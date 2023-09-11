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ຂໍແນະນຳ Xbox Mastercard: ບັດເຄຣດິດສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກຫຼິ້ນເກມ

ByMampho Brescia

Sep 11, 2023
ຂໍແນະນຳ Xbox Mastercard: ບັດເຄຣດິດສຳລັບຜູ້ທີ່ມັກຫຼິ້ນເກມ

Microsoft ກໍາລັງຈະເປີດຕົວຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຜູ້ທີ່ມັກຫຼິ້ນເກມ - Xbox Mastercard. ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະກັບຜູ້ທົດສອບ Xbox ໃນສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນ, ບັດເຄຣດິດນີ້ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມປະຈໍາປີທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍ Barclays ສະເຫນີໂອກາດພິເສດສໍາລັບ gamers ເພື່ອຮັບຄະແນນທີ່ສາມາດແລກກັບເກມ Xbox ແລະ add-ons.

ບໍ່ເຫມືອນກັບ Microsoft Rewards, Xbox Mastercard ດໍາເນີນການເປັນລະບົບລາງວັນແຍກຕ່າງຫາກ. ຜູ້ຖືບັດສາມາດໄດ້ຮັບຫນຶ່ງບັດສໍາລັບທຸກໆ $1 ທີ່ໃຊ້ຈ່າຍ, ໂດຍມີ 1,500 ຄະແນນບັດເທົ່າກັບບັດຂອງຂວັນ $15 ສາມາດແລກໄດ້ຢູ່ຮ້ານ Xbox ອອນລາຍຂອງ Microsoft. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ເຈົ້າຂອງ Xbox Mastercard ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຫ້າຄະແນນສໍາລັບທຸກໆ $1 ທີ່ໃຊ້ໃນຜະລິດຕະພັນທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບຈາກ Microsoft Store ອອນໄລນ໌, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບສາມຈຸດສໍາລັບທຸກໆ $1 ທີ່ໃຊ້ໃນການບໍລິການຖ່າຍທອດເຊັ່ນ Netflix ແລະ Disney Plus, ແລະການບໍລິການຈັດສົ່ງເຊັ່ນ Grubhub ແລະ DoorDash.

ສິດທິປະໂຫຍດພິເສດຍັງມີໃຫ້ສະມາຊິກບັດໃໝ່. ເຂົາເຈົ້າສາມາດໄດ້ຮັບໂບນັດ 5,000 ຄະແນນ (ເທົ່າກັບມູນຄ່າ 50 ໂດລາ) ຫຼັງຈາກຊື້ຄັ້ງທຳອິດ, ນອກຈາກການສະໝັກໃຊ້ Xbox Game Pass Ultimate ເປັນເວລາສາມເດືອນ. ການເປັນສະມາຊິກສາມເດືອນນີ້ສາມາດເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ກັບຫມູ່ເພື່ອນຫຼືຄອບຄົວ.

Xbox Mastercard ມີຕົວເລືອກການອອກແບບຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະເລືອກເອົາແລະສາມາດປັບແຕ່ງສ່ວນບຸກຄົນດ້ວຍ gamertag ເປັນເອກະລັກ. ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 21 ກັນຍາ, Xbox Insiders ໃນທະວີບອາເມລິກາ, ອະລາສກາ ແລະ ຮາວາຍ ສາມາດເລີ່ມສະໝັກບັດເຄຣດິດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນນີ້ໄດ້.

ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່ານີ້ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດໃນຮອບທົດສະວັດທີ່ Microsoft ໄດ້ສະເຫນີບັດເຄຣດິດ Xbox. ກ່ອນຫນ້ານີ້, ບໍລິສັດໄດ້ໃຫ້ຜູ້ຈອງ Xbox Live ດ້ວຍບັດຄວາມສັດຊື່ຂອງ Xbox Live Diamond ຟຣີໃນປີ 2005, ເຊິ່ງໄດ້ສະເຫນີສ່ວນຫຼຸດໃຫ້ກັບຮ້ານຂາຍຍ່ອຍທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ. Sony ຍັງມີບັດເຄຣດິດທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ບັດເຄຣດິດ PlayStation, ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສະສົມຈຸດສໍາລັບການຊື້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເກມ.

Xbox Mastercard ເປັນຕົວແທນໃຫ້ວິທີການສ້າງນະວັດຕະກໍາໃຫ້ກັບຜູ້ຫຼິ້ນເກມເພື່ອຮັບຮາງວັນໃນຂະນະທີ່ເພີດເພີນກັບວຽກອະດິເລກທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ. ດ້ວຍຜົນປະໂຫຍດອັນຫຼາກຫຼາຍ ແລະຂໍ້ສະເໜີສະເພາະ, ບັດເຄຣດິດນີ້ຖືກຕັ້ງໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະແຫວງຫາຢ່າງສູງຈາກຜູ້ທີ່ມັກຫຼິ້ນເກມໃນທົ່ວປະເທດສະຫະລັດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 1]
– [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ 2]

By Mampho Brescia

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