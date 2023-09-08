Meta ຂະຫຍາຍຫນ້າທີ່ຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນໃນກະທູ້ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ພາສາອັງກິດແລະແອສປາໂຍນ

Meta ໄດ້ປະກາດການຂະຫຍາຍການທໍາງານຂອງການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນໃນ Threads, ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ຄວາມຂອງຕົນ, ໃຫ້ກັບຜູ້ໃຊ້ທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດແລະແອສປາໂຍນໃນປະເທດທີ່ເລືອກ. ການເຄື່ອນໄຫວນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້ແລະດຶງດູດຜູ້ຊົມທີ່ກວ້າງຂວາງ.
ອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, Mark Zuckerberg ເປີດເຜີຍການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນຂອງການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນໃນ Threads ໃນອົດສະຕາລີແລະນິວຊີແລນ. ໃນປັດຈຸບັນບໍລິສັດກໍາລັງເປີດຕົວຄຸນສົມບັດນີ້ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ເວົ້າພາສາອັງກິດແລະແອສປາໂຍນຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ເຊັ່ນ: ອາເຈນຕິນາ, ອິນເດຍ, ເມັກຊິໂກ, ອັງກິດ, ແລະສະຫະລັດ. ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄຸນສົມບັດທັງໃນເວທີມືຖືແລະເວັບໄຊຕ໌.
ໃນອະນາຄົດ, Meta ວາງແຜນທີ່ຈະຂະຫຍາຍການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນໄປສູ່ພາສາແລະພາກພື້ນອື່ນໆ, ໃນຂະນະທີ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບຄໍາຕິຊົມຂອງຜູ້ໃຊ້ຢ່າງຈິງຈັງສໍາລັບການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການແນະນໍາການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນນີ້ແມ່ນການພັດທະນາທີ່ຄາດວ່າຈະສູງທີ່ສາມາດມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ພື້ນຖານຜູ້ໃຊ້ແລະການຍອມຮັບຂອງ Threads. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ຄາດວ່າຈະເປັນທີ່ນິຍົມໂດຍສະເພາະໃນບັນດາຜູ້ໃຊ້ພະລັງງານ, ລວມທັງຍີ່ຫໍ້, ບັນຊີຂອງບໍລິສັດ, ຜູ້ໂຄສະນາ, ແລະນັກຂ່າວ, ຜູ້ທີ່ອີງໃສ່ຄວາມສາມາດໃນການຊອກຫາທີ່ມີປະສິດທິພາບສໍາລັບຍຸດທະສາດເນື້ອຫາແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ.
ກະທູ້ເຂົ້າໄປໃນພູມສັນຖານສື່ມວນຊົນສັງຄົມເປັນທາງເລືອກທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ຄວາມໃນ Twitter ແລະໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈກັບ 100 ລ້ານລົງທະບຽນພາຍໃນເດືອນທໍາອິດ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນການຮັກສາຖານຜູ້ໃຊ້ຂອງມັນ. ຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດຄົ້ນຄ້ວາ SimilarWeb ເປີດເຜີຍການຫຼຸດລົງຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ Android ປະຈໍາວັນປະມານ 10 ລ້ານຄົນໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ, ເມື່ອທຽບກັບ 49 ລ້ານຄົນໃນໄລຍະການເປີດຕົວຂອງມັນ.
ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນທີ່ກະທູ້ປະເຊີນຫນ້າແມ່ນການສ້າງຕົວຕົນທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການເບິ່ງເຫັນພຽງແຕ່ທາງເລືອກ Twitter ຫຼືສ່ວນຂະຫຍາຍຂອງ Instagram. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ຜູ້ໃຊ້ flocked ກັບເວທີອັນເນື່ອງມາຈາກການເຊື່ອມໂຍງຂອງຕົນກັບ Instagram, ເປັນບັນຊີ Instagram ແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອສ້າງບັນຊີ Threads. ການນໍາທາງທີ່ບໍ່ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງສອງເວທີໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຕີບໂຕຂອງມັນ.
ໃນຂະນະທີ່ກະທູ້ສືບຕໍ່ພັດທະນາແລະຂະຫຍາຍລັກສະນະຂອງຕົນ, ເຄືອຂ່າຍສັງຄົມມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກະສະຫຼັກເອກະລັກໃນພູມສັນຖານສື່ມວນຊົນສັງຄົມທີ່ມີການແຂ່ງຂັນ. ການເພີ່ມເຕີມຂອງຫນ້າທີ່ຄົ້ນຫາຄໍາຫລັກແມ່ນພຽງແຕ່ຫນຶ່ງຂັ້ນຕອນໃນການເດີນທາງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້.
ນິຍາມ:
- ການທໍາງານຂອງການຄົ້ນຫາຄໍາສໍາຄັນ: ຄວາມສາມາດໃນການຄົ້ນຫາຄໍາທີ່ໃຊ້ສະເພາະຫຼືຄໍາສັບຕ່າງໆພາຍໃນເວທີດິຈິຕອນ.
– ຜູ້ໃຊ້ພະລັງງານ: ຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບເວທີດິຈິຕອນແລະມີຄວາມຕ້ອງການສະເພາະໃດຫນຶ່ງຫຼືຄວາມຕ້ອງການ.
– ຄໍາຄຶດຄໍາເຫັນຂອງຜູ້ໃຊ້: ຄວາມຄິດເຫັນແລະຄໍາແນະນໍາສະຫນອງໃຫ້ໂດຍຜູ້ໃຊ້ເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງເວທີດິຈິຕອນຫຼືຜະລິດຕະພັນ.
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