກອນຄວາມລຶກລັບຂອງ Valve ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນເກົາຫຼີໃຕ້

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
ອຸປະກອນຄວາມລຶກລັບຂອງ Valve ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນເກົາຫຼີໃຕ້

Valve ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນໃນເກົາຫຼີໃຕ້ສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ, ເຮັດໃຫ້ gamers ຄາດເດົາກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງມັນ. ການຢັ້ງຢືນ, ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ, ເປີດເຜີຍວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວຈະມີຄຸນສົມບັດໄຮ້ສາຍພະລັງງານຕ່ໍາສະເພາະ, ລວມທັງ 5GHz WiFi.

ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດແມ່ນຂາດແຄນ, ຜູ້ກະຕືລືລົ້ນກໍາລັງພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຕ່າງໆ. ບາງຄົນເຊື່ອວ່າມັນອາດຈະເປັນການໂຫຼດຫນ້າຈໍຄືນສໍາລັບ Steam Deck ຂອງ Valve, ອຸປະກອນການຫຼິ້ນເກມມືຖືທີ່ປະກອບມີຄວາມສາມາດ WiFi ແລ້ວ. ຄົນອື່ນຄາດຄະເນວ່າມັນອາດຈະເປັນຊຸດຫູຟັງ Deckard VR ທີ່ມີຂ່າວລື, ເຊິ່ງ, ອີງຕາມສິດທິບັດທີ່ຜ່ານມາ, ຈະມີໂຫມດ standalone.

ການຢັ້ງຢືນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນພຽງພໍເພື່ອກໍານົດລັກສະນະຂອງອຸປະກອນຢ່າງແນ່ນອນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການພັດທະນາທີ່ຜ່ານມາແນະນໍາວ່າ Valve ກໍາລັງເຮັດວຽກຢ່າງຈິງຈັງໃນການປັບປຸງ SteamVR ສໍາລັບ Linux, igniting ຄາດຄະເນວ່າການຮັບຮອງນີ້ອາດຈະເປັນບາດກ້າວໄປສູ່ຜູ້ສືບທອດຂອງ flagship virtual reality ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ດັດຊະນີ.

ສິ່ງທີ່ ໜ້າ ສົນໃຈ, Brad Lynch ຄົ້ນພົບບ່ອນແລກປ່ຽນຄວາມສະເພາະຂອງ Valve Galileo ທີ່ປ້ອງກັນລະຫັດຜ່ານຂອງ Steam OS ໃນລະຫວ່າງການສືບສວນຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ເປັນການເພີ່ມນໍ້າມັນເພີ່ມເຕີມຕໍ່ກັບການຄາດເດົາວ່າ Valve ກໍາລັງດໍາເນີນທຸລະກິດໃຫມ່.

ໃນປັດຈຸບັນ, Valve ຍັງບໍ່ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການໃດໆ, ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນເກມລໍຖ້າລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ. ເວລາເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະບອກວ່າອຸປະກອນລັບຂອງ Valve ໃນທີ່ສຸດຈະກາຍເປັນແນວໃດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Brad Lynch on X (ທີ່ມາ: GamingOnLinux.com)

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ