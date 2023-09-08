ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ເຕັກໂນໂລຊີ

MicroCloud Hologram ພັດທະນາ Holographic Virtual Digital Human ໂດຍໃຊ້ ChatGPT Technology

ByRobert Andrew

Sep 8, 2023
MicroCloud Hologram ພັດທະນາ Holographic Virtual Digital Human ໂດຍໃຊ້ ChatGPT Technology

MicroCloud Hologram Inc. (NASDAQ: HOLO), ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຊັ້ນນໍາຂອງ Hologram Digital Twins Technology, ໄດ້ປະກາດການພັດທະນາຂອງ holographic virtual virtual human ໂດຍອີງໃສ່ ChatGPT (Generate Pre-Training) generative pre-training model. ຮູບແບບນີ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນການຝຶກອົບຮົມຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍເພື່ອຈໍາລອງພຶດຕິກໍາພາສາຂອງມະນຸດແລະສ້າງຂໍ້ຄວາມທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້ຂອງມະນຸດໂດຍຜ່ານການວິເຄາະໄວຍາກອນແລະ semantic. ມະນຸດດິຈິຕອລສະເໝືອນສາມາດສະໜອງການຕອບສະໜອງທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະເໝາະສົມໂດຍອີງໃສ່ບໍລິບົດ, ຈຳລອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາລົມ ແລະນ້ຳສຽງ, ແລະສະໜອງປະສົບການການສົນທະນາທີ່ແທ້ຈິງ ແລະເປັນທຳມະຊາດກວ່າໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້.

ການພັດທະນາຂອງມະນຸດດິຈິຕອລແບບ holographic ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຊ້ AI ການຮັບຮູ້ສຽງເວົ້າອັດສະລິຍະ, ການສັງເຄາະສຽງເວົ້າ ແລະເທັກໂນໂລຍີຄວາມເຂົ້າໃຈພາສາທໍາມະຊາດ. ໂດຍການຮັບຮອງເອົາຮູບແບບການຝຶກອົບຮົມເບື້ອງຕົ້ນຂອງ ChatGPT, ມະນຸດດິຈິຕອນ virtual ມີຄວາມສາມາດເຂົ້າໃຈພາສາແລະອາລົມຂອງມະນຸດ, ປັບປຸງການຮັບຮູ້ສຽງເວົ້າແລະການວິເຄາະຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຜ່ານການຮຽນຮູ້ເລິກເຊິ່ງແລະການຝຶກອົບຮົມປັນຍາປະດິດ.

ຂະບວນການຝຶກອົບຮົມສໍາລັບການໂຕ້ຕອບສຽງຂອງມະນຸດ virtual holographic ແມ່ນສະລັບສັບຊ້ອນແລະຕ້ອງການຊັບພະຍາກອນຄອມພິວເຕີແລະຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະໂຫຍດຂອງ ChatGPT ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການສ້າງພາສາທໍາມະຊາດແລະຄ່ອງແຄ້ວ, ເຂົ້າໃຈໂຄງສ້າງແລະຮູບແບບພາສາທີ່ສັບສົນ, ແລະຈໍາລອງການສົນທະນາແລະຄໍາຕອບທີ່ຄ້າຍຄືກັບມະນຸດ.

MicroCloud Hologram's ChatGPT-based holographic virtual human digital has possibilities appraisals. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆເຊັ່ນການສ້າງເນື້ອຫາຂອງມະນຸດ virtual, ການບໍລິການລູກຄ້າ, ເກມ, ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ, ການສຶກສາ, ແລະການດູແລຄອບຄົວ.

ໃນອຸດສາຫະກໍາການບັນເທີງ, ມະນຸດດິຈິຕອນ virtual holographic ສາມາດສ້າງ matrix ຂອງ IP, enriching ວິດີໂອສັ້ນ, ເກມ, ແລະລະບົບນິເວດຂອງເນື້ອໃນດິຈິຕອນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຄົນດິຈິຕອລ holographic ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນໃນອຸດສາຫະກໍາການອອກອາກາດສົດ, ດ້ວຍສະມໍ virtual ກາຍເປັນທີ່ນິຍົມເນື່ອງຈາກການອອກແບບ, ຮູບລັກສະນະແລະສຽງທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຂົາ. ນີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາແລະການຄ້າຂອງມະນຸດດິຈິຕອນ virtual holographic.

ການພັດທະນາຂອງອຸດສາຫະກໍາມະນຸດດິຈິຕອນ virtual ກວມເອົາຂົງເຂດດ້ານວິຊາການຕ່າງໆ, ລວມທັງເຕັກໂນໂລຊີ AI, ເຕັກໂນໂລຊີການສະແດງຜົນໃນເວລາທີ່ແທ້ຈິງ, ເຕັກໂນໂລຊີສ້າງແບບຈໍາລອງ 3D, ແລະເຕັກໂນໂລຊີຈັບການເຄື່ອນໄຫວ. ເຕັກໂນໂລຊີເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາອັດສະລິຍະແລະ scene-oriented ຂອງມະນຸດ virtual holographic.

ໃນຂະແຫນງ B2B, ມະນຸດດິຈິຕອນ virtual holographic ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນການບໍລິການລູກຄ້າແລະການຈັດສົ່ງຜະລິດຕະພັນສົດ, ຮັບປະກັນການບໍລິການອອນໄລນ໌ຕະຫຼອດໂມງ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​ດິ​ຈິ​ຕອນ virtual ຈະ​ຂະ​ຫຍາຍ​ນອກ​ເຫນືອ​ການ​ບັນ​ເທີງ​, ການ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ຕະ​ຫຼາດ​, ລັດ​ຖະ​ບານ​, ທະ​ນາ​ຄານ​, ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ​, ແລະ​ຂົງ​ເຂດ​ອື່ນໆ​ເພື່ອ​ສະ​ຫນອງ​ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ແລະ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ສໍາ​ລັບ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ​.

MicroCloud Hologram ຈິນຕະນາການຄົນດິຈິຕອລ virtual holographic ສ້າງປະສົບການສົດໆໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ແລະໃຫ້ບໍລິການຫຼາຍ scene ທີ່ເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດຂອງພື້ນທີ່ແລະເວລາ.

ທີ່ມາ: MicroCloud Hologram Inc. (ບໍ່ມີ URL ໃຫ້)

By Robert Andrew

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia
ເຕັກໂນໂລຊີ

ປະເທດໄອແລນຍອມຮັບທ່າອ່ຽງທີ່ບໍ່ມີເງິນສົດ: ມັນຫມາຍຄວາມວ່າແນວໃດສໍາລັບຜູ້ບໍລິໂພກ?

Sep 12, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ຂ່າວ

Warbits+: ເປີດ Beta Sign-Ups Now Live ສໍາລັບມືຖື ແລະ PC

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ຜູ້ຜະລິດ Foxconn ຂອງ Apple ຈະຈັດສົ່ງ iPhone 15 ທີ່ຜະລິດໃນປະເທດອິນເດຍ, ຂະຫຍາຍການຜະລິດນອກປະເທດຈີນ.

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ທີມງານສາກົນສໍາເລັດການຈັດລໍາດັບຂອງ Y Chromosome, ເປີດເຜີຍ Genes ໂປຣຕີນໃຫມ່

Sep 12, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ເຕັກໂນໂລຊີ

ລະບົບ Badge ໃໝ່ໃນ NBA 2K24 ໄດ້ຮັບ Backlash ຈາກຜູ້ຫຼິ້ນເກມ

Sep 12, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ