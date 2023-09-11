Microsoft Paint ໃນ Windows 11 ແນະນໍາເຄື່ອງມືກໍາຈັດພື້ນຫລັງ

Microsoft ໄດ້ເອົາບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໄປສູ່ການເພີ່ມຄວາມສາມາດຂອງແອັບ Paint ຂອງຕົນໃນ Windows 11 ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືລົບພື້ນຫຼັງ. ຄ້າຍຄືກັນກັບການທໍາງານທີ່ພົບເຫັນໃນ Adobe Photoshop, ຄຸນນະສົມບັດນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ Windows ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍລົບພື້ນຖານຈາກຮູບພາບທີ່ມີພຽງແຕ່ຄລິກດຽວ, ປັບປຸງວຽກງານການແກ້ໄຂຮູບພາບ.
ເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບນີ້, ທໍາອິດຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາມີການຕິດຕັ້ງແອັບຯ Paint ເວີຊັນຫຼ້າສຸດ. ພວກເຂົາສາມາດອັບເດດແອັບຯ Windows 11 Paint ເປັນເວີຊັນ 11.2306.30 ຜ່ານ Microsoft Store. ເມື່ອອັບເດດແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເປີດແອັບຯ ແລະເປີດຮູບພາບທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການແກ້ໄຂເທິງຜ້າໃບເປົ່າ.
ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືກໍາຈັດພື້ນຫລັງ, ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງເບິ່ງໄປທາງຊ້າຍເທິງຂອງຮູບພາບແລະຊອກຫາພາກສ່ວນ 'ຮູບພາບ'. ພາຍໃນພາກນີ້, ພວກເຂົາຈະຊອກຫາແລະເລືອກປຸ່ມ 'Background Remove'. ໂດຍການຄລິກປຸ່ມນີ້, ພື້ນຫຼັງທັງໝົດຂອງຮູບຈະຖືກລຶບອອກ, ປ່ອຍໃຫ້ພຽງແຕ່ການຕັດຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ເລືອກ.
ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການການຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າຂະບວນການດັດແກ້, ເຄື່ອງມືການໂຍກຍ້າຍພື້ນຫລັງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໂຍກຍ້າຍທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເລືອກຮູບສີ່ແຈສາກເພື່ອລະບຸພື້ນທີ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທີ່ຈະເອົາພື້ນຖານອອກ, ສະເຫນີໃຫ້ຄວາມແມ່ນຍໍາຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ເຄື່ອງມືກໍາຈັດພື້ນຫລັງແມ່ນມີໃຫ້ສະເພາະກັບ Windows Insiders, ແລະ Microsoft ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ກໍານົດເວລາສະເພາະສໍາລັບການເປີດຕົວຂອງຄຸນສົມບັດທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍອີງໃສ່ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາ, ມີແນວໂນ້ມທີ່ບໍລິສັດຈະອອກເຄື່ອງມືໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ Windows 11 ທັງຫມົດຫຼັງຈາກການທົດສອບສອງສາມອາທິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮັກສາຕາອອກສໍາລັບການອັບເດດ.
ດ້ວຍການເພີ່ມເຄື່ອງມືລົບພື້ນຫຼັງ, Microsoft Paint ໃນ Windows 11 ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂຮູບພາບສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ສ້າງສັນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການແຍກຫົວຂໍ້ອອກຈາກພື້ນຫລັງຂອງເຂົາເຈົ້າງ່າຍຂຶ້ນ, ແລະໃນຂະນະທີ່ປະຈຸບັນຈໍາກັດພຽງແຕ່ Windows Insiders, ມັນຄາດວ່າຈະມີໃຫ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Microsoft Paint ໃນ Windows 11
– ຂະບວນການປັບປຸງ Microsoft Store