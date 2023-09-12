ໃໝ່ Astral Purple Xbox Wireless Controller ມີໃຫ້ສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າແລ້ວ

Microsoft ກໍາລັງປ່ອຍຕົວປ່ຽນສີໃຫມ່ຂອງ Xbox Wireless Controller ທີ່ມີຊື່ວ່າ Astral Purple. ໂຕຄວບຄຸມມີກະເປົ໋າດ້ານໜ້າສີມ່ວງເລິກ, ຈັບຄູ່ຮູບໂປ້ ແລະປຸ່ມ, ແລະຫຼັງສີຂາວ. Triggers, bumpers, ແລະ D-pad ແມ່ນສີດໍາ. ຜູ້ຫຼິ້ນເກມທີ່ຢູ່ໃນຕະຫຼາດສໍາລັບຕົວຄວບຄຸມ Xbox ໃໝ່ ແລະມັກສີມ່ວງສາມາດສັ່ງຈອງຕົວຄວບຄຸມ Astral Purple, ລາຄາ $ 64.99 / £ 59.99, ຈາກ Microsoft Store. ຄາດວ່າຈະເປີດຕົວໃນວັນທີ 19 ກັນຍາ.
Microsoft ໄດ້ແນະນໍາການອອກແບບສີໃຫມ່ຕ່າງໆສໍາລັບຕົວຄວບຄຸມ Xbox ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ. ບາງລຸ້ນທີ່ຜ່ານມາລວມມີຕົວຄວບຄຸມ Sunkissed Vibes, ຕົວຄວບຄຸມ Stormcloud Vapor, ແລະຕົວຄວບຄຸມ Velocity Green. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕົວຄວບຄຸມທີ່ເປັນເອກະລັກແລະຜິດປົກກະຕິທີ່ສຸດທີ່ Microsoft ສະເຫນີແມ່ນຕົວຄວບຄຸມ TMNT ທີ່ມີກິ່ນຫອມ pizza.
ຜູ້ຫຼິ້ນເກມ ແລະແຟນໆຂອງ Xbox ຈະຊື່ນຊົມກັບທາງເລືອກທີ່ຈະເພີ່ມສີມ່ວງໃສ່ໃນການຕັ້ງຄ່າການຫຼິ້ນເກມຂອງເຂົາເຈົ້າດ້ວຍ Astral Purple Xbox Wireless Controller. ດ້ວຍການອອກແບບທີ່ໜ້າພໍໃຈ, Microsoft ຍັງສືບຕໍ່ສະໜອງສີທີ່ຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ເໝາະສົມກັບຄວາມມັກຂອງແຕ່ລະຄົນ. ການສັ່ງເຄື່ອງຄວບຄຸມລ່ວງໜ້າ ຮັບປະກັນວ່າແຟນໆຈະເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງສ່ວນເສີມໃໝ່ນີ້ຕໍ່ກັບຊຸດຄວບຄຸມ Xbox.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຫົວຂໍ້ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ
ຄໍານິຍາມ: Xbox – ຍີ່ຫໍ້ຄອນໂຊວິດີໂອເກມທີ່ພັດທະນາ ແລະເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍ Microsoft Corporation
Controller - ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້ເພື່ອໂຕ້ຕອບກັບວິດີໂອເກມ, ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວມີປຸ່ມ, ໂປ້ມື, ແລະ triggers
Microsoft Store – ເປັນຕະຫຼາດອອນໄລນ໌ສໍາລັບຊອບແວດິຈິຕອລ ແລະຜະລິດຕະພັນຮາດແວໂດຍ Microsoft Corporation
TMNT – Teenage Mutant Ninja Turtles, ແຟຣນໄຊສ໌ທີ່ມີເຕົ່າທີ່ເປັນມະນຸດເປັນຊູເປີຮີໂຣ
ແຫຼ່ງຮູບພາບ: ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບແຫຼ່ງຮູບພາບ