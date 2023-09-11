ຂໍແນະນຳ Xbox Mastercard: Gamers' Dream Card ສໍາລັບ Xbox Insiders

Microsoft ໄດ້ປະກາດເປີດຕົວ Xbox Mastercard, ບັດເຄຣດິດທີ່ມຸ່ງໄປສູ່ Xbox Insiders ໃນສະຫະລັດ. ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຫຼິ້ນເກມສາມາດໄດ້ຮັບຄະແນນບັດດ້ວຍການຊື້ທຸກຄັ້ງ ແລະ ແລກຊື້ເກມ ແລະລາຍການອື່ນໆໃນ xbox.com.
Xbox Mastercard, ອອກໃຫ້ໂດຍ Barclays, ມາພ້ອມກັບບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມປະຈໍາປີ ແລະຈະມີໃຫ້ Xbox Insiders ທີ່ອາໄສຢູ່ໃນທະວີບສະຫະລັດອາເມລິກາ, Alaska, ແລະ Hawaii. ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 21 ເດືອນກັນຍາ, ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈສາມາດສະຫມັກຂໍເອົາບັດ, ເຊິ່ງຈະຖືກປ່ອຍອອກມາໃນຄື້ນຟອງຕະຫຼອດລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ.
ຜູ້ຖືບັດຈະໄດ້ຮັບຄະແນນບັດສໍາລັບທຸກໆໂດລາທີ່ໃຊ້. ການຊື້ສິນຄ້າທີ່ມີສິດຈາກ Microsoft Store ຈະໃຫ້ຄະແນນບັດ 5 ເທົ່າແກ່ເຈົ້າ, ໃນຂະນະທີ່ການໃຊ້ບໍລິການຈັດສົ່ງອາຫານເຊັ່ນ Grubhub ແລະ DoorDash ຫຼື ການບໍລິການຖ່າຍທອດເຊັ່ນ Netflix ແລະ Disney+ ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນບັດ 3 ເທົ່າ. ສໍາລັບການຊື້ປະຈໍາວັນ, ຜູ້ຖືບັດຈະໄດ້ຮັບ 1x ຄະແນນບັດ.
ນອກເໜືອໄປຈາກລາງວັນເຫຼົ່ານີ້ແລ້ວ, Microsoft ຍັງສະເໜີຜົນປະໂຫຍດທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ການຊື້ຄັ້ງທຳອິດຈະໄດ້ຮັບ 5,000 ຄະແນນບັດ, ເທົ່າກັບ 50 ໂດລາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ Xbox Game Pass ໃໝ່ຈະໄດ້ຮັບສາມເດືອນຂອງ Xbox Game Pass Ultimate ສໍາລັບການຊື້ຄັ້ງທໍາອິດຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຫຼືມີທາງເລືອກທີ່ຈະເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ຫມູ່ເພື່ອນ.
ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັດເຄຣດິດໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະພິຈາລະນາອັດຕາເປີເຊັນປະຈໍາປີ (APR). Xbox Mastercard ສະເຫນີສາມທາງເລືອກ: 20.99%, 26.99%, ຫຼື 31.99%, ຂຶ້ນກັບມູນຄ່າສິນເຊື່ອຂອງຜູ້ຖືບັດ.
ໃນຂະນະທີ່ gamers ຫວັງວ່າຈະມີຂ່າວ Xbox Game Pass ຫຼາຍຂຶ້ນ, ການແນະນໍາຂອງ Xbox Mastercard ສະຫນອງໂອກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບ Xbox Insiders ເພື່ອເພີດເພີນກັບສິດທິປະໂຫຍດເພີ່ມເຕີມແລະລາງວັນ. ສະໝັກໃນໄວໆນີ້ເພື່ອຍົກລະດັບປະສົບການການຫຼິ້ນເກມຂອງທ່ານ!
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ປະກາດປະກາດ Xbox Wire
– ເງື່ອນໄຂ ແລະເງື່ອນໄຂຂອງ Xbox Mastercard