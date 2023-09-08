Microsoft ປ່ອຍຄຸນສົມບັດສີໃໝ່ສຳລັບການລຶບພື້ນຫຼັງອອກໃນ Windows 11

Microsoft ກໍາລັງນໍາສະເຫນີເວີຊັນໃຫມ່ຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Paint ຂອງຕົນສໍາລັບ Windows 11 Insiders, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເອົາພື້ນຫລັງອອກຈາກຮູບພາບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານປຸ່ມ 'ລຶບພື້ນຫຼັງ' ໃນສ່ວນ 'ຮູບພາບ' ຂອງແຖບເຄື່ອງມື. ມັນເຮັດວຽກໂດຍການແຍກຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍໃນຮູບຫນຶ່ງແລະເອົາພື້ນຫລັງທັງຫມົດ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມສັບສົນຂອງມັນ.
ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການກໍານົດພື້ນທີ່ສໍາລັບການໂຍກຍ້າຍພື້ນຫລັງໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດເລືອກສີ່ຫລ່ຽມ, ຜູ້ໃຊ້ມີການຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າຂະບວນການ. ການປັບປຸງໃຫມ່ນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການແກ້ໄຂໄວແລະສະດວກສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເອົາພື້ນຫລັງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການແກ້ໄຂຮູບພາບຂັ້ນສູງ.
ການອັບເດດມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການປັບປຸງ Paint ໂດຍບັງເອີນເຊິ່ງລວມມີປ້າຍໂຄສະນາຄວາມລັບຂອງ Microsoft. ບັນຫານີ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍເວີຊັນຫຼ້າສຸດ, 11.2306.30.0, ເຊິ່ງລວມມີຄຸນສົມບັດການຖອດພື້ນຫຼັງ. ຖ້າການອັບເດດຍັງບໍ່ທັນມີໃຫ້, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນຍ້ອນວ່າ Microsoft ຍັງສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ມັນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ Windows 11 ທັງຫມົດ.
ການເພີ່ມຄຸນສົມບັດການກໍາຈັດພື້ນຫລັງໃຫ້ກັບ Microsoft Paint ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງບໍລິສັດໃນການປັບປຸງເຄື່ອງມືໃນຕົວຂອງມັນແລະສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ. ດ້ວຍການອັບເດດນີ້, Windows 11 Insiders ສາມາດລຶບພື້ນຫຼັງອອກຈາກຮູບພາບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍການຄລິກພຽງສອງສາມຄັ້ງ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບວຽກງານເຊັ່ນ: ການສ້າງການນໍາສະເຫນີເປັນມືອາຊີບ, ການອອກແບບຮູບພາບ, ຫຼືປັບປຸງຮູບພາບສ່ວນບຸກຄົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- BleepingComputer
ນິຍາມ:
Microsoft ທາສີ: ຕົວແກ້ໄຂກາຟິກ raster ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Microsoft ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງ, ແກ້ໄຂ ແລະຈັດການຮູບພາບດິຈິຕອນ.
ການກໍາຈັດພື້ນຫລັງ: ຂະບວນການແຍກຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍໃນຮູບພາບໃດໜຶ່ງ ແລະລົບພື້ນຫຼັງອອກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫົວຂໍ້ຖືກວາງໄວ້ເທິງພື້ນຫຼັງທີ່ໂປ່ງໃສ ຫຼືໃໝ່.