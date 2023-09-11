Microsoft ສິ້ນສຸດການອັບເດດສໍາລັບ Surface Duo ຕົ້ນສະບັບ, ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຜິດຫວັງ

Microsoft Surface Duo ຕົ້ນສະບັບ, ປ່ອຍອອກມາໃນປີ 2020, ໄດ້ເຖິງຈຸດສິ້ນສຸດຂອງການອັບເດດຊອບແວ, ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຜິດຫວັງ. ອຸປະກອນໜ້າຈໍຄູ່ທີ່ເປັນເອກະລັກໄດ້ຖືກວາງຂາຍເປັນເຄື່ອງມືການຜະລິດທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຫຼາຍໜ້າທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການທົບທວນຄືນເບື້ອງຕົ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນບັນຫາຊອບແວທີ່ສໍາຄັນ, ເຖິງແມ່ນວ່າຮາດແວໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍ.
Microsoft ສັນຍາສາມປີຂອງການປັບປຸງຊອບແວສໍາລັບ Surface Duo, ແຕ່ການອັບເດດແມ່ນຊ້າທີ່ຈະມາຮອດ. ບໍລິສັດໄດ້ອອກການອັບເດດເປັນ Android 11 ໃນຕົ້ນປີ 2022, ຫຼາຍເດືອນຫຼັງຈາກຕາຕະລາງ. ອັນນີ້ແມ່ນຕິດຕາມມາດ້ວຍການມາຂອງ Android 12L ສໍາລັບທັງ Surface Duo ຕົ້ນສະບັບ ແລະພາກຕໍ່ຂອງມັນຕໍ່ມາໃນປີ 2022.
ຂໍອະໄພ, Android 12L ຈະເປັນການອັບເດດຄັ້ງສຸດທ້າຍສຳລັບ Surface Duo ຕົ້ນສະບັບ. ຫນ້າສະຫນັບສະຫນູນຂອງ Microsoft ຢືນຢັນວ່າການອັບເດດສໍາລັບອຸປະກອນ, ລວມທັງ OS ເຕັມແລະການປັບປຸງຄວາມປອດໄພ, ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນທີ 10 ກັນຍາ 2023. ເຖິງວ່ານີ້, ການອັບເດດ Android 13 ບໍ່ເຄີຍຖືກປ່ອຍອອກມາສໍາລັບ Surface Duo, ເຖິງແມ່ນວ່າ Google ໄດ້ປ່ອຍການປັບປຸງໃນໄລຍະຫນຶ່ງປີ. ກ່ອນໜ້ານີ້. ນີ້ຫມາຍຄວາມວ່າລູກຄ້າທີ່ຊື້ໂທລະສັບ $ 1,400 ຈາກ Microsoft ໄດ້ຮັບການອັບເດດ OS ຫນ້ອຍລົງເມື່ອທຽບກັບອຸປະກອນ Google Pixel ແລະ Samsung Galaxy.
ອະນາຄົດເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ເປັນຕາໜ້າສົນໃຈສຳລັບ Surface Duo 2 ຄືກັນ. ມັນຄາດວ່າຈະສູນເສຍການສະຫນັບສະຫນູນໃນເດືອນຕຸລາ 2024, ແລະບໍ່ມີຕົວຊີ້ບອກກ່ຽວກັບການເປີດຕົວ Android 13 ຢ່າງເປັນທາງການສໍາລັບອຸປະກອນມາເຖິງຕອນນັ້ນ. Microsoft ເບິ່ງຄືວ່າໄດ້ຍ້າຍອອກໄປຈາກປັດໄຈຮູບແບບຫນ້າຈໍສອງ, ໂດຍມີບົດລາຍງານແນະນໍາວ່າບໍລິສັດກໍາລັງວາງແຜນອຸປະກອນທີ່ສາມາດພັບໄດ້ທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບ Galaxy Z Fold ຂອງ Samsung ແລະ Pixel Fold ຂອງ Google.
ເຖິງແມ່ນວ່າ Surface Duo ຕົ້ນສະບັບອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການອັບເດດອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ການຕັດສິນໃຈຂອງ Microsoft ທີ່ຈະສຸມໃສ່ຮູບແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບອຸປະກອນໃນອະນາຄົດຂອງມັນຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງບໍລິສັດໃນການປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສໍາລັບເຈົ້າຂອງ Surface Duo ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ການຂາດການປັບປຸງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄວາມຮູ້ສຶກຜິດຫວັງແລະຄວາມປາຖະຫນາສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນເພີ່ມເຕີມຈາກ Microsoft.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Windows Central