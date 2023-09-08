Xbox Digital Broadcast ຢູ່ໂຕກຽວ Game Show ເພື່ອສະແດງການອັບເດດຄວາມຄືບໜ້າຈາກ Xbox ແລະ Bethesda

Tokyo Game Show ແມ່ນໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວ, ແລະແຟນ Xbox ຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບການອອກອາກາດທາງດິຈິຕອນຂອງ Xbox ທີ່ກໍານົດສໍາລັບເດືອນກັນຍາ 21. ປີທີ່ຜ່ານມາ, Microsoft ໄດ້ເຮັດການປະກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍໃນລະຫວ່າງເຫດການ, ແລະເບິ່ງຄືວ່າປີນີ້ຈະບໍ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ອີງຕາມການປະກາດກ່ຽວກັບ Xbox Wire, Xbox Digital Broadcast ຈະສະຫນອງ "ການປັບປຸງຄວາມຄືບຫນ້າ" ຈາກ Xbox ແລະ Bethesda. ດ້ວຍເກມຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ກຳລັງຢູ່ໃນການພັດທະນາພາຍໃຕ້ປ້າຍໂຄສະນາຂອງ Xbox Game Studios, ແຟນໆມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະເຫັນພາບໃໝ່ຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ຄາດໄວ້ສູງເຊັ່ນ: Avowed, Fable, ແລະ Hellblade 2.
ນອກຈາກນັ້ນ, ຄາດວ່າ Turn 10 ຈະເປີດຕົວ trailer ສໍາລັບ Forza Motorsport, ເນື່ອງຈາກວ່າເກມໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະເປີດຕົວໃນ Xbox Series X|S ໃນວັນທີ 10 ຕຸລາ. ສໍາລັບ Bethesda Softworks, fans ກໍາລັງຂ້າມນິ້ວມືຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການເປີດເຜີຍ Wolfenstein III. , ແຕ່ການອັບເດດກ່ຽວກັບ Starfield ແລະ Elder Scrolls Online ມີແນວໂນ້ມຫຼາຍກວ່າ.
Microsoft ສັນຍາວ່າຈະມີ “ຄໍເລັກຊັນເກມທີ່ຫຼາກຫຼາຍຢ່າງສ້າງສັນ” ຢູ່ໃນເຫດການ, ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນການລວມເອົາຫົວຂໍ້ຈາກຜູ້ສ້າງຊາວຍີ່ປຸ່ນ. Jerret West, ຫົວຫນ້າຝ່າຍການຕະຫຼາດສໍາລັບ Xbox, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການແລກປ່ຽນເກມໃຫມ່ທີ່ຈະມາເຖິງ Xbox Game Pass, ເນັ້ນຫນັກໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງເວທີທີ່ມີເນື້ອຫາຈາກທີມງານໃນທົ່ວອາຊີ.
ແຟນໆຂອງ Xbox ສາມາດລໍຖ້າການປະກາດ ແລະອັບເດດທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນໄດ້ໃນລະຫວ່າງການອອກອາກາດ Xbox Digital ໃນງານສະແດງເກມໂຕກຽວ. ຕິດຕາມຂ່າວລ່າສຸດທີ່ມັນອອກມາ!