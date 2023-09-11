Microsoft ແລະ Barclays Partner ເພື່ອເປີດຕົວ Xbox Mastercard

Microsoft ໄດ້ປະກາດການຮ່ວມມືກັບ Barclays ເພື່ອແນະນໍາ Xbox Mastercard, ສະເຫນີຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ Xbox ໃນສະຫະລັດ. ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສະເພາະກັບ Xbox Insiders, ບັດຈະບໍ່ມີຄ່າທຳນຽມລາຍປີ ແລະຈະໃຫ້ຮາງວັນຕ່າງໆສຳລັບການຊື້ທີ່ໃຊ້ບັດ.
ຜູ້ຖືບັດຈະໄດ້ຮັບຄະແນນບັດສໍາລັບທຸກໆໂດລາທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ໃນການຊື້, ໂດຍມີອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນສໍາລັບປະເພດຕ່າງໆ. ການຊື້ສິນຄ້າທີ່ມີສິດໃນຮ້ານ Microsoft ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນ 5 ເທົ່າຂອງຜູ້ຖືບັດ, ໃນຂະນະທີ່ບໍລິການສະຕຣີມມິງເຊັ່ນ Netflix ແລະ Disney+ ຈະໃຫ້ຄະແນນ 3 ເທົ່າ. ບໍລິການຈັດສົ່ງອາຫານເຊັ່ນ Grubhub ແລະ DoorDash ຍັງຈະໃຫ້ຈຸດ 3 ເທົ່າ. ການຊື້ອື່ນໆທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບຄະແນນໃນອັດຕາປົກກະຕິຂອງ 1x.
ນອກເຫນືອໄປຈາກລະບົບຈຸດ, Xbox Mastercard ສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆ. ສະມາຊິກໃໝ່ຈະໄດ້ຮັບໂບນັດບັດ 5,000 ຄະແນນ ແລະສາມເດືອນຂອງ Xbox Game Pass Ultimate ຫຼັງຈາກການຊື້ຄັ້ງທຳອິດຂອງພວກເຂົາ. ສະມາຊິກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສາມາດເລືອກມອບສິດທິປະໂຫຍດ Game Pass ຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ໝູ່ໄດ້. ບັດຍັງມີຫ້າການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ເຊິ່ງຜູ້ຖືບັດສາມາດປັບແຕ່ງສ່ວນບຸກຄົນດ້ວຍ gamertags ຂອງຕົນເອງ.
Xbox Mastercard ຈະຄ່ອຍໆປ່ອຍອອກມາໃຫ້ Xbox Insiders ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 21 ກັນຍາ, ແລະຈະມີໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນ Xbox ທັງໝົດໃນສະຫະລັດພາຍໃນປີ 2024.
ການຮ່ວມມືນີ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ Microsoft ທີ່ຈະຂະຫຍາຍຍີ່ຫໍ້ Xbox ນອກເຫນືອຈາກເຄື່ອງຫຼີ້ນເກມ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປ່ອຍອອກມາເມື່ອກ່ອນຜະລິດຕະພັນເຊັ່ນຕູ້ເຢັນ Xbox Series X mini ແລະຮ່ວມມືກັບ Gucci ເພື່ອສ້າງສະບັບຈໍາກັດ Gucci Xbox.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ສາຍ Xbox
- IGN