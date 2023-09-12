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ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

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Meta ແນະນໍາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ກັບ Quest Headsets ດ້ວຍການອັບເດດ v57

ByMampho Brescia

Sep 12, 2023
Meta ແນະນໍາຄຸນສົມບັດໃຫມ່ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບໃຫ້ກັບ Quest Headsets ດ້ວຍການອັບເດດ v57

Meta ໄດ້ເປີດເຜີຍການອັບເດດຊອບແວຫລ້າສຸດຂອງຕົນ, v57, ສໍາລັບຫູຟັງ Meta Quest virtual reality. ການປັບປຸງດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາເອົາລັກສະນະໃຫມ່ແລະການເພີ່ມປະສິດທິພາບຕ່າງໆ, ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງປະສົບການຂອງຜູ້ໃຊ້. ການເພີ່ມເຕີມທີ່ໂດດເດັ່ນລວມມີຕົວເລືອກການປັບແຕ່ງຮູບແທນຕົວທີ່ຂະຫຍາຍອອກ, ຄວາມສາມາດໃນການຍົກເລີກການສົ່ງຂໍ້ຄວາມ, ການເຊື່ອມໂຍງກຸ່ມ, ການເຄື່ອນທີ່ແບບບໍ່ເສຍຄ່າໃນ Horizon Home, ແລະຟີດ Explore ທີ່ມີຊື່ໃໝ່.

ຫນຶ່ງໃນການປັບປຸງທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຕົວເລືອກການປັບແຕ່ງ avatar ຂະຫຍາຍ. ດຽວນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຖບເລື່ອນສີໄດ້, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປັບແຕ່ງສີຜິວ, ສີຜົມ ແລະສີຄິ້ວໄດ້ດ້ວຍຄວາມຊັດເຈນກວ່າ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງຮູບແທນຕົວທີ່ຄ້າຍກັບລັກສະນະຊີວິດຈິງຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງໃກ້ຊິດ. Meta ຍັງໄດ້ນໍາສະເຫນີທາງເລືອກການແຕ່ງຫນ້າແລະສີໃບຫນ້າໃຫມ່ສໍາລັບການປັບແຕ່ງຕື່ມອີກ.

ນອກເຫນືອຈາກການປັບແຕ່ງ avatar, ການປັບປຸງ v57 ແນະນໍາຄວາມສາມາດໃນການຍົກເລີກການສົ່ງຂໍ້ຄວາມຮູບພາບໃນ VR ແລະ Meta Quest app ມືຖື. ດຽວນີ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດເລື່ອນໃສ່ຂໍ້ຄວາມ ແລະເລືອກ “ຂໍ້ຄວາມທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ສົ່ງ” ເພື່ອລຶບມັນອອກ. ທັງຜູ້ສົ່ງ ແລະ ຜູ້ຮັບຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງເຕືອນວ່າຂໍ້ຄວາມບໍ່ໄດ້ຖືກສົ່ງ. ຄຸນສົມບັດນີ້ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນບາງປະເທດ.

Meta ຍັງເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍຂຶ້ນສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບຫມູ່ເພື່ອນແລະເຊື້ອເຊີນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມ. ດຽວນີ້ການເຊື່ອມໂຍງກຸ່ມສາມາດສ້າງແລະແບ່ງປັນພາຍໃນ VR ຫຼືຜ່ານເວທີການສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຊັ່ນ Instagram ຫຼື Facebook. ຜູ້​ໃຊ້​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ເຊື້ອ​ເຊີນ​ກຸ່ມ​ກັບ​ກິດ​ຈາກ​ແຖບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​, ໂດຍ​ມີ​ການ​ເຊີນ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ໃນ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ເປັນ​ກຸ່ມ​ສໍາ​ລັບ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ໄດ້​ງ່າຍ​. ຕອນນີ້ລາຍຊື່ຜູ້ຕິດຕໍ່ຈະເປີດໂດຍອັດຕະໂນມັດເມື່ອຊຸດຫູຟັງເປີດ.

ການປັບປຸງອື່ນໆລວມມີ locomotion ຮູບແບບຟຣີໃນ Horizon Home, ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດ teleport ໄດ້ຢ່າງເສລີແລະຄົ້ນຫາສະພາບແວດລ້ອມ virtual home ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຟີດ Explore ໄດ້ຖືກປ່ຽນຊື່ເປັນ Horizon Feed ເພື່ອສອດຄ່ອງກັບຍີ່ຫໍ້ Horizon Worlds. Meta ຍັງໄດ້ປັບປຸງການບັນທຶກວິດີໂອ, ເຮັດຫຼາຍວຽກ, ແລະປິດການເຕືອນໄພເຂດແດນໃນບາງແອັບທີ່ມີປະສົບການຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ.

ປະຈຸບັນການອັບເດດ v57 ກໍາລັງເປີດຕົວໃຫ້ກັບຊຸດຫູຟັງ Meta Quest Pro ແລະ Meta Quest 2, ໂດຍມີຄຸນສົມບັດເພີ່ມເຕີມທີ່ຄາດວ່າຈະເປີດເຜີຍໃນງານ Meta's Connect ໃນທ້າຍເດືອນນີ້.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບັນທຶກການປ່ອຍ Meta Quest v57

By Mampho Brescia

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