Windows Phasing Out Third-Party Printer Drivers: ສິ່ງທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຮູ້

Windows ຖືກກໍານົດໃຫ້ຢຸດເຊົາການຂັບເຄື່ອງພິມພາກສ່ວນທີສາມ, ອີງຕາມເອກະສານສະຫນັບສະຫນູນທີ່ຜ່ານມາອອກໂດຍ Microsoft. ບໍລິສັດວາງແຜນທີ່ຈະອີງໃສ່ "ຄົນຂັບຊັ້ນ" ທົ່ວໄປທີ່ສະຫນັບສະຫນູນມາດຕະຖານເຊັ່ນ Internet Printing Protocol (IPP) ແລະໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໂດຍ Mopria Alliance. ການປ່ຽນແປງນີ້ຄາດວ່າຈະດຳເນີນໄປເທື່ອລະກ້າວ, ເລີ່ມແຕ່ປີ 2025.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, Microsoft ຈະຢຸດເຊົາການຮັບເອົາໄດເວີເຄື່ອງພິມພາກສ່ວນທີສາມໃຫມ່ໃນ Windows Update. ການອັບເດດໄດເວີທີ່ມີຢູ່ແລ້ວຈະຍັງຄົງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ແຕ່ເຄື່ອງພິມໃໝ່ຈະບໍ່ມີທາງເລືອກທີ່ຈະເພີ່ມໄດເວີພາກສ່ວນທີສາມທີ່ປັບແຕ່ງເອງໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ໃນປີ 2026, ເຄື່ອງພິມທັງໝົດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ Windows PC ຈະເປັນຄ່າເລີ່ມຕົ້ນຂອງໄດເວີຊັ້ນໃນຕົວ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີໄດເວີຂອງພາກສ່ວນທີສາມ. ແລະເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2027, ມີພຽງແຕ່ການແກ້ໄຂທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມປອດໄພເທົ່ານັ້ນທີ່ຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດສໍາລັບໄດເວີເຄື່ອງພິມໃນ Windows Update.
ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ອີງໃສ່ໄດເວີພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນເຄື່ອງພິມເກົ່າໂດຍບໍ່ມີການສະຫນັບສະຫນູນ Mopria ຫຼື IPP, ບໍ່ມີສາເຫດທັນທີສໍາລັບຄວາມກັງວົນ. ໄດເວີທີ່ມີຢູ່ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກແລະສາມາດຕິດຕັ້ງໄດ້ຈາກ Windows Update ຫຼືດາວໂຫລດດ້ວຍຕົນເອງ. Microsoft ຍັງຈະສືບຕໍ່ລົງນາມໄດເວີເຄື່ອງພິມໃຫມ່ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງໂຄງການຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຮາດແວ Windows, ເຖິງແມ່ນວ່າໄດເວີເຫຼົ່ານີ້ຈະບໍ່ຖືກເພີ່ມໃສ່ Windows Update ຫຼັງຈາກປີ 2025.
ການປ່ຽນແປງນີ້ຫ່າງຈາກຄົນຂັບພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນການພັດທະນາໃນທາງບວກສໍາລັບລະບົບນິເວດ Windows. ແທນທີ່ຈະຈັດການກັບຄົນຂັບທີ່ບວມແລະບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຖືທີ່ຂາດການປັບປຸງໃຫ້ທັນເວລາ, ຜູ້ໃຊ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມລຽບງ່າຍແລະຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ຊັ້ນຮຽນ. ໄດເວີດຽວນີ້ສາມາດຈັດການອຸປະກອນຕ່າງໆທີ່ມີຫນ້າທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຮັບປະກັນວ່າເຄື່ອງພິມເກົ່າຍັງເຮັດວຽກຢູ່ກັບການປ່ອຍຊອບແວໃຫມ່. ຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງພິມຍັງສາມາດຮອງຮັບຄຸນສົມບັດພິເສດໄດ້ຜ່ານແອັບ Print Support Apps ທາງເລືອກທີ່ມີຢູ່ໃນ Windows Store.
ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ Microsoft ໄລຍະອອກຈາກໄດເວີຂອງພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງແນວໂນ້ມອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຢູ່. ເຄື່ອງພິມທີ່ທັນສະໄຫມສ່ວນໃຫຍ່ສະຫນັບສະຫນູນ Mopria ແລະໄດ້ປະສົມປະສານການສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບ IPP ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນປີ 2010. Apple ໄດ້ປະຕິບັດຂັ້ນຕອນທີ່ຄ້າຍຄືກັນໂດຍການປະຕິເສດໄດເວີເຄື່ອງພິມ macOS ພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນ AirPrint ທີ່ອີງໃສ່ IPP ໃນປີ 2019.
ໃນຂະນະທີ່ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ໄດເວີຊັ້ນຮຽນສະເຫນີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ປັບປຸງ, ມັນຈະບໍ່ລົບລ້າງຄວາມອຸກອັ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຄື່ອງພິມທັງຫມົດ. ບັນຫາເຊັ່ນ: ການຕິດເຈ້ຍ phantom, ການຕັດການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍ, ຄວາມຕ້ອງການຫມຶກທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ, ແລະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງເຄື່ອງສະແກນມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍັງຄົງຢູ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການຍ້າຍອອກໄປຈາກຄົນຂັບລົດຂອງພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນເປັນບາດກ້າວໃນທິດທາງທີ່ຖືກຕ້ອງໄປສູ່ປະສົບການການພິມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນແລະຫມັ້ນຄົງຫຼາຍຂຶ້ນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເອກະສານສະຫນັບສະຫນູນ Microsoft