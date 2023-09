Nintendo Switch 2: ຂໍ້ມູນຂ່າວລື ແລະວັນທີປ່ອຍທີ່ເປັນໄປໄດ້

ລາຍງານຫຼ້າສຸດຈາກຜູ້ເຜີຍແຜ່ວິດີໂອເກມທີ່ຮູ້ຈັກ NateTheHate ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Nintendo Switch 2 ທີ່ມີຂ່າວລື. ອີງຕາມ Nate, ລະບົບໃຫມ່ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ສະແດງໃຫ້ຜູ້ພັດທະນາຢູ່ຫລັງປິດປະຕູທີ່ Gamescom 2023 ໃນ Cologne, ເຢຍລະມັນ.

ຫນຶ່ງໃນຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນທີ່ແບ່ງປັນໂດຍ Nate ແມ່ນວ່າຕົວຢ່າງຂອງ The Legend of Zelda: Breath of the Wild ກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະບົບໃຫມ່ທີ່ຄວາມລະອຽດ 4K ແລະ 60 ເຟຣມຕໍ່ວິນາທີ, ມີເວລາໂຫຼດສັ້ນກວ່າເມື່ອທຽບກັບ Nintendo Switch ຕົ້ນສະບັບ. . ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Switch 2 ອາດຈະປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ docked.

ມັນຍັງໄດ້ຖືກກ່າວເຖິງວ່າລະບົບໃຫມ່ອາດຈະລວມເອົາເທກໂນໂລຍີ DLSS (Deep Learning Super Sampling), ໂດຍສະເພາະ DLSS 3.5. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າການປະຕິບັດ DLSS ໃນ Switch 2 ອາດຈະບໍ່ລວມເອົາລັກສະນະທັງຫມົດທີ່ພົບເຫັນຢູ່ໃນສະບັບ PC.

ການສາທິດອີກອັນໜຶ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ Gamescom ໄດ້ຖືກລາຍງານວ່າ The Matrix, ເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າຈະທຽບເທົ່າກັບ consoles ລຸ້ນຕໍ່ໄປໃນດ້ານຄຸນນະພາບຂອງສາຍຕາ, ລວມທັງຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ ray ທີ່ຖືກປັບປຸງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມີການຄາດເດົາວ່າຕົວຢ່າງນີ້ອາດຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ໃນຮາດແວພື້ນເມືອງ, ແຕ່ຢູ່ໃນ PC ຫຼືຊຸດ dev ທີ່ມີຄຸນລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

ໃນຂະນະທີ່ການສົນທະນາທີ່ Gamescom ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງວັນທີປ່ອຍທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນເດືອນມີນາ 2024, NateTheHate ສະແດງຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບວ່າວັນທີນີ້ຫມາຍເຖິງການເປີດເຜີຍຢ່າງເປັນທາງການຫຼືການເປີດຕົວທີ່ແທ້ຈິງຂອງ Nintendo Switch 2.

ສໍາລັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ໃນດ້ານຫລັງ, ຍັງບໍ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບວ່າລະບົບໃຫມ່ຈະເຫມາະສົມກັບເກມທີ່ປ່ອຍອອກມາສໍາລັບ Nintendo Switch ຕົ້ນສະບັບ.

ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີຄວາມປະທັບໃຈເຂົ້າໄປໃນ Nintendo Switch 2 ທີ່ມີຂ່າວລື, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນນີ້ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງຍ້ອນວ່າພວກມັນຍັງອີງໃສ່ການຮົ່ວໄຫຼທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ. ເວລາເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະບອກໄດ້ວ່າຂ່າວລືເຫຼົ່ານີ້ພິສູດໄດ້ວ່າຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່, ແລະແຟນໆລໍຖ້າການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການຈາກ Nintendo ເອງຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NateTheHate, Reddit