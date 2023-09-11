Veronica Beard ເປັນເຈົ້າພາບອາຫານຄໍ່າອາທິດແຟຊັນຢູ່ທີ່ຮ້ານອາຫານ Fotografiska

ບໍ່ດົນມານີ້, Veronica Beard ໄດ້ຈັດງານຄ່ໍາອາທິດຄົນອັບເດດ: ຢູ່ຮ້ານອາຫານ Veronika ຢູ່ Fotografiska, ຊ່ວງເວລາຫນຶ່ງທີ່ຍີ່ຫໍ້ໄດ້ລໍຖ້າຢ່າງກະຕືລືລົ້ນເປັນເວລາສາມປີ. ການຄ່ໍາໄດ້ຈັດຂຶ້ນເພື່ອເປັນກຽດແກ່ແຄມເປນການຫຼຸດລົງຂອງຍີ່ຫໍ້, ແລະໄດ້ຮັບການຮ່ວມກັນໂດຍ Veronica Beard ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Veronica Miele Beard ແລະ Veronica Swanson Beard, ພ້ອມກັບ Laura Brown. ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາດັ່ງກ່າວມີແຂກທີ່ມີຊື່ສຽງເຊັ່ນ Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine, ແລະ Sutton Foster.
ຫ້ອງໂຖງຮ້ານອາຫານຖືກປະດັບປະດາດ້ວຍໜັງສືພິມທີ່ພິມອອກເປັນແຖວທີ່ມີຮູບພາບໂຄສະນາ ແລະຄຳເວົ້າຂອງຍີ່ຫໍ້: “ຂ່າວດ່ວນ: ຜູ້ຍິງຕ້ອງການເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດໃສ່ໄດ້.” Mindy Kaling, ຫນຶ່ງໃນບັນດາແຂກ, ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຕໍ່ຍີ່ຫໍ້ດັ່ງກ່າວ, ໂດຍກ່າວວ່ານາງຊອກຫາເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ສະຫງ່າງາມແລະສົມບູນແບບສໍາລັບຊີວິດນັກຂຽນແລະນັກສະແດງຂອງນາງ.
ຫຼັງຈາກອາຫານຄ່ໍາຫຼັກ, ເຊີບເວີໄດ້ມາຮອດແຕ່ລະໂຕະດ້ວຍແຫວນເງິນຂອງວົງແຫວນ. ແຫວນກະແຈເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແລກໄດ້ໃນ “ການກວດກາເສື້ອຄຸມ” ສໍາລັບເສື້ອເຊີດສັນຍາລັກ Veronica Beard, ສໍາເລັດດ້ວຍຮູບຊົງກະເປົ໋າ-ສີ່ຫຼ່ຽມ. ແຂກທີ່ຕ້ອງການຢາກໄດ້ຊິ້ນສ່ວນເພີ່ມເຕີມຈາກຍີ່ຫໍ້ສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມຮ້ານ SoHo ຕໍ່ມາໃນອາທິດ, ບ່ອນທີ່ Laura Brown ຈະຮ່ວມກັນເປັນເຈົ້າພາບຈັດກິດຈະກໍາການກຸສົນເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງເອດສ໌ທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ (ສີແດງ).
ໃນລະຫວ່າງຄ່ໍາ, Veronica Swanson Beard ໄດ້ກ່າວເຖິງຫ້ອງແລະເນັ້ນຫນັກວ່າຍີ່ຫໍ້ແມ່ນສຸມໃສ່ການເບິ່ງດີ, ມີຄວາມຮູ້ສຶກດີ, ແລະເຮັດດີ. ນາງໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈໃນປັດຈຸບັນແລະໂອກາດທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງລະດູໃບໄມ້ລົ່ນ. Veronica Miele Beard ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກ, ໂດຍກ່າວວ່າພວກເຂົາເຊື່ອໃນຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກດີ, ໃນຂະນະທີ່ເບິ່ງດີແລະເຮັດດີ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ອາຫານຄ່ຳໃນອາທິດແຟຊັນຂອງ Veronica Beard ຢູ່ Veronika ແມ່ນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການໂຄສະນາຂອງຍີ່ຫໍ້ໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນ ແລະ ໄດ້ນຳເອົາແຂກທີ່ໂດດເດັ່ນຈາກອຸດສາຫະກຳແຟຊັນ ແລະ ການບັນເທີງມາເຂົ້າຮ່ວມ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ເພີ່ມຊື່ແຫຼ່ງທີ່ນີ້]
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