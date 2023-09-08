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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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Meta ຂະຫຍາຍຫນ້າທີ່ຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນໃນກະທູ້ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດແລະແອສປາໂຍນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 8, 2023
Meta ຂະຫຍາຍຫນ້າທີ່ຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນໃນກະທູ້ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດແລະແອສປາໂຍນ

Meta ໄດ້ປະກາດການຂະຫຍາຍການທໍາງານຂອງການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນໃນ Threads, ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ຄວາມຂອງຕົນ, ໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດແລະແອສປາໂຍນໃນປະເທດທີ່ເລືອກ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະດຶງດູດຜູ້ຊົມທີ່ກວ້າງຂວາງ.

ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, Mark Zuckerberg ເປີດເຜີຍການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນໃນ Threads ໃນອົດສະຕາລີແລະນິວຊີແລນ. ໃນປັດຈຸບັນບໍລິສັດກໍາລັງເປີດຕົວຄຸນສົມບັດນີ້ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດແລະແອສປາໂຍນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເຊັ່ນ: ອາເຈນຕິນາ, ອິນເດຍ, ເມັກຊິໂກ, ອັງກິດ, ແລະສະຫະລັດ. ຜູ້​ໃຊ້​ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ​ທັງ​ໃນ​ເວ​ທີ​ມື​ຖື​ແລະ​ເວັບ​ໄຊ​ຕ​໌​.

ໃນອະນາຄົດ, Meta ວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນໄປສູ່ພາສາແລະພາກພື້ນອື່ນໆ, ໃນຂະນະທີ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບຄໍາຕິຊົມຂອງຜູ້ໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງສໍາລັບການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ການແນະນໍາການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນນີ້ແມ່ນການພັດທະນາທີ່ຄາດວ່າຈະສູງທີ່ສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້ແລະການຍອມຮັບຂອງ Threads. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ຄາດວ່າຈະເປັນທີ່ນິຍົມໂດຍສະເພາະໃນບັນດາຜູ້ໃຊ້ພະລັງງານ, ລວມທັງຍີ່ຫໍ້, ບັນຊີຂອງບໍລິສັດ, ຜູ້ໂຄສະນາ, ແລະນັກຂ່າວ, ຜູ້ທີ່ອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການຊອກຫາທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຍຸດທະສາດເນື້ອຫາແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ.

ກະທູ້ເຂົ້າໄປໃນພູມສັນຖານສື່ມວນຊົນສັງຄົມເປັນທາງເລືອກທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ຄວາມໃນ Twitter ແລະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈກັບ 100 ລ້ານລົງທະບຽນພາຍໃນເດືອນທໍາອິດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການຮັກສາຖານຜູ້ໃຊ້ຂອງມັນ. ຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາ SimilarWeb ເປີດເຜີຍການຫຼຸດລົງຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ Android ປະຈໍາວັນປະມານ 10 ລ້ານຄົນໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ, ເມື່ອທຽບກັບ 49 ລ້ານຄົນໃນໄລຍະການເປີດຕົວຂອງມັນ.

ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ກະທູ້ປະເຊີນຫນ້າແມ່ນການສ້າງຕົວຕົນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການເບິ່ງເຫັນພຽງແຕ່ທາງເລືອກ Twitter ຫຼືສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງ Instagram. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ flocked ກັບເວທີອັນເນື່ອງມາຈາກການເຊື່ອມໂຍງຂອງຕົນກັບ Instagram, ເປັນບັນຊີ Instagram ແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງບັນຊີ Threads. ການນໍາທາງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງສອງເວທີໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕຂອງມັນ.

ໃນຂະນະທີ່ກະທູ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາແລະຂະຫຍາຍລັກສະນະຂອງຕົນ, ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກະສະຫຼັກເອກະລັກໃນພູມສັນຖານສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ. ການເພີ່ມເຕີມຂອງຫນ້າທີ່ຄົ້ນຫາຄໍາຫລັກແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນໃນການເດີນທາງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້.

ນິຍາມ:
- ການທໍາງານຂອງການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນ: ຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຫາຄໍາທີ່ໃຊ້ສະເພາະຫຼືຄໍາສັບຕ່າງໆພາຍໃນເວທີດິຈິຕອນ.
– ຜູ້​ໃຊ້​ພະ​ລັງ​ງານ​: ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​ທີ່​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ກັບ​ເວ​ທີ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ແລະ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ສະ​ເພາະ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​ຫຼື​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​.
– ຄໍາ​ຄຶດ​ຄໍາ​ເຫັນ​ຂອງ​ຜູ້​ໃຊ້​: ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ແລະ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ສະ​ຫນອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ຜູ້​ໃຊ້​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ປັບ​ປຸງ​ເວ​ທີ​ດິ​ຈິ​ຕອນ​ຫຼື​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​.

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