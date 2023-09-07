ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Microsoft ໃຫ້ການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ AI Copilot

ByVicky Stavropoulou

Sep 7, 2023
Microsoft ໃຫ້ການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ AI Copilot

Microsoft ກໍາລັງໃຫ້ການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍແກ່ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການ AI Copilot ຂອງຕົນ ແລະປະເຊີນກັບການຟ້ອງຮ້ອງການລະເມີດລິຂະສິດ. ຂໍ້ລິເລີ່ມ, ເອີ້ນວ່າ Copilot Copyright Commitment, ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍຜູ້ຖືລິຂະສິດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ວຽກງານທີ່ຖືກປົກປ້ອງໂດຍບໍລິສັດ AI. ຫົວໜ້າຝ່າຍກົດໝາຍຂອງ Microsoft, Brad Smith, ກ່າວວ່າບໍລິສັດຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະປົກປ້ອງລູກຄ້າຖ້າພວກເຂົາຖືກຟ້ອງຮ້ອງໃນການລະເມີດລິຂະສິດໃນຂະນະທີ່ໃຊ້ Copilot.

ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ສະ​ເໜີ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ທາງ​ກົດ​ໝາຍ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ສາມ​ເຫດ​ຜົນ​ຕົ້ນ​ຕໍ. ກ່ອນອື່ນ ໝົດ, Microsoft ຕ້ອງການສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າຂອງຕົນແລະຢືນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການບໍລິການທີ່ມັນສະຫນອງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບໍລິສັດຮັບຮູ້ຄວາມກັງວົນຂອງຜູ້ຖືລິຂະສິດແລະຕ້ອງການແກ້ໄຂພວກມັນ. ສຸດທ້າຍ, Microsoft ໄດ້ປະຕິບັດການປ້ອງກັນເພື່ອປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ເນື້ອຫາທີ່ມີລິຂະສິດໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.

ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃຫມ່, ຖ້າບຸກຄົນທີສາມຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງການລະເມີດລິຂະສິດຕໍ່ລູກຄ້າທາງການຄ້າສໍາລັບການນໍາໃຊ້ Copilot ຫຼືຜົນຜະລິດຂອງມັນ, Microsoft ຈະປົກປ້ອງລູກຄ້າແລະກວມເອົາຄໍາຕັດສິນທີ່ບໍ່ດີຫຼືການແກ້ໄຂທີ່ເກີດຈາກການຮ້ອງຟ້ອງ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການປົກປ້ອງນີ້ແມ່ນຂຶ້ນກັບລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ຕົວກອງເນື້ອຫາ ແລະ guardrails ທີ່ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ Microsoft.

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ Microsoft ແລະລູກຄ້າຂອງຕົນມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບກົດຫມາຍລິຂະສິດແລະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ຂຽນຮັກສາການຄວບຄຸມແລະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍທີ່ຍຸດຕິທໍາສໍາລັບການສ້າງຂອງພວກເຂົາ. ບໍລິສັດຮັບຮູ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງການຮັກສາການແຂ່ງຂັນແລະສົ່ງເສີມນະວັດກໍາໃນພາກສະຫນາມຂອງ AI ການຜະລິດ. ຜູ້ນອຸດສາຫະກໍາຈໍານວນຫນຶ່ງໄດ້ສະເຫນີການອະນຸຍາດແລະການເລືອກເອົາການອະນຸຍາດເປັນວິທີການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນໂດຍບໍ່ມີການລະເມີດສິດທິຊັບສິນທາງປັນຍາ.

ການບໍລິການ Copilot ຂອງ Microsoft, ເຊິ່ງລວມມີ GitHub Copilot ແລະການເຊື່ອມໂຍງອື່ນໆເຂົ້າໃນຜະລິດຕະພັນຂອງ Microsoft, ໄດ້ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມໃນບັນດານັກພັດທະນາ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຕັກໂນໂລຢີໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ດ້ວຍການຮ້ອງຟ້ອງທີ່ກ່າວຫາການໃຊ້ລະຫັດທີ່ມີໃບອະນຸຍາດແລະວຽກງານທີ່ມີລິຂະສິດເພື່ອຝຶກອົບຮົມແບບຈໍາລອງ AI.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, ຄໍາຫມັ້ນສັນຍາລິຂະສິດຂອງ Microsoft ຂອງ Copilot ສະຫນອງການຮັບປະກັນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ AI Copilot ຂອງຕົນໂດຍການສະຫນອງການປົກປ້ອງທາງດ້ານກົດຫມາຍໃນກໍລະນີຂອງການຟ້ອງຮ້ອງການລະເມີດລິຂະສິດ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງ Microsoft ທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນລູກຄ້າຂອງຕົນແລະແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນທີ່ຍົກຂຶ້ນມາໂດຍຜູ້ຖືລິຂະສິດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Microsoft Blog: [Link]
– The Verge: [ການເຊື່ອມຕໍ່]

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ