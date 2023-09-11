Veronica Beard ສະເຫຼີມສະຫຼອງແຄມເປນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນກັບຄ່ໍາອາທິດແຟຊັນ

ບໍ່ດົນມານີ້, Veronica Beard ໄດ້ຈັດອາຫານຄໍ່າໃນອາທິດແຟຊັ່ນຢູ່ Veronika, ຮ້ານອາຫານຢູ່ Fotografiska, ເພື່ອສະເຫຼີມສະຫຼອງການເປີດຕົວແຄມເປນໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງຂອງພວກເຂົາ. ອາຫານຄ່ໍາແມ່ນເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັນໂດຍຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ Veronica Miele Beard ແລະ Veronica Swanson Beard, ພ້ອມກັບ Laura Brown. ແຂກທີ່ໂດດເດັ່ນລວມມີ Martha Stewart, Mindy Kaling, Rachel Brosnahan ແລະເອື້ອຍ Lydia Brosnahan, Zoey Deutch, Lily Rabe, Aurora James, Candice Huffine, ແລະ Sutton Foster.
ການໂຄສະນາຂອງຍີ່ຫໍ້ໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນໄດ້ຖືກສະແດງຢ່າງເດັ່ນຊັດໃນທົ່ວຮ້ານອາຫານ, ດ້ວຍຮູບພາບແຄມເປນແລະຫົວຂໍ້ຫຼຸດລົງຂອງຍີ່ຫໍ້: "ຂ່າວດ່ວນ: ແມ່ຍິງຕ້ອງການເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ພວກເຂົາສາມາດນຸ່ງໄດ້."
Mindy Kaling, ພັດລົມຂອງຍີ່ຫໍ້, ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຂອງນາງສໍາລັບເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ສະຫງ່າງາມຂອງ Veronica Beard. ນາງກ່າວວ່າ blazers ແມ່ນເຫມາະສົມໂດຍສະເພາະສໍາລັບຝ່າຍນັກຂຽນຂອງນາງ. ນາງຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສະແດງ Ralph Lauren ແລະ US Open ໃນລະຫວ່າງອາທິດຄົນອັບເດດ:.
ໃນລະຫວ່າງການກິນອາຫານ, ບຸກຄົນທົ່ວໄປໄດ້ປະຫລາດໃຈໃນເວລາທີ່ເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍນໍາສະເຫນີໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີ platters ເງິນທີ່ມີແຫວນກະແຈ. ແຫວນກະແຈເຫຼົ່ານີ້ສາມາດແລກປ່ຽນໄດ້ທີ່ "ການກວດກາເສື້ອຄຸມ" ສໍາລັບເສື້ອເຊີດສັນຍາລັກ Veronica Beard, ສໍາເລັດດ້ວຍຮູບຊົງກະເປົ໋າຮຽບຮ້ອຍ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຊອກຫາການຂຸດຄົ້ນເພີ່ມເຕີມຈາກຍີ່ຫໍ້, ກິດຈະກໍາການຄ້າການກຸສົນຈະໄດ້ຮັບການເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມກັນໂດຍ Laura Brown ຢູ່ຮ້ານ SoHo ຕໍ່ມາໃນອາທິດເພື່ອຜົນປະໂຫຍດເອດສທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ (ສີແດງ).
Veronica Swanson Beard ກ່າວຕໍ່ແຂກໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງຄ່ໍາ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຈຸດສຸມຂອງຍີ່ຫໍ້ທີ່ເບິ່ງດີ, ມີຄວາມຮູ້ສຶກດີ, ແລະເຮັດດີ. ນາງໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈສໍາລັບໂອກາດທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນໃນອຸດສາຫະກໍາຄົນອັບເດດ: ຢ່າງໄວວາ.
ໃນການຕົກລົງກັບ Swanson Beard, Veronica Miele Beard ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກດີ, ໂດຍກ່າວວ່າການເບິ່ງທີ່ດີແລະເຮັດດີສາມາດໄປຄຽງຄູ່ກັນໄດ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ບົດຄວາມນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ບົດຄວາມແຫຼ່ງ "Veronica Beard ສະເຫຼີມສະຫຼອງການຕົກຕໍ່າລົງກັບອາຫານຄ່ໍາອາທິດຄົນອັບເດດ:" ໂດຍ Emily Mercer ສໍາລັບ WWD.