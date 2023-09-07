Microsoft ໃຫ້ການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ AI Copilot

Microsoft ກໍາລັງໃຫ້ການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການ AI Copilot ຂອງຕົນ ແລະປະເຊີນກັບການຟ້ອງຮ້ອງການລະເມີດລິຂະສິດ. ຂໍ້ລິເລີ່ມ, ເອີ້ນວ່າ Copilot Copyright Commitment, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍຜູ້ຖືລິຂະສິດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ວຽກງານທີ່ຖືກປົກປ້ອງໂດຍບໍລິສັດ AI. ຫົວໜ້າຝ່າຍກົດໝາຍຂອງ Microsoft, Brad Smith, ກ່າວວ່າບໍລິສັດຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະປົກປ້ອງລູກຄ້າຖ້າພວກເຂົາຖືກຟ້ອງຮ້ອງໃນການລະເມີດລິຂະສິດໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ Copilot.
ການຕັດສິນໃຈສະເໜີການປົກປ້ອງທາງກົດໝາຍແມ່ນມາຈາກສາມເຫດຜົນຕົ້ນຕໍ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, Microsoft ຕ້ອງການສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າຂອງຕົນແລະຢືນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການບໍລິການທີ່ມັນສະຫນອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດຮັບຮູ້ຄວາມກັງວົນຂອງຜູ້ຖືລິຂະສິດແລະຕ້ອງການແກ້ໄຂພວກມັນ. ສຸດທ້າຍ, Microsoft ໄດ້ປະຕິບັດການປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ເນື້ອຫາທີ່ມີລິຂະສິດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.
ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃຫມ່, ຖ້າບຸກຄົນທີສາມຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງການລະເມີດລິຂະສິດຕໍ່ລູກຄ້າທາງການຄ້າສໍາລັບການນໍາໃຊ້ Copilot ຫຼືຜົນຜະລິດຂອງມັນ, Microsoft ຈະປົກປ້ອງລູກຄ້າແລະກວມເອົາຄໍາຕັດສິນທີ່ບໍ່ດີຫຼືການແກ້ໄຂທີ່ເກີດຈາກການຮ້ອງຟ້ອງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການປົກປ້ອງນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ຕົວກອງເນື້ອຫາ ແລະ guardrails ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ Microsoft.
ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Microsoft ແລະລູກຄ້າຂອງຕົນມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບກົດຫມາຍລິຂະສິດແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ຂຽນຮັກສາການຄວບຄຸມແລະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍທີ່ຍຸດຕິທໍາສໍາລັບການສ້າງຂອງພວກເຂົາ. ບໍລິສັດຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາການແຂ່ງຂັນແລະສົ່ງເສີມນະວັດກໍາໃນພາກສະຫນາມຂອງ AI ການຜະລິດ. ຜູ້ນອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ສະເຫນີການອະນຸຍາດແລະການເລືອກເອົາການອະນຸຍາດເປັນວິທີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ມີການລະເມີດສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ.
ການບໍລິການ Copilot ຂອງ Microsoft, ເຊິ່ງລວມມີ GitHub Copilot ແລະການເຊື່ອມໂຍງອື່ນໆເຂົ້າໃນຜະລິດຕະພັນຂອງ Microsoft, ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມໃນບັນດານັກພັດທະນາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ດ້ວຍການຮ້ອງຟ້ອງທີ່ກ່າວຫາການໃຊ້ລະຫັດທີ່ມີໃບອະນຸຍາດແລະວຽກງານທີ່ມີລິຂະສິດເພື່ອຝຶກອົບຮົມແບບຈໍາລອງ AI.
ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາລິຂະສິດຂອງ Microsoft ຂອງ Copilot ສະຫນອງການຮັບປະກັນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ AI Copilot ຂອງຕົນໂດຍການສະຫນອງການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດຫມາຍໃນກໍລະນີຂອງການຟ້ອງຮ້ອງການລະເມີດລິຂະສິດ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Microsoft ທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າຂອງຕົນແລະແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍຜູ້ຖືລິຂະສິດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Microsoft Blog: [Link]
– The Verge: [ການເຊື່ອມຕໍ່]