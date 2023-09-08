ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

Microsoft ປ່ອຍຄຸນສົມບັດສີໃໝ່ສຳລັບການລຶບພື້ນຫຼັງອອກໃນ Windows 11

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Microsoft ປ່ອຍຄຸນສົມບັດສີໃໝ່ສຳລັບການລຶບພື້ນຫຼັງອອກໃນ Windows 11

Microsoft ກໍາລັງນໍາສະເຫນີເວີຊັນໃຫມ່ຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ Paint ຂອງຕົນສໍາລັບ Windows 11 Insiders, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເອົາພື້ນຫລັງອອກຈາກຮູບພາບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານປຸ່ມ 'ລຶບພື້ນຫຼັງ' ໃນສ່ວນ 'ຮູບພາບ' ຂອງແຖບເຄື່ອງມື. ມັນເຮັດວຽກໂດຍການແຍກຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍໃນຮູບຫນຶ່ງແລະເອົາພື້ນຫລັງທັງຫມົດ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມສັບສົນຂອງມັນ.

ດ້ວຍຄວາມສາມາດໃນການກໍານົດພື້ນທີ່ສໍາລັບການໂຍກຍ້າຍພື້ນຫລັງໂດຍໃຊ້ຄຸນສົມບັດເລືອກສີ່ຫລ່ຽມ, ຜູ້ໃຊ້ມີການຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າຂະບວນການ. ການປັບປຸງໃຫມ່ນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະຫນອງການແກ້ໄຂໄວແລະສະດວກສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເອົາພື້ນຫລັງໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກການແກ້ໄຂຮູບພາບຂັ້ນສູງ.

ການອັບເດດມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການປັບປຸງ Paint ໂດຍບັງເອີນເຊິ່ງລວມມີປ້າຍໂຄສະນາຄວາມລັບຂອງ Microsoft. ບັນຫານີ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂດ້ວຍເວີຊັນຫຼ້າສຸດ, 11.2306.30.0, ເຊິ່ງລວມມີຄຸນສົມບັດການຖອດພື້ນຫຼັງ. ຖ້າການອັບເດດຍັງບໍ່ທັນມີໃຫ້, ຜູ້ໃຊ້ໄດ້ຖືກແນະນໍາໃຫ້ມີຄວາມອົດທົນຍ້ອນວ່າ Microsoft ຍັງສືບຕໍ່ເຜີຍແຜ່ມັນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ Windows 11 ທັງຫມົດ.

ການເພີ່ມຄຸນສົມບັດການກໍາຈັດພື້ນຫລັງໃຫ້ກັບ Microsoft Paint ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງຫມັ້ນຂອງບໍລິສັດໃນການປັບປຸງເຄື່ອງມືໃນຕົວຂອງມັນແລະສະເຫນີໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ. ດ້ວຍການອັບເດດນີ້, Windows 11 Insiders ສາມາດລຶບພື້ນຫຼັງອອກຈາກຮູບພາບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດ້ວຍການຄລິກພຽງສອງສາມຄັ້ງ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະສໍາລັບວຽກງານເຊັ່ນ: ການສ້າງການນໍາສະເຫນີເປັນມືອາຊີບ, ການອອກແບບຮູບພາບ, ຫຼືປັບປຸງຮູບພາບສ່ວນບຸກຄົນ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

  • BleepingComputer

ນິຍາມ:

Microsoft ທາສີ: ຕົວແກ້ໄຂກາຟິກ raster ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Microsoft ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງ, ແກ້ໄຂ ແລະຈັດການຮູບພາບດິຈິຕອນ.

ການກໍາຈັດພື້ນຫລັງ: ຂະບວນການແຍກຫົວຂໍ້ຕົ້ນຕໍໃນຮູບພາບໃດໜຶ່ງ ແລະລົບພື້ນຫຼັງອອກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຫົວຂໍ້ຖືກວາງໄວ້ເທິງພື້ນຫຼັງທີ່ໂປ່ງໃສ ຫຼືໃໝ່.

By Vicky Stavropoulou

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha
ເຕັກໂນໂລຊີ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ຂອງຊີວິດທາງທະເລໃນນ້ຳເລິກມະຫາສະໝຸດ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou
ເຕັກໂນໂລຊີ

ອັບເກຣດເກມການຖ່າຍຮູບຂອງເຈົ້າດ້ວຍ Sony Alpha a7 III

Sep 12, 2023 Robert Andrew

ທ່ານພາດ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນພົບຊະນິດພັນໃໝ່ຂອງຊີວິດທາງທະເລໃນນ້ຳເລິກມະຫາສະໝຸດ

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ອັບເກຣດເກມການຖ່າຍຮູບຂອງເຈົ້າດ້ວຍ Sony Alpha a7 III

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ
ຂ່າວ

ສິ່ງທີ່ຄາດຫວັງໃນການອັບເດດຊອບແວ iOS 17 ທີ່ຈະມາເຖິງ

Sep 12, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ