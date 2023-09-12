ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

The Astral Purple: Microsoft ປະກາດ Xbox Wireless Controller ໃຫມ່

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
The Astral Purple: Microsoft ປະກາດ Xbox Wireless Controller ໃຫມ່

Microsoft ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕົວ​ເລກ​ຕົວ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄຮ້​ສາຍ Xbox ລ່າ​ສຸດ, Astral Purple. ລຸ້ນ ໃໝ່ ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແກະດ້ານ ໜ້າ ສີມ່ວງເລິກທີ່ຈັບຄູ່ກັບດ້ານຫລັງສີຂາວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະນຶກເຖິງການອອກແບບຂອງຕົວຄວບຄຸມ Velocity Green ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້.

ຕົວຄວບຄຸມ Astral Purple Xbox ມີຄຸນສົມບັດທັງໝົດທີ່ຄາດໄວ້, ລວມທັງເບກເກີທີ່ມີໂຄງສ້າງ ແລະຕົວກະຕຸ້ນສຳລັບການຈັບມືທີ່ດີຂຶ້ນ, ປຸ່ມ Share ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອແບ່ງປັນຊ່ວງເວລາການຫຼິ້ນເກມແບບບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ແລະຊ່ອງສຽບ 3.5 ມມ ສຳລັບເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນສຽງ.

ຕະຫຼອດປີນີ້, Microsoft ໄດ້ແນະນໍາການອອກແບບຕົວຄວບຄຸມທີ່ຈັບຕາຫຼາຍເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນບັນດາການປ່ອຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ Stormcloud Vapour "ແບບເຄື່ອນໄຫວ", ເຊິ່ງມາພ້ອມກັບພື້ນຖານທີ່ໂດດເດັ່ນ, ແລະຕົວຄວບຄຸມ Starfield ສະບັບຈໍາກັດ.

ບໍ່ຄືກັບການເປີດຕົວ Velocity Green, ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນຫຼືອຸປະກອນເສີມທີ່ມີສໍາລັບ Astral Purple. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານຫວັງວ່າຈະອຸປະກອນເສີມດ້ວຍ hoodie Xbox ທີ່ກົງກັນຫຼື dock ສາກໄຟໄວທີ່ປະສານງານ, ທ່ານອາດຈະເສຍໂຊກໃນເວລານີ້.

ລາຄາ £60/$65, Astral Purple Xbox controller is set to launch on September 19th. ການສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າສຳລັບລຸ້ນສີໃໝ່ນີ້ມີໃຫ້ແລ້ວຜ່ານ Microsoft Store.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Astral Purple ສະເໜີໃຫ້ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຫຼິ້ນເກມເພື່ອປັບແຕ່ງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມ Xbox ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດ້ວຍຮູບແບບສີສັນທີ່ສົດຊື່ນແລະຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ຕົວຄວບຄຸມນີ້ແນ່ໃຈວ່າຈະຂໍອຸທອນກັບແຟນໆທີ່ຊອກຫາການຍົກລະດັບຫຼືຂະຫຍາຍການລວບລວມຂອງພວກເຂົາ.

ນິຍາມ:
– ເຄື່ອງຄວບຄຸມໄຮ້ສາຍ Xbox: ອຸປະກອນມືຖືທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ກັບເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມ Xbox, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເກມໄດ້ແບບໄຮ້ສາຍ.
– ເບກເກີ ແລະ ໂຕກະຕຸ້ນທີ່ມີໂຄງສ້າງ: ປຸ່ມເທິງຕົວຄວບຄຸມທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດເພື່ອສະໜອງປະສົບການການຈັບມືໃຫ້ດີຂື້ນສຳລັບຜູ້ຫຼິ້ນ.
– jack 3.5mm: ເປັນຊ່ອງສຽບສຽງມາດຕະຖານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນສຽງພາຍນອກ, ເຊັ່ນ: ຫູຟັງຫຼືລໍາໂພງ, ກັບຕົວຄວບຄຸມ Xbox.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: [ຊື່ແຫຼ່ງ]
– ແຫຼ່ງຮູບ: [ຊື່ຮູບພາບ]

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ຈະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ຈັກ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ມີ​ເທນ​ເພື່ອ​ເປີດ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ປີ 2030

Sep 16, 2023 Robert Andrew
ເຕັກໂນໂລຊີ

ການຂາຍ Discover Samsung: ຮັບ Samsung SmartThings Station ໃນລາຄາພຽງແຕ່ $1!

Sep 16, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ສິນລະປະຂອງການຖອກທ້ອງ: ການປ່ອຍໃຫ້ສິ່ງເກີນ

Sep 16, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ນັກບິນອາວະກາດກຽມກັບຄືນສູ່ໂລກ ຫຼັງຈາກພາລະກິດອະວະກາດມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ

Sep 19, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ວິທີການເກັບຮັກສາກາກບອນໃຫມ່ໃຊ້ທະເລດໍາເປັນການຫລົ້ມຈົມທໍາມະຊາດ

Sep 19, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມນັກວິທະຍາສາດສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເລື່ອງມືດດ້ວຍ Dark Photon

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ການຄົ້ນຄວ້າເປີດເຜີຍເມື່ອ Exocontinents ທໍາອິດອາດຈະສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

Sep 19, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ