ວິທີການຂອງ Microsoft ໃນການແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນດ້ານການແຂ່ງຂັນ: ການສືບສວນລ່ວງຫນ້າແລະການສໍາປະທານ

Microsoft ໄດ້ໃຊ້ວິທີການຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນດ້ານການແຂ່ງຂັນໂດຍການສະເໜີໃຫ້ຜູ້ຄວບຄຸມກ່ອນການສືບສວນຈະຂະຫຍາຍອອກໄປ. ໃນຂະນະທີ່ Google ແລະ Amazon ກໍາລັງປະເຊີນກັບການສູ້ຮົບທາງດ້ານກົດຫມາຍ, Microsoft ໄດ້ພະຍາຍາມວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອສືບຕໍ່ເດີນຫນ້າຂອງການປະຕິບັດກົດລະບຽບທີ່ມີທ່າແຮງ.
ບໍ່ດົນມານີ້, Microsoft ໄດ້ພະຍາຍາມປ່ອຍຕົວການສືບສວນໂດຍຄະນະກໍາມະຫະພາບເອີຣົບເຂົ້າໄປໃນ app ຮ່ວມມືຂອງທີມງານຂອງຕົນໂດຍການປະກາດວ່າມັນຈະແຍກການບໍລິການຈາກຄໍາຮ້ອງສະຫມັກອື່ນໆຂອງຫ້ອງການໃນ EU. ນອກຈາກນັ້ນ, ໃນການປະມູນເພື່ອໄດ້ຮັບການອະນຸມັດສໍາລັບການຊື້ Activision Blizzard ມູນຄ່າ 75 ຕື້ໂດລາ, Microsoft ໄດ້ສະເຫນີຂາຍສິດທິການຖ່າຍທອດໃຫ້ກັບເກມທີ່ຢູ່ນອກສະຫະພາບເອີຣົບໃຫ້ກັບ Ubisoft. ການເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການຜູກຂາດຢູ່ໃນຕະຫຼາດເກມຟັງທີ່ຕັ້ງຫນ້າຢູ່.
ບໍລິສັດຍັງໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາກົດລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດການອອກໃບອະນຸຍາດຟັງຂອງຕົນ. ລູກຄ້າໄດ້ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈກັບການປ່ຽນແປງການອອກໃບອະນຸຍາດຂອງ Microsoft, ເຊິ່ງລາຍງານວ່າໄດ້ຊຸກຍູ້ພວກເຂົາໄປສູ່ການຊື້ບໍລິການຟັງຂອງບໍລິສັດເອງແທນທີ່ຈະເລືອກຄູ່ແຂ່ງເຊັ່ນ Amazon ຫຼື Google.
ການສໍາປະທານແບບສະໝັກໃຈຂອງ Microsoft ໄດ້ຮັບປະຕິກິລິຍາປະສົມ. ໃນຂະນະທີ່ບາງຄົນເຫັນວ່າພວກເຂົາເປັນບາດກ້າວໃນທາງບວກເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການແຂ່ງຂັນໃນຕົ້ນໆ, ຄູ່ແຂ່ງໄດ້ກ່າວຫາບໍລິສັດຂອງການສະເຫນີມາດຕະການເຄິ່ງແລະໃຊ້ກົນລະຍຸດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ນັກວິຈານໂຕ້ຖຽງວ່າ Microsoft ປະຕິບັດພຽງແຕ່ເມື່ອຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຖືກເຮັດແລ້ວ, ແລະວ່າການສໍາປະທານຂອງມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫັນຄວາມສົນໃຈຈາກການກະທໍາຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າ.
ຕົວຢ່າງ, ຂໍ້ສະເໜີຂອງ Microsoft ທີ່ຈະຂາຍສິດການຖ່າຍທອດຄລາວໃຫ້ກັບເກມເບິ່ງຄືວ່າຈະປ່ຽນອຳນາດການຕັດສິນໃຈໃນອະນາຄົດໃຫ້ກັບ Ubisoft. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ນີ້ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ Microsoft ເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດເກມຟັງຄລາວຫຼືໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຍ້ອນວ່າຜູ້ຄ້າສົ່ງເກມເມຄທີ່ຂາຍຜ່ານ Ubisoft, ນໍາພານັກວິຈານຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ແທ້ຈິງຂອງການສໍາປະທານ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການຕັດສິນໃຈຂອງ Microsoft ທີ່ຈະຍົກເລີກ Teams ຈາກແອັບພລິເຄຊັນ Office ໃນ EU ໄດ້ຖືກຖືວ່າຊ້າ, ເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຖືກເຮັດແລ້ວ, ມີຫຼາຍກວ່າ 300 ລ້ານຄົນທີ່ໃຊ້ Teams ທຸກໆເດືອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການປະຕິບັດຂອງບໍລິສັດອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນດ້ານກົດລະບຽບທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກຄະນະກໍາມະການເອີຣົບ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຄວບຄຸມທົ່ວໂລກອື່ນໆອາດຈະຊອກຫາການສໍາປະທານທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.
ໃນຂະນະທີ່ Microsoft ໄດ້ຈັດການເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຈຸດເດັ່ນຂອງກົດລະບຽບໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ, ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດການອະນຸຍາດຟັງຄລາວເປັນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນ. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍ CISPE, ກຸ່ມອຸດສາຫະກໍາຄອມພິວເຕີ້ຟັງຂອງເອີຣົບ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Microsoft ໄດ້ຮັບເງິນຫຼາຍຕື້ໂດລາຜ່ານເງື່ອນໄຂການອະນຸຍາດ. ຜູ້ຄວບຄຸມ, ລວມທັງຄະນະກໍາມະການເອີຣົບ, ຄະນະກໍາມະການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ, ແລະອົງການການແຂ່ງຂັນແລະຕະຫຼາດຂອງອັງກິດ, ໄດ້ເລີ່ມສືບສວນບັນຫານີ້.
ວິທີການທີ່ຕັ້ງຫນ້າຂອງ Microsoft ໃນການແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນດ້ານການແຂ່ງຂັນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນທີ່ຈະຢູ່ຂ້າງຫນ້າຂອງການປະຕິບັດກົດລະບຽບທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ເກີດຈາກຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການອະນຸຍາດຟັງ, ເຊິ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ທຸລະກິດຫຼັກຂອງມັນ, ຈະບໍ່ຖືກແກ້ໄຂໄດ້ງ່າຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Richard Waters. "Microsoft ພະຍາຍາມຢູ່ຂ້າງຫນ້າການຂົ່ມຂູ່ດ້ານກົດລະບຽບ." ເວລາທາງດ້ານການເງິນ.
- ຄະນະກໍາມະຫະພາບເອີຣົບ
- ຄະນະກໍາມະການການຄ້າຂອງລັດຖະບານກາງສະຫະລັດ
- ອົງການແຂ່ງຂັນແລະການຕະຫຼາດຂອງອັງກິດ