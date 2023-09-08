Microsoft ເພື່ອປົກປິດຄວາມເສຍຫາຍທາງກົດໝາຍສຳລັບການຮຽກຮ້ອງການລະເມີດລິຂະສິດໃນເນື້ອຫາທີ່ສ້າງໂດຍ AI

Microsoft ໄດ້ປະກາດວ່າມັນຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານກົດຫມາຍໃນນາມຂອງລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນປັນຍາປະດິດ (AI) ຂອງຕົນຖ້າພວກເຂົາຖືກຟ້ອງຮ້ອງສໍາລັບການລະເມີດລິຂະສິດຕໍ່ຜົນຜະລິດທີ່ຜະລິດໂດຍລະບົບດັ່ງກ່າວ. ບໍລິສັດກ່າວວ່າມັນຈະກວມເອົາຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການຮຽກຮ້ອງຂອງພາກສ່ວນທີສາມຕາບໃດທີ່ລູກຄ້າໃຊ້ "ຕົວກອງແລະຕົວກອງເນື້ອຫາ" ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນຜະລິດຕະພັນຂອງມັນ.
ດ້ວຍການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ AI ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຂອງລະບົບເຫຼົ່ານີ້ໃນການສ້າງເນື້ອຫາໂດຍບໍ່ມີການອ້າງອີງທີ່ເຫມາະສົມກັບຜູ້ຂຽນຕົ້ນສະບັບ. Microsoft, ເຊິ່ງອີງໃສ່ GenAI ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງມັນແລະໄດ້ລວມເອົາເທກໂນໂລຍີເຂົ້າໄປໃນຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆເຊັ່ນການບໍລິການຄລາວ, ການຄົ້ນຫາ, ແລະຊອບແວການຜະລິດວິສາຫະກິດ, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນເຫຼົ່ານີ້ແລະເພີ່ມຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນການນໍາໃຊ້ AI.
ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາລິຂະສິດ Copilot ຂອງບໍລິສັດໂດຍສະເພາະຂະຫຍາຍການຄຸ້ມຄອງການຊົດເຊີຍຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ມີຢູ່ກັບການຮຽກຮ້ອງລິຂະສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ຜູ້ຊ່ວຍທີ່ໃຊ້ AI ຂອງ Microsoft ທີ່ເອີ້ນວ່າ Copilots ແລະ Bing Chat Enterprise. ໂດຍການສະຫນອງການຄຸ້ມຄອງນີ້, Microsoft ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງ AI ກັບຄືນມາເນື້ອຫາທີ່ລະເມີດແລະປົກປ້ອງລູກຄ້າຂອງຕົນຈາກຜົນກະທົບທາງກົດຫມາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.
ຈຸດສຸມຂອງ Microsoft ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີ AI ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຂອງນະວັດຕະກໍາແລະການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າໃນອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆ. ດ້ວຍຄໍາຫມັ້ນສັນຍານີ້ເພື່ອກວມເອົາຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານກົດຫມາຍສໍາລັບການຮຽກຮ້ອງການລະເມີດລິຂະສິດ, ບໍລິສັດມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດໄພແລະປອດໄພກວ່າສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມສາມາດຂອງເຕັກໂນໂລຢີ AI.
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