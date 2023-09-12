Meta ແນະນໍາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ກັບ Quest Headsets ດ້ວຍການອັບເດດ v57

Meta ໄດ້ເປີດເຜີຍການອັບເດດຊອບແວຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, v57, ສໍາລັບຫູຟັງ Meta Quest virtual reality. ການປັບປຸງດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາເອົາລັກສະນະໃຫມ່ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຕ່າງໆ, ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ການເພີ່ມເຕີມທີ່ໂດດເດັ່ນລວມມີຕົວເລືອກການປັບແຕ່ງຮູບແທນຕົວທີ່ຂະຫຍາຍອອກ, ຄວາມສາມາດໃນການຍົກເລີກການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ການເຊື່ອມໂຍງກຸ່ມ, ການເຄື່ອນທີ່ແບບບໍ່ເສຍຄ່າໃນ Horizon Home, ແລະຟີດ Explore ທີ່ມີຊື່ໃໝ່.
ຫນຶ່ງໃນການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຕົວເລືອກການປັບແຕ່ງ avatar ຂະຫຍາຍ. ດຽວນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຖບເລື່ອນສີໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປັບແຕ່ງສີຜິວ, ສີຜົມ ແລະສີຄິ້ວໄດ້ດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນກວ່າ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງຮູບແທນຕົວທີ່ຄ້າຍກັບລັກສະນະຊີວິດຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ. Meta ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີທາງເລືອກການແຕ່ງຫນ້າແລະສີໃບຫນ້າໃຫມ່ສໍາລັບການປັບແຕ່ງຕື່ມອີກ.
ນອກເຫນືອຈາກການປັບແຕ່ງ avatar, ການປັບປຸງ v57 ແນະນໍາຄວາມສາມາດໃນການຍົກເລີກການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຮູບພາບໃນ VR ແລະ Meta Quest app ມືຖື. ດຽວນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລື່ອນໃສ່ຂໍ້ຄວາມ ແລະເລືອກ “ຂໍ້ຄວາມທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ” ເພື່ອລຶບມັນອອກ. ທັງຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນວ່າຂໍ້ຄວາມບໍ່ໄດ້ຖືກສົ່ງ. ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນບາງປະເທດ.
Meta ຍັງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫມູ່ເພື່ອນແລະເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ. ດຽວນີ້ການເຊື່ອມໂຍງກຸ່ມສາມາດສ້າງແລະແບ່ງປັນພາຍໃນ VR ຫຼືຜ່ານເວທີການສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຊັ່ນ Instagram ຫຼື Facebook. ຜູ້ໃຊ້ຍັງສາມາດເຊື້ອເຊີນກຸ່ມກັບກິດຈາກແຖບປະຊາຊົນ, ໂດຍມີການເຊີນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນການສົນທະນາເປັນກຸ່ມສໍາລັບການເຂົ້າເຖິງໄດ້ງ່າຍ. ຕອນນີ້ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈະເປີດໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອຊຸດຫູຟັງເປີດ.
ການປັບປຸງອື່ນໆລວມມີ locomotion ຮູບແບບຟຣີໃນ Horizon Home, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ teleport ໄດ້ຢ່າງເສລີແລະຄົ້ນຫາສະພາບແວດລ້ອມ virtual home ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຟີດ Explore ໄດ້ຖືກປ່ຽນຊື່ເປັນ Horizon Feed ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບຍີ່ຫໍ້ Horizon Worlds. Meta ຍັງໄດ້ປັບປຸງການບັນທຶກວິດີໂອ, ເຮັດຫຼາຍວຽກ, ແລະປິດການເຕືອນໄພເຂດແດນໃນບາງແອັບທີ່ມີປະສົບການຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ.
ປະຈຸບັນການອັບເດດ v57 ກໍາລັງເປີດຕົວໃຫ້ກັບຊຸດຫູຟັງ Meta Quest Pro ແລະ Meta Quest 2, ໂດຍມີຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມທີ່ຄາດວ່າຈະເປີດເຜີຍໃນງານ Meta's Connect ໃນທ້າຍເດືອນນີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບັນທຶກການປ່ອຍ Meta Quest v57