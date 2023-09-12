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Microsoft Surface Duo ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອັບເດດຊອບແວອີກຕໍ່ໄປ

ByRobert Andrew

Sep 12, 2023
Microsoft Surface Duo ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອັບເດດຊອບແວອີກຕໍ່ໄປ

Microsoft Surface Duo, ເປີດຕົວໃນເດືອນກັນຍາ 2020, ໄດ້ເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດຂອງການເດີນທາງການອັບເດດຊອບແວຂອງມັນ. ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​, ອຸ​ປະ​ກອນ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ສະ​ບັບ Android ແລະ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​. ຂ່າວນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຜິດຫວັງທີ່ຖືກສັນຍາໄວ້ສາມປີຂອງການສະຫນັບສະຫນູນຊອບແວເມື່ອພວກເຂົາຊື້ອຸປະກອນທີ່ສາມາດພັບໄດ້.

ເມື່ອ Surface Duo ຖືກເປີດຕົວ, ມັນມາພ້ອມກັບ Android 10 ທີ່ຕິດຕັ້ງໄວ້ລ່ວງໜ້າ. Microsoft ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຜູ້​ໃຊ້​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ Android ສາມ​ປີ​ແລະ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ລະ​ບົບ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ. ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​, ອຸ​ປະ​ກອນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ພຽງ​ແຕ່​ສອງ​ສະ​ບັບ Android ໃນ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຕົນ​. ໃນເດືອນມັງກອນ 2022, ມັນໄດ້ຖືກອັບເດດເປັນ Android 11, ແລະຕໍ່ມາໃນເດືອນຕຸລາ, ມັນໄດ້ຮັບການອັບເດດ Android 12L. ແຕ່ຫນ້າເສຍດາຍ, Android 12L ຈະເປັນການອັບເກຣດ Android ລຸ້ນສຸດທ້າຍສຳລັບ Surface Duo.

ການຂາດການສະຫນັບສະຫນຸນຊອບແວສໍາລັບອຸປະກອນທີ່ມີປ້າຍລາຄາຂອງ $1,399 ແມ່ນແນ່ນອນ underwhelming ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້. ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີອຸປະກອນທີ່ອາດຈະບໍ່ມີຄຸນສົມບັດຫຼ້າສຸດ ຫຼືການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, Microsoft Surface Duo 2, ເປີດຕົວໃນເດືອນຕຸລາ 2021, ຍັງຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຊອບແວພຽງແຕ່ສາມປີເທົ່ານັ້ນ. ປະຈຸບັນມັນແລ່ນໃນ Android 11 ແລະໄດ້ຮັບການອັບເດດ Android 12L ໃນເດືອນຕຸລາ 2022. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, Microsoft ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຢືນຢັນວ່າ Surface Duo 2 ຈະໄດ້ຮັບການອັບເກຣດ Android OS ຕື່ມອີກກ່ອນການຮອງຮັບຈະສິ້ນສຸດໃນເດືອນຕຸລາ 2024.

ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ຈະພິຈາລະນາອາຍຸການສະຫນັບສະຫນູນຊອບແວຂອງອຸປະກອນໃນເວລາທີ່ການຕັດສິນໃຈຊື້. ໃນຂະນະທີ່ Surface Duo ແລະ Surface Duo 2 ສະເໜີຄຸນສົມບັດ ແລະ ຮູບແບບທີ່ເປັນເອກະລັກ, ການອັບເດດຊອບແວທີ່ຈຳກັດອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການໃຊ້ງານໃນໄລຍະຍາວຂອງພວກມັນ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, Microsoft Surface Duo line ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອັບເດດຊອບແວອີກຕໍ່ໄປ, ລວມທັງການອັບເກຣດເວີຊັນ Android ແລະ ອັບເດດຄວາມປອດໄພ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີອຸປະກອນທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄຸນສົມບັດ ແລະການປັບປຸງຫຼ້າສຸດ. ຜູ້​ໃຊ້​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ຊອບ​ແວ​ອາ​ຍຸ​ຂອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ການ​ຊື້​, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ສໍາ​ລັບ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ລາ​ຄາ​ທີ່​ສູງ​ກວ່າ​.

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By Robert Andrew

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