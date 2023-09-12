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Microsoft Windows 11 ຍັງຄົງເປີດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນ Microsoft Edge ເຖິງວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງທີ່ສັນຍາໄວ້

ByGabriel Botha

Sep 12, 2023
Microsoft Windows 11 ຍັງຄົງເປີດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນ Microsoft Edge ເຖິງວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງທີ່ສັນຍາໄວ້

ອີງຕາມບົດຄວາມທີ່ຜ່ານມາ, Microsoft's Insider build of Windows 11 ແມ່ນຍັງເປີດການເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊຕ໌ຢູ່ໃນຕົວທ່ອງເວັບຂອງ Microsoft Edge, ເຖິງວ່າຈະມີການປະກາດທີ່ຜ່ານມາຂອງບໍລິສັດວ່າມັນຈະເປີດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນຕົວທ່ອງເວັບເລີ່ມຕົ້ນຂອງຜູ້ໃຊ້. ການປ່ຽນແປງນີ້ຄາດວ່າຈະປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການບໍລິການດິຈິຕອນຂອງເອີຣົບແລະກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຕະຫລາດດິຈິຕອນ, ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ "ຜູ້ຮັກສາປະຕູ" ເຊັ່ນ Microsoft ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຕົນເອງມັກ.

ຜູ້ພັດທະນາ Daniel Aleksandersen, ຜູ້ທີ່ທົດສອບ Windows 11 Insider build ໃຫມ່, ພົບວ່າ Edge ຍັງຖືກບັງຄັບໃຫ້ເປີດແທນທີ່ຈະເປັນຕົວທ່ອງເວັບເລີ່ມຕົ້ນ, ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ໃຊ້. Aleksandersen ຍັງໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າບໍ່ມີການປ່ຽນແປງທີ່ສັງເກດເຫັນໃນ Windows 11 Dev Insider ເມື່ອເວົ້າເຖິງການເປີດການເຊື່ອມຕໍ່.

ມັນໄດ້ຖືກຄາດຄະເນວ່າການປ່ຽນແປງອາດຈະຖືກຈໍາກັດກັບແອັບພລິເຄຊັນການໂທເຊັ່ນ Outlook ແທນ Edge ຫຼື Windows. ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ແອັບພລິເຄຊັນຈະຖືກປ່ຽນແປງເພື່ອເປີດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນຕົວທ່ອງເວັບເລີ່ມຕົ້ນແທນທີ່ຈະໂດຍສະເພາະໃນ Edge. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ພົບການປ່ຽນແປງດັ່ງກ່າວໃນລະຫັດ.

ບັນຫານີ້ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງໃຫມ່, ຍ້ອນວ່າ Aleksandersen ກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ສ້າງໂຄງການທີ່ເອີ້ນວ່າ EdgeDeflector ເພື່ອຫລີກລ້ຽງພຶດຕິກໍາໂຄງການ URL ຂອງ Edge ໃນ Windows 10. ພຶດຕິກໍານີ້ໂດຍ Microsoft ໄດ້ຖືກເຫັນວ່າເປັນວິທີການທີ່ຕົນເອງມັກບໍລິການຂອງຕົນເອງຫຼາຍກວ່າທາງເລືອກຂອງພາກສ່ວນທີສາມ.

ມັນເປັນມູນຄ່າທີ່ສັງເກດວ່າ Google ໄດ້ນໍາສະເຫນີໂຄງການ URL ຂອງຕົນເອງ, googlechrome:, ເພື່ອເປີດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນ Chrome ໃນ iOS ແທນ Safari. ຕໍ່ມາ Microsoft ໄດ້ປະຕິບັດໂຄງການຂອງຕົນເອງ, microsoft-edge:, ເພື່ອຈັດການກັບ URLs ຈາກອົງປະກອບຂອງລະບົບ Windows. ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມພະຍາຍາມໂດຍ Brave ແລະ Mozilla ເພື່ອຂັດຂວາງການເຊື່ອມຕໍ່ເຫຼົ່ານີ້, Microsoft ໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແອັບຯພາກສ່ວນທີສາມ overriding ການແຊກແຊງຂອງມັນ.

Aleksandersen ເຊື່ອວ່າພຶດຕິກໍາຂອງ Microsoft ລະເມີດຄວາມມັກຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະສາມາດຍາກທີ່ຈະຈໍາແນກຈາກພຶດຕິກໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ລາວແນະນໍາວ່າ Microsoft ສາມາດນໍາໃຊ້ໂຄງການ URL ຂອງຕົນໄດ້ຫນ້ອຍລົງສໍາລັບການສົ່ງເສີມການຂາຍຫຼືການຄຸ້ມຄອງບັນຊີ Microsoft.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, Microsoft Windows 11 Insider build ຍັງຄົງເປີດການເຊື່ອມຕໍ່ໃນ Microsoft Edge, ເຖິງວ່າຈະມີສັນຍາວ່າຈະເຄົາລົບຕົວທ່ອງເວັບເລີ່ມຕົ້ນຂອງຜູ້ໃຊ້. ພຶດຕິກໍານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມມັກຂອງຕົນເອງແລະການລະເມີດຄວາມມັກຂອງຜູ້ໃຊ້.

By Gabriel Botha

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