ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Windows Phasing Out Third-Party Printer Drivers: ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
Windows Phasing Out Third-Party Printer Drivers: ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້

Windows ຖືກກໍານົດໃຫ້ຢຸດເຊົາການຂັບເຄື່ອງພິມພາກສ່ວນທີສາມ, ອີງຕາມເອກະສານສະຫນັບສະຫນູນທີ່ຜ່ານມາອອກໂດຍ Microsoft. ບໍລິສັດວາງແຜນທີ່ຈະອີງໃສ່ "ຄົນຂັບຊັ້ນ" ທົ່ວໄປທີ່ສະຫນັບສະຫນູນມາດຕະຖານເຊັ່ນ Internet Printing Protocol (IPP) ແລະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໂດຍ Mopria Alliance. ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ນີ້​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ, ເລີ່ມ​ແຕ່​ປີ 2025.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, Microsoft ຈະຢຸດເຊົາການຮັບເອົາໄດເວີເຄື່ອງພິມພາກສ່ວນທີສາມໃຫມ່ໃນ Windows Update. ການອັບເດດໄດເວີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຈະຍັງຄົງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ແຕ່ເຄື່ອງພິມໃໝ່ຈະບໍ່ມີທາງເລືອກທີ່ຈະເພີ່ມໄດເວີພາກສ່ວນທີສາມທີ່ປັບແຕ່ງເອງໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ໃນປີ 2026, ເຄື່ອງພິມທັງໝົດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Windows PC ຈະເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງໄດເວີຊັ້ນໃນຕົວ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີໄດເວີຂອງພາກສ່ວນທີສາມ. ແລະເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2027, ມີພຽງແຕ່ການແກ້ໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດສໍາລັບໄດເວີເຄື່ອງພິມໃນ Windows Update.

ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ອີງໃສ່ໄດເວີພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນເຄື່ອງພິມເກົ່າໂດຍບໍ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນ Mopria ຫຼື IPP, ບໍ່ມີສາເຫດທັນທີສໍາລັບຄວາມກັງວົນ. ໄດເວີທີ່ມີຢູ່ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກແລະສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ຈາກ Windows Update ຫຼືດາວໂຫລດດ້ວຍຕົນເອງ. Microsoft ຍັງຈະສືບຕໍ່ລົງນາມໄດເວີເຄື່ອງພິມໃຫມ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຮາດແວ Windows, ເຖິງແມ່ນວ່າໄດເວີເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ຖືກເພີ່ມໃສ່ Windows Update ຫຼັງຈາກປີ 2025.

ການປ່ຽນແປງນີ້ຫ່າງຈາກຄົນຂັບພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນການພັດທະນາໃນທາງບວກສໍາລັບລະບົບນິເວດ Windows. ແທນທີ່ຈະຈັດການກັບຄົນຂັບທີ່ບວມແລະບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ຂາດການປັບປຸງໃຫ້ທັນເວລາ, ຜູ້ໃຊ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມລຽບງ່າຍແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ຊັ້ນຮຽນ. ໄດເວີດຽວນີ້ສາມາດຈັດການອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ມີຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງພິມເກົ່າຍັງເຮັດວຽກຢູ່ກັບການປ່ອຍຊອບແວໃຫມ່. ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງພິມຍັງສາມາດຮອງຮັບຄຸນສົມບັດພິເສດໄດ້ຜ່ານແອັບ Print Support Apps ທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່ໃນ Windows Store.

ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ Microsoft ໄລຍະອອກຈາກໄດເວີຂອງພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວໂນ້ມອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຢູ່. ເຄື່ອງພິມທີ່ທັນສະໄຫມສ່ວນໃຫຍ່ສະຫນັບສະຫນູນ Mopria ແລະໄດ້ປະສົມປະສານການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ IPP ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2010. Apple ໄດ້ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນໂດຍການປະຕິເສດໄດເວີເຄື່ອງພິມ macOS ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ AirPrint ທີ່ອີງໃສ່ IPP ໃນປີ 2019.

ໃນຂະນະທີ່ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ໄດເວີຊັ້ນຮຽນສະເຫນີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ປັບປຸງ, ມັນຈະບໍ່ລົບລ້າງຄວາມອຸກອັ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງພິມທັງຫມົດ. ບັນຫາເຊັ່ນ: ການຕິດເຈ້ຍ phantom, ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ, ຄວາມຕ້ອງການຫມຶກທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເຄື່ອງສະແກນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍັງຄົງຢູ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຍ້າຍອອກໄປຈາກຄົນຂັບລົດຂອງພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນເປັນບາດກ້າວໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງໄປສູ່ປະສົບການການພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຫມັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ເອກະສານສະຫນັບສະຫນູນ Microsoft

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ການສຶກສາຄົ້ນພົບວ່າພັນທຸ ກຳ ທີ່ສືບທອດມາຈາກ Neanderthals ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນໂຣກ Covid-19 ຮ້າຍແຮງ, ການສຶກສາຄົ້ນພົບ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການສົ່ງເສີມການສູນພັນ: ກຽດສັກສີຂອງ Neanderthals

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດວັດຖຸບູຮານ: ການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງພວກເຮົາ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Tamil Nadu ລາຍງານກໍລະນີ COVID-19 ໃໝ່ໜຶ່ງກໍລະນີທີ່ມີອັດຕາການທົດສອບໃນທາງບວກເປັນສູນ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ