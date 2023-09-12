ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

ໃໝ່ Astral Purple Xbox Wireless Controller ມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າແລ້ວ

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
ໃໝ່ Astral Purple Xbox Wireless Controller ມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າແລ້ວ

Microsoft ກໍາລັງປ່ອຍຕົວປ່ຽນສີໃຫມ່ຂອງ Xbox Wireless Controller ທີ່ມີຊື່ວ່າ Astral Purple. ໂຕຄວບຄຸມມີກະເປົ໋າດ້ານໜ້າສີມ່ວງເລິກ, ຈັບຄູ່ຮູບໂປ້ ແລະປຸ່ມ, ແລະຫຼັງສີຂາວ. Triggers, bumpers, ແລະ D-pad ແມ່ນສີດໍາ. ຜູ້ຫຼິ້ນເກມທີ່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດສໍາລັບຕົວຄວບຄຸມ Xbox ໃໝ່ ແລະມັກສີມ່ວງສາມາດສັ່ງຈອງຕົວຄວບຄຸມ Astral Purple, ລາຄາ $ 64.99 / £ 59.99, ຈາກ Microsoft Store. ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ.

Microsoft ໄດ້ແນະນໍາການອອກແບບສີໃຫມ່ຕ່າງໆສໍາລັບຕົວຄວບຄຸມ Xbox ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ. ບາງລຸ້ນທີ່ຜ່ານມາລວມມີຕົວຄວບຄຸມ Sunkissed Vibes, ຕົວຄວບຄຸມ Stormcloud Vapor, ແລະຕົວຄວບຄຸມ Velocity Green. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕົວຄວບຄຸມທີ່ເປັນເອກະລັກແລະຜິດປົກກະຕິທີ່ສຸດທີ່ Microsoft ສະເຫນີແມ່ນຕົວຄວບຄຸມ TMNT ທີ່ມີກິ່ນຫອມ pizza.

ຜູ້ຫຼິ້ນເກມ ແລະແຟນໆຂອງ Xbox ຈະຊື່ນຊົມກັບທາງເລືອກທີ່ຈະເພີ່ມສີມ່ວງໃສ່ໃນການຕັ້ງຄ່າການຫຼິ້ນເກມຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍ Astral Purple Xbox Wireless Controller. ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ໜ້າພໍໃຈ, Microsoft ຍັງສືບຕໍ່ສະໜອງສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມມັກຂອງແຕ່ລະຄົນ. ການສັ່ງເຄື່ອງຄວບຄຸມລ່ວງໜ້າ ຮັບປະກັນວ່າແຟນໆຈະເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງສ່ວນເສີມໃໝ່ນີ້ຕໍ່ກັບຊຸດຄວບຄຸມ Xbox.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ

ຄໍານິຍາມ: Xbox – ຍີ່ຫໍ້ຄອນໂຊວິດີໂອເກມທີ່ພັດທະນາ ແລະເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Microsoft Corporation

Controller - ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເພື່ອໂຕ້ຕອບກັບວິດີໂອເກມ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີປຸ່ມ, ໂປ້ມື, ແລະ triggers

Microsoft Store – ເປັນຕະຫຼາດອອນໄລນ໌ສໍາລັບຊອບແວດິຈິຕອລ ແລະຜະລິດຕະພັນຮາດແວໂດຍ Microsoft Corporation

TMNT – Teenage Mutant Ninja Turtles, ແຟຣນໄຊສ໌ທີ່ມີເຕົ່າທີ່ເປັນມະນຸດເປັນຊູເປີຮີໂຣ

ແຫຼ່ງຮູບພາບ: ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງຮູບພາບ

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ນັກວິທະຍາສາດສີດໍາທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າຕັດແຂບໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ອົງການ NASA ເພື່ອຖ່າຍທອດພາລະກິດກັບຄືນສູ່ OSIRIS-REx

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຄໍາເຕືອນເຈົ້າຂອງງູ: ຮັບຜິດຊອບກັບສັດລ້ຽງຂອງເຈົ້າ

Sep 19, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຍານ Curiosity Rover ຂອງ NASA ໄປຮອດ Gediz Vallis Ridge ເທິງດາວອັງຄານ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ