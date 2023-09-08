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Xbox Digital Broadcast ຢູ່ໂຕກຽວ Game Show ເພື່ອສະແດງການອັບເດດຄວາມຄືບໜ້າຈາກ Xbox ແລະ Bethesda

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Xbox Digital Broadcast ຢູ່ໂຕກຽວ Game Show ເພື່ອສະແດງການອັບເດດຄວາມຄືບໜ້າຈາກ Xbox ແລະ Bethesda

Tokyo Game Show ແມ່ນໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ, ແລະແຟນ Xbox ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບການອອກອາກາດທາງດິຈິຕອນຂອງ Xbox ທີ່ກໍານົດສໍາລັບເດືອນກັນຍາ 21. ປີທີ່ຜ່ານມາ, Microsoft ໄດ້ເຮັດການປະກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍໃນລະຫວ່າງເຫດການ, ແລະເບິ່ງຄືວ່າປີນີ້ຈະບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ.

ອີງຕາມການປະກາດກ່ຽວກັບ Xbox Wire, Xbox Digital Broadcast ຈະສະຫນອງ "ການປັບປຸງຄວາມຄືບຫນ້າ" ຈາກ Xbox ແລະ Bethesda. ດ້ວຍເກມຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນການພັດທະນາພາຍໃຕ້ປ້າຍໂຄສະນາຂອງ Xbox Game Studios, ແຟນໆມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະເຫັນພາບໃໝ່ຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ຄາດໄວ້ສູງເຊັ່ນ: Avowed, Fable, ແລະ Hellblade 2.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄາດວ່າ Turn 10 ຈະເປີດຕົວ trailer ສໍາລັບ Forza Motorsport, ເນື່ອງຈາກວ່າເກມໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນ Xbox Series X|S ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ. ສໍາລັບ Bethesda Softworks, fans ກໍາລັງຂ້າມນິ້ວມືຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການເປີດເຜີຍ Wolfenstein III. , ແຕ່ການອັບເດດກ່ຽວກັບ Starfield ແລະ Elder Scrolls Online ມີແນວໂນ້ມຫຼາຍກວ່າ.

Microsoft ສັນຍາວ່າຈະມີ “ຄໍເລັກຊັນເກມທີ່ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງສ້າງສັນ” ຢູ່ໃນເຫດການ, ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນການລວມເອົາຫົວຂໍ້ຈາກຜູ້ສ້າງຊາວຍີ່ປຸ່ນ. Jerret West, ຫົວຫນ້າຝ່າຍການຕະຫຼາດສໍາລັບ Xbox, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນເກມໃຫມ່ທີ່ຈະມາເຖິງ Xbox Game Pass, ເນັ້ນຫນັກໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເວທີທີ່ມີເນື້ອຫາຈາກທີມງານໃນທົ່ວອາຊີ.

ແຟນໆຂອງ Xbox ສາມາດລໍຖ້າການປະກາດ ແລະອັບເດດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການອອກອາກາດ Xbox Digital ໃນງານສະແດງເກມໂຕກຽວ. ຕິດຕາມຂ່າວລ່າສຸດທີ່ມັນອອກມາ!

By Vicky Stavropoulou

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