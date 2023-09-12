Microsoft Surface Duo ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອັບເດດຊອບແວອີກຕໍ່ໄປ

Microsoft Surface Duo, ເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາ 2020, ໄດ້ເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດຂອງການເດີນທາງການອັບເດດຊອບແວຂອງມັນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ອຸປະກອນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບສະບັບ Android ແລະແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພ. ຂ່າວນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຜິດຫວັງທີ່ຖືກສັນຍາໄວ້ສາມປີຂອງການສະຫນັບສະຫນູນຊອບແວເມື່ອພວກເຂົາຊື້ອຸປະກອນທີ່ສາມາດພັບໄດ້.
ເມື່ອ Surface Duo ຖືກເປີດຕົວ, ມັນມາພ້ອມກັບ Android 10 ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ. Microsoft ໄດ້ຮັບປະກັນຜູ້ໃຊ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ Android ສາມປີແລະການຍົກລະດັບລະບົບປະຕິບັດການ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອຸປະກອນໄດ້ຮັບການຍົກລະດັບພຽງແຕ່ສອງສະບັບ Android ໃນຊີວິດຂອງຕົນ. ໃນເດືອນມັງກອນ 2022, ມັນໄດ້ຖືກອັບເດດເປັນ Android 11, ແລະຕໍ່ມາໃນເດືອນຕຸລາ, ມັນໄດ້ຮັບການອັບເດດ Android 12L. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, Android 12L ຈະເປັນການອັບເກຣດ Android ລຸ້ນສຸດທ້າຍສຳລັບ Surface Duo.
ການຂາດການສະຫນັບສະຫນຸນຊອບແວສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີປ້າຍລາຄາຂອງ $1,399 ແມ່ນແນ່ນອນ underwhelming ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້. ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີອຸປະກອນທີ່ອາດຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດຫຼ້າສຸດ ຫຼືການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Microsoft Surface Duo 2, ເປີດຕົວໃນເດືອນຕຸລາ 2021, ຍັງຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຊອບແວພຽງແຕ່ສາມປີເທົ່ານັ້ນ. ປະຈຸບັນມັນແລ່ນໃນ Android 11 ແລະໄດ້ຮັບການອັບເດດ Android 12L ໃນເດືອນຕຸລາ 2022. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, Microsoft ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຢືນຢັນວ່າ Surface Duo 2 ຈະໄດ້ຮັບການອັບເກຣດ Android OS ຕື່ມອີກກ່ອນການຮອງຮັບຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນຕຸລາ 2024.
ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະພິຈາລະນາອາຍຸການສະຫນັບສະຫນູນຊອບແວຂອງອຸປະກອນໃນເວລາທີ່ການຕັດສິນໃຈຊື້. ໃນຂະນະທີ່ Surface Duo ແລະ Surface Duo 2 ສະເໜີຄຸນສົມບັດ ແລະ ຮູບແບບທີ່ເປັນເອກະລັກ, ການອັບເດດຊອບແວທີ່ຈຳກັດອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ງານໃນໄລຍະຍາວຂອງພວກມັນ.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, Microsoft Surface Duo line ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອັບເດດຊອບແວອີກຕໍ່ໄປ, ລວມທັງການອັບເກຣດເວີຊັນ Android ແລະ ອັບເດດຄວາມປອດໄພ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີອຸປະກອນທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄຸນສົມບັດ ແລະການປັບປຸງຫຼ້າສຸດ. ຜູ້ໃຊ້ຄວນພິຈາລະນາສະຫນັບສະຫນູນຊອບແວອາຍຸຂອງອຸປະກອນກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈການຊື້, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບອຸປະກອນໃນລະດັບລາຄາທີ່ສູງກວ່າ.
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