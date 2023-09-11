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Microsoft Paint ໃນ Windows 11 ແນະນໍາເຄື່ອງມືກໍາຈັດພື້ນຫລັງ

ByRobert Andrew

Sep 11, 2023
Microsoft Paint ໃນ Windows 11 ແນະນໍາເຄື່ອງມືກໍາຈັດພື້ນຫລັງ

Microsoft ໄດ້​ເອົາ​ບາດກ້າວ​ທີ່​ສຳຄັນ​ໄປ​ສູ່​ການ​ເພີ່ມ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຂອງ​ແອັບ Paint ຂອງ​ຕົນ​ໃນ Windows 11 ດ້ວຍ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ລົບ​ພື້ນ​ຫຼັງ. ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ການ​ທໍາ​ງານ​ທີ່​ພົບ​ເຫັນ​ໃນ Adobe Photoshop, ຄຸນ​ນະ​ສົມ​ບັດ​ນີ້​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃຊ້ Windows ໄດ້​ຢ່າງ​ງ່າຍ​ດາຍ​ລົບ​ພື້ນ​ຖານ​ຈາກ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ມີ​ພຽງ​ແຕ່​ຄລິກ​ດຽວ​, ປັບ​ປຸງ​ວຽກ​ງານ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຮູບ​ພາບ​.

ເພື່ອໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດທິພາບນີ້, ທໍາອິດຜູ້ໃຊ້ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາມີການຕິດຕັ້ງແອັບຯ Paint ເວີຊັນຫຼ້າສຸດ. ພວກເຂົາສາມາດອັບເດດແອັບຯ Windows 11 Paint ເປັນເວີຊັນ 11.2306.30 ຜ່ານ Microsoft Store. ເມື່ອອັບເດດແລ້ວ, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເປີດແອັບຯ ແລະເປີດຮູບພາບທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການແກ້ໄຂເທິງຜ້າໃບເປົ່າ.

ເພື່ອເຂົ້າເຖິງເຄື່ອງມືກໍາຈັດພື້ນຫລັງ, ຜູ້ໃຊ້ຕ້ອງເບິ່ງໄປທາງຊ້າຍເທິງຂອງຮູບພາບແລະຊອກຫາພາກສ່ວນ 'ຮູບພາບ'. ພາຍໃນພາກນີ້, ພວກເຂົາຈະຊອກຫາແລະເລືອກປຸ່ມ 'Background Remove'. ໂດຍການຄລິກປຸ່ມນີ້, ພື້ນຫຼັງທັງໝົດຂອງຮູບຈະຖືກລຶບອອກ, ປ່ອຍໃຫ້ພຽງແຕ່ການຕັດຂອງຫົວຂໍ້ທີ່ເລືອກ.

ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການການຄວບຄຸມຫຼາຍກວ່າຂະບວນການດັດແກ້, ເຄື່ອງມືການໂຍກຍ້າຍພື້ນຫລັງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການໂຍກຍ້າຍທີ່ກໍາຫນົດເອງ. ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ເລືອກ​ຮູບ​ສີ່​ແຈ​ສາກ​ເພື່ອ​ລະ​ບຸ​ພື້ນ​ທີ່​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ການ​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ພື້ນ​ຖານ​ອອກ​, ສະ​ເຫນີ​ໃຫ້​ຄວາມ​ແມ່ນ​ຍໍາ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ເກົ່າ​.

ໃນປັດຈຸບັນ, ເຄື່ອງມືກໍາຈັດພື້ນຫລັງແມ່ນມີໃຫ້ສະເພາະກັບ Windows Insiders, ແລະ Microsoft ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ກໍານົດເວລາສະເພາະສໍາລັບການເປີດຕົວຂອງຄຸນສົມບັດທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍອີງໃສ່ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາ, ມີແນວໂນ້ມທີ່ບໍລິສັດຈະອອກເຄື່ອງມືໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ Windows 11 ທັງຫມົດຫຼັງຈາກການທົດສອບສອງສາມອາທິດ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນແມ່ນແນະນໍາໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຮັກສາຕາອອກສໍາລັບການອັບເດດ.

ດ້ວຍການເພີ່ມເຄື່ອງມືລົບພື້ນຫຼັງ, Microsoft Paint ໃນ Windows 11 ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂຮູບພາບສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ສ້າງສັນ. ຄຸນສົມບັດນີ້ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການແຍກຫົວຂໍ້ອອກຈາກພື້ນຫລັງຂອງເຂົາເຈົ້າງ່າຍຂຶ້ນ, ແລະໃນຂະນະທີ່ປະຈຸບັນຈໍາກັດພຽງແຕ່ Windows Insiders, ມັນຄາດວ່າຈະມີໃຫ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Microsoft Paint ໃນ Windows 11
– ຂະ​ບວນ​ການ​ປັບ​ປຸງ Microsoft Store​

By Robert Andrew

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