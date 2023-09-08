MicroCloud Hologram ພັດທະນາ Holographic Virtual Digital Human ໂດຍໃຊ້ ChatGPT Technology

MicroCloud Hologram Inc. (NASDAQ: HOLO), ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັ້ນນໍາຂອງ Hologram Digital Twins Technology, ໄດ້ປະກາດການພັດທະນາຂອງ holographic virtual virtual human ໂດຍອີງໃສ່ ChatGPT (Generate Pre-Training) generative pre-training model. ຮູບແບບນີ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນການຝຶກອົບຮົມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຈໍາລອງພຶດຕິກໍາພາສາຂອງມະນຸດແລະສ້າງຂໍ້ຄວາມທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ຂອງມະນຸດໂດຍຜ່ານການວິເຄາະໄວຍາກອນແລະ semantic. ມະນຸດດິຈິຕອລສະເໝືອນສາມາດສະໜອງການຕອບສະໜອງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະເໝາະສົມໂດຍອີງໃສ່ບໍລິບົດ, ຈຳລອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາລົມ ແລະນ້ຳສຽງ, ແລະສະໜອງປະສົບການການສົນທະນາທີ່ແທ້ຈິງ ແລະເປັນທຳມະຊາດກວ່າໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້.
ການພັດທະນາຂອງມະນຸດດິຈິຕອລແບບ holographic ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ AI ການຮັບຮູ້ສຽງເວົ້າອັດສະລິຍະ, ການສັງເຄາະສຽງເວົ້າ ແລະເທັກໂນໂລຍີຄວາມເຂົ້າໃຈພາສາທໍາມະຊາດ. ໂດຍການຮັບຮອງເອົາຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ChatGPT, ມະນຸດດິຈິຕອນ virtual ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຈພາສາແລະອາລົມຂອງມະນຸດ, ປັບປຸງການຮັບຮູ້ສຽງເວົ້າແລະການວິເຄາະຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູ້ເລິກເຊິ່ງແລະການຝຶກອົບຮົມປັນຍາປະດິດ.
ຂະບວນການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບການໂຕ້ຕອບສຽງຂອງມະນຸດ virtual holographic ແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນແລະຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນຄອມພິວເຕີແລະຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະໂຫຍດຂອງ ChatGPT ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການສ້າງພາສາທໍາມະຊາດແລະຄ່ອງແຄ້ວ, ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງແລະຮູບແບບພາສາທີ່ສັບສົນ, ແລະຈໍາລອງການສົນທະນາແລະຄໍາຕອບທີ່ຄ້າຍຄືກັບມະນຸດ.
MicroCloud Hologram's ChatGPT-based holographic virtual human digital has possibilities appraisals. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນການສ້າງເນື້ອຫາຂອງມະນຸດ virtual, ການບໍລິການລູກຄ້າ, ເກມ, ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ, ການສຶກສາ, ແລະການດູແລຄອບຄົວ.
ໃນອຸດສາຫະກໍາການບັນເທີງ, ມະນຸດດິຈິຕອນ virtual holographic ສາມາດສ້າງ matrix ຂອງ IP, enriching ວິດີໂອສັ້ນ, ເກມ, ແລະລະບົບນິເວດຂອງເນື້ອໃນດິຈິຕອນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຄົນດິຈິຕອລ holographic ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນໃນອຸດສາຫະກໍາການອອກອາກາດສົດ, ດ້ວຍສະມໍ virtual ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມເນື່ອງຈາກການອອກແບບ, ຮູບລັກສະນະແລະສຽງທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແລະການຄ້າຂອງມະນຸດດິຈິຕອນ virtual holographic.
ການພັດທະນາຂອງອຸດສາຫະກໍາມະນຸດດິຈິຕອນ virtual ກວມເອົາຂົງເຂດດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ, ລວມທັງເຕັກໂນໂລຊີ AI, ເຕັກໂນໂລຊີການສະແດງຜົນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ເຕັກໂນໂລຊີສ້າງແບບຈໍາລອງ 3D, ແລະເຕັກໂນໂລຊີຈັບການເຄື່ອນໄຫວ. ເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາອັດສະລິຍະແລະ scene-oriented ຂອງມະນຸດ virtual holographic.
ໃນຂະແຫນງ B2B, ມະນຸດດິຈິຕອນ virtual holographic ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການບໍລິການລູກຄ້າແລະການຈັດສົ່ງຜະລິດຕະພັນສົດ, ຮັບປະກັນການບໍລິການອອນໄລນ໌ຕະຫຼອດໂມງ. ການນໍາໃຊ້ໃນອະນາຄົດຂອງມະນຸດດິຈິຕອນ virtual ຈະຂະຫຍາຍນອກເຫນືອການບັນເທີງ, ການໄປເຖິງການຕະຫຼາດ, ລັດຖະບານ, ທະນາຄານ, ອະສັງຫາລິມະຊັບ, ແລະຂົງເຂດອື່ນໆເພື່ອສະຫນອງການຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະການປັບປຸງປະສິດທິພາບສໍາລັບວິສາຫະກິດ.
MicroCloud Hologram ຈິນຕະນາການຄົນດິຈິຕອລ virtual holographic ສ້າງປະສົບການສົດໆໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ແລະໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍ scene ທີ່ເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງພື້ນທີ່ແລະເວລາ.
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