The Astral Purple: Microsoft ປະກາດ Xbox Wireless Controller ໃຫມ່

By

Microsoft ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕົວ​ເລກ​ຕົວ​ຄວບ​ຄຸມ​ໄຮ້​ສາຍ Xbox ລ່າ​ສຸດ, Astral Purple. ລຸ້ນ ໃໝ່ ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນແກະດ້ານ ໜ້າ ສີມ່ວງເລິກທີ່ຈັບຄູ່ກັບດ້ານຫລັງສີຂາວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລະນຶກເຖິງການອອກແບບຂອງຕົວຄວບຄຸມ Velocity Green ກ່ອນ ໜ້າ ນີ້.

ຕົວຄວບຄຸມ Astral Purple Xbox ມີຄຸນສົມບັດທັງໝົດທີ່ຄາດໄວ້, ລວມທັງເບກເກີທີ່ມີໂຄງສ້າງ ແລະຕົວກະຕຸ້ນສຳລັບການຈັບມືທີ່ດີຂຶ້ນ, ປຸ່ມ Share ທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອແບ່ງປັນຊ່ວງເວລາການຫຼິ້ນເກມແບບບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ, ແລະຊ່ອງສຽບ 3.5 ມມ ສຳລັບເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນສຽງ.

ຕະຫຼອດປີນີ້, Microsoft ໄດ້ແນະນໍາການອອກແບບຕົວຄວບຄຸມທີ່ຈັບຕາຫຼາຍເພື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມມັກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ໃນບັນດາການປ່ອຍເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນ Stormcloud Vapour "ແບບເຄື່ອນໄຫວ", ເຊິ່ງມາພ້ອມກັບພື້ນຖານທີ່ໂດດເດັ່ນ, ແລະຕົວຄວບຄຸມ Starfield ສະບັບຈໍາກັດ.

ບໍ່ຄືກັບການເປີດຕົວ Velocity Green, ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນຫຼືອຸປະກອນເສີມທີ່ມີສໍາລັບ Astral Purple. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າທ່ານຫວັງວ່າຈະອຸປະກອນເສີມດ້ວຍ hoodie Xbox ທີ່ກົງກັນຫຼື dock ສາກໄຟໄວທີ່ປະສານງານ, ທ່ານອາດຈະເສຍໂຊກໃນເວລານີ້.

ລາຄາ £60/$65, Astral Purple Xbox controller is set to launch on September 19th. ການສັ່ງຈອງລ່ວງໜ້າສຳລັບລຸ້ນສີໃໝ່ນີ້ມີໃຫ້ແລ້ວຜ່ານ Microsoft Store.

ໂດຍລວມແລ້ວ, Astral Purple ສະເໜີໃຫ້ອີກທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ທັນສະໄໝ ແລະຫຼາກຫຼາຍໃຫ້ກັບຜູ້ຫຼິ້ນເກມເພື່ອປັບແຕ່ງປະສົບການການຫຼິ້ນເກມ Xbox ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ດ້ວຍຮູບແບບສີສັນທີ່ສົດຊື່ນແລະຄຸນສົມບັດທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖື, ຕົວຄວບຄຸມນີ້ແນ່ໃຈວ່າຈະຂໍອຸທອນກັບແຟນໆທີ່ຊອກຫາການຍົກລະດັບຫຼືຂະຫຍາຍການລວບລວມຂອງພວກເຂົາ.

ນິຍາມ:

– ເຄື່ອງຄວບຄຸມໄຮ້ສາຍ Xbox: ອຸປະກອນມືຖືທີ່ອອກແບບມາເພື່ອໃຊ້ກັບເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມ Xbox, ໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນສາມາດຄວບຄຸມການຫຼິ້ນເກມໄດ້ແບບໄຮ້ສາຍ.

– ເບກເກີ ແລະ ໂຕກະຕຸ້ນທີ່ມີໂຄງສ້າງ: ປຸ່ມເທິງຕົວຄວບຄຸມທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດເພື່ອສະໜອງປະສົບການການຈັບມືໃຫ້ດີຂື້ນສຳລັບຜູ້ຫຼິ້ນ.

– jack 3.5mm: ເປັນຊ່ອງສຽບສຽງມາດຕະຖານທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ອຸປະກອນສຽງພາຍນອກ, ເຊັ່ນ: ຫູຟັງຫຼືລໍາໂພງ, ກັບຕົວຄວບຄຸມ Xbox.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ: [ຊື່ແຫຼ່ງ]

– ແຫຼ່ງຮູບ: [ຊື່ຮູບພາບ]