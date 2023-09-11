Microsoft ເພື່ອສະກັດໄດເວີເຄື່ອງພິມພາກສ່ວນທີສາມໃນ Windows Update ສໍາລັບການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ

Microsoft ໄດ້ປະກາດການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນຍຸດທະສາດໄດເວີເຄື່ອງພິມຂອງຕົນ, ເຊິ່ງລວມມີການຂັດຂວາງການຈັດສົ່ງໄດເວີເຄື່ອງພິມພາກສ່ວນທີສາມຜ່ານ Windows Update. ບໍລິສັດວາງແຜນທີ່ຈະຄ່ອຍໆປະຕິບັດການປ່ຽນແປງນີ້ໃນໄລຍະສີ່ປີຂ້າງຫນ້າເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມປອດໄພໂດຍລວມຂອງລະບົບນິເວດ Windows.
ໂດຍເລີ່ມຈາກການປ່ອຍ Windows 10 21H2, Microsoft ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຕົວສໍາລັບອຸປະກອນເຄື່ອງພິມທີ່ສອດຄ່ອງກັບ Mopria ຜ່ານ Microsoft IPP Class Driver. ນີ້ ໝາຍ ຄວາມວ່າຜູ້ຜະລິດອຸປະກອນການພິມຈະບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງໃຫ້ຕົວຕິດຕັ້ງ, ໄດເວີ, ຫຼືເຄື່ອງໃຊ້ຕ່າງໆ. ຈຸດປະສົງຂອງ Microsoft ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຂະບວນການພິມ ແລະລົບລ້າງຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄດເວີເຄື່ອງພິມພາກສ່ວນທີສາມ.
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມປອດໄພຕື່ມອີກ, Microsoft ຈະນໍາສະເຫນີຮູບແບບການພິມເລີ່ມຕົ້ນໃຫມ່ທີ່ປິດການໃຊ້ງານໄດເວີຂອງພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຈຸດປະສົງການພິມ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ແມ່ນເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຈິງທີ່ວ່າຂໍ້ບົກພ່ອງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງໄດເວີເຄື່ອງພິມມັກຈະບໍ່ສັງເກດເຫັນເປັນເວລາດົນນານ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຜູ້ໃຊ້.
ການປ່ຽນແປງຍຸດທະສາດໄດເວີເຄື່ອງພິມຈະຖືກປະຕິບັດເທື່ອລະກ້າວ. ໃນປີ 2025, Microsoft ຈະຢຸດຮັບການສົ່ງໄດເວີຈາກຜູ້ຂາຍເຄື່ອງພິມ, ແລະໄດເວີເຄື່ອງພິມພາກສ່ວນທີສາມໃໝ່ຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ຜ່ານ Windows Update ອີກຕໍ່ໄປ. ໃນປີ 2026, ການຈັດອັນດັບໄດເວີເຄື່ອງພິມຈະຖືກດັດແກ້ເພື່ອຈັດລໍາດັບຄວາມສຳຄັນຂອງໄດເວີ Windows IPP Class ພາຍໃນ. ຕັ້ງແຕ່ປີ 2027 ເປັນຕົ້ນໄປ, ການອັບເດດໄດເວີເຄື່ອງພິມພາກສ່ວນທີສາມຈະຖືກສົ່ງຜ່ານ Windows Update ເທົ່ານັ້ນ ຖ້າພວກເຂົາສະໜອງການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຜູ້ໃຊ້ຍັງຈະມີທາງເລືອກໃນການຕິດຕັ້ງໄດເວີເຄື່ອງພິມໂດຍກົງຈາກເວັບໄຊທ໌ຂອງຜູ້ຂາຍເປັນຊຸດການຕິດຕັ້ງແບບດ່ຽວ. ໄດເວີເຄື່ອງພິມພາກສ່ວນທີສາມທີ່ມີຢູ່ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຢູ່ໃນທຸກລຸ້ນຂອງ Windows ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜ່ານ Windows Update ອີກຕໍ່ໄປ.
Microsoft ຍັງຈະສືບຕໍ່ອອກຊຸດປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພສໍາລັບໄດເວີເຄື່ອງພິມແບບເກົ່າຕາບໃດທີ່ລຸ້ນ Windows ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນວົງຈອນການຮອງຮັບຂອງພວກເຂົາ.
ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ໂດຍ Microsoft ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງລະບົບການພິມທີ່ປອດໄພ ແລະທັນສະໄໝກວ່າສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Windows. ມັນສະຫນອງວິທີການປັບປຸງແລະສູນກາງສໍາລັບໄດເວີເຄື່ອງພິມໃນຂະນະທີ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊອບແວພາກສ່ວນທີສາມຫນ້ອຍລົງ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ການປະກາດປ່ຽນຍຸດທະສາດໄດເວີເຄື່ອງພິມຂອງ Microsoft
- ຄໍາຖະແຫຼງຈາກ Johnathan Norman, Microsoft Offensive Research & Security Engineering (MORSE) ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ວິສະວະກອນ